પિતૃપક્ષ દરમિયાન ભૂલથી પણ આ વસ્તુઓ ન ખાઓ, નહીં તો પિતૃદોષ થઈ શકે છે અને જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવશે!

પિતૃપક્ષ દરમિયાન કેટલાક નિયમોનું પાલન કરવું ફરજિયાત છે. જ્યોતિષના મતે, આ દિવસોમાં માંસાહારી ખોરાક ટાળો, નહીં તો જીવનમાં અશાંતિ આવી શકે છે.

પિતૃપક્ષ
પિતૃપક્ષ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 4:55 PM IST

2 Min Read

નવી દિલ્હી : હિન્દુ ધર્મમાં, પિતૃ પક્ષને ખૂબ જ પવિત્ર અને મહત્વપૂર્ણ સમય માનવામાં આવે છે. તેને શ્રાદ્ધ પક્ષ પણ કહેવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે આ સમય દરમિયાન આપણા પૂર્વજો પૃથ્વી પર આવે છે, અને તેમના વંશજો પાસેથી ખોરાક, પાણી અને દાનની અપેક્ષા રાખે છે. આ વર્ષે પિતૃ પક્ષ 7 સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થઈને 21 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાલશે. આખા 15 દિવસ સુધી, લોકો શ્રાદ્ધ, પિંડદાન અને તર્પણ કરીને તેમના પૂર્વજોની આત્માની શાંતિ માટે પ્રાર્થના કરે છે.

દિલ્હી સ્થિત જ્યોતિષી મનીષા કૌશિકના મતે, "આ સમયગાળા દરમિયાન સાત્વિક જીવનશૈલી અને સંયમ જાળવવો અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. પૂર્વજોને પ્રસન્ન કરવા અને તેમના આશીર્વાદ મેળવવા માટે કેટલીક વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવો જરૂરી માનવામાં આવે છે. ચાલો જાણીએ કે પિતૃ પક્ષ દરમિયાન કઈ વસ્તુઓ પર પ્રતિબંધ છે.

માંસાહારી ખોરાક ટાળવો : પિતૃ પક્ષ દરમિયાન માંસાહારી ખોરાક ખાવાની મનાઈ છે. માંસ, માછલી, ઈંડા જેવા ખોરાકને તામસિક માનવામાં આવે છે. તેને ખાવાથી પૂર્વજોના આત્માની શાંતિમાં ખલેલ પહોંચે છે.

દારૂ અને નશો પ્રતિબંધિત : આ પવિત્ર સમયમાં, દારૂ, સિગારેટ, બીડી, તમાકુ અને કોઈપણ નશાકારક પદાર્થનું સેવન કરવું એ મહાપાપ માનવામાં આવે છે. નશાકારક પદાર્થોનું સેવન કરવાથી શ્રાદ્ધ વિધિની પવિત્રતાનો ભંગ થાય છે અને પૂર્વજોના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થતા નથી.

ડુંગળી અને લસણ ખાવાની મનાઈ છે : પૂજામાં ડુંગળી અને લસણને અશુદ્ધ માનવામાં આવે છે. પિતૃપક્ષ દરમિયાન તેનું સેવન કરવાથી શ્રાદ્ધ અને તર્પણની શુદ્ધતા પર અસર પડે છે. આ સમયે સાત્વિક ભોજન શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.

અડદ અને મસૂર દાળથી દૂર રહો : ​​પિતૃ પક્ષ દરમિયાન અડદ અને મસૂર દાળની સાથે, મસાલેદાર ખોરાક પણ પ્રતિબંધિત છે. આને તામસિક ખોરાક તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે અને તેમના સેવનથી પિતૃ દોષ થઈ શકે છે.

અમુક શાકભાજીનું સેવન ન કરો : મૂળા, ગાજર, સલગમ અને કાકડી જેવી શાકભાજી તામસિક પ્રકૃતિની માનવામાં આવે છે. તેથી, પિતૃ પક્ષ દરમિયાન તેનું સેવન ન કરવું જોઈએ.

સાત્વિક જીવનશૈલી અપનાવો : જ્યોતિષી મનીષા કૌશિક કહે છે કે આ સમયગાળા દરમિયાન સાત્વિક આહાર, સંયમિત વર્તન અને શુદ્ધતા પર ખાસ ધ્યાન આપવું જોઈએ. દરરોજ સૂર્યને જળ અર્પણ કરવાથી, બ્રાહ્મણો અને જરૂરિયાતમંદોને દાન કરવાથી અને શ્રાદ્ધ વિધિ યોગ્ય રીતે કરવાથી પિતૃઓ પ્રસન્ન થાય છે.

TAGGED:

SHRADDH PAKSHA 2025PITRU PAKSHA DO AND DON’TSPITRU PAKSHA FOOD RESTRICTIONSPITRU PAKSHA 2025SHRADDH PAKSHA 2025

