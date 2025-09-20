ETV Bharat / spiritual

આવતીકાલે વર્ષનું છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ, આ 5 રાશિના લોકોના જીવનમાં સંપત્તિ, સુખ અને સૌભાગ્યમાં વધારો થશે!

અશ્વિન અમાવસ્યા 2025 ના રોજ છેલ્લું સૂર્યગ્રહણ 5 રાશિઓ માટે શુભ રહેશે, જે સમસ્યાઓ દૂર કરશે અને પારિવારિક સંબંધોને મજબૂત બનાવશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 20, 2025

હૈદરાબાદ : જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, સૂર્ય કે ચંદ્રગ્રહણ ફક્ત એક ખગોળીય ઘટના નથી, પરંતુ તે લોકોના ભાગ્ય અને જીવનને પણ અસર કરે છે. 2025નું અંતિમ સૂર્યગ્રહણ 21 સપ્ટેમ્બર અશ્વિન અમાવસ્યાના રોજ થશે. આ ગ્રહણ કન્યા રાશિ અને ઉત્તરા ફાલ્ગુની નક્ષત્રમાં થશે. આ ગ્રહણ ભારતમાં દેખાશે નહીં, પરંતુ તેની અસરો સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તમામ 12 રાશિઓ પર અનુભવાશે. આ સમય દરમિયાન, સૂર્ય, ચંદ્ર અને બુધ કન્યા રાશિમાં રહેશે, અને શનિ મીન રાશિમાં ભ્રમણ કરશે.

કાશીના પ્રખ્યાત પૂજારી પંડિત અજય શુક્લા કહે છે, "આશ્વિન અમાવસ્યા પર સૂર્યગ્રહણ ખાસ કરીને વૃષભ, સિંહ, તુલા, ધનુ અને કુંભ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે શુભ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન નવા સાહસો હાથ ધરનારાઓ અથવા રોકાણ કરનારાઓને લાભ થવાની સંભાવના છે. ગ્રહણની અસરો માનસિક અને નાણાકીય સુખાકારી બંનેમાં સુધારો કરશે."

વૃષભ રાશિ પર અસર

અશ્વિન અમાવસ્યા પર સૂર્યગ્રહણ વૃષભ રાશિ માટે ખૂબ જ શુભ રહેશે. આ સમયગાળા દરમિયાન તમારી હિંમત અને નિર્ણાયકતા વધશે. કારકિર્દીમાં સફળતાની તકો વધશે, અને તમારી મહેનતના આધારે પ્રમોશનની શક્યતા છે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે, અને કૌટુંબિક સમસ્યાઓનું નિરાકરણ આવશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના શિક્ષણમાં સફળતા મળશે.

સિંહ રાશિ પર અસર

આ ગ્રહણ સિંહ રાશિના લોકો માટે આર્થિક રીતે ફાયદાકારક રહેશે. આવકના નવા સ્ત્રોત ખુલશે, અને તમારી નોકરી કે વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે. સંપત્તિમાં વધારો થશે, અને તમારા પરિવાર અને વૈવાહિક જીવનમાં સુમેળ વધશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.

તુલા

તુલા રાશિના જાતકોને તેમના વ્યવસાય અને કાર્યમાં પ્રગતિ જોવા મળશે. કૌટુંબિક સહયોગ મળશે, અને મિલકત અથવા વાહન ખરીદવાની યોજનાઓ સફળ થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને ધાર્મિક કે સામાજિક કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેવાની તકો ઉપલબ્ધ થશે.

ધનુ

ધનુ રાશિના જાતકોને કોર્ટ કેસોમાં રાહત મળશે અને જૂના મિત્રોને મળવાની તક મળશે. પારિવારિક જીવન ખુશ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સ્થિર રહેશે, અને વ્યવસાય માનસિક સંતોષ મળશે.

કુંભ રાશિ

શુભ સંકેત રહેશે. વૈવાહિક સંબંધો મજબૂત બનશે, અને નોકરી કરનારાઓને નવી જવાબદારીઓ મળશે. કારકિર્દી અને રોજગારની તકો ઉભરી આવશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે, અને વ્યાવસાયિક સમસ્યાઓ દૂર થશે.

આ ગ્રહણની શુભ અસરો રાશિચક્ર પર લાંબા સમય સુધી રહેશે. તેથી, આ સમય દરમિયાન સકારાત્મક નિર્ણયો લેવા અને કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કરવા ફાયદાકારક રહેશે.

