આજથી પૂનમના શ્રાદ્ધ સાથે શ્રાદ્ધ પર્વની શરૂઆત, ચંદ્ર ગ્રહણ અને સાતમનો શ્રય હોવાથી 14 દિવસના રહેશે શ્રાદ્ધ
Published : September 7, 2025 at 6:33 AM IST
જૂનાગઢ: આજથી પૂનમના શ્રાદ્ધ સાથે શ્રાદ્ધ પર્વની વિધિવત શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. 16 દિવસના શ્રાદ્ધ પર્વની સનાતન ધર્મની પરંપરા હોય છે. આ દરમિયાન પ્રત્યેક વ્યક્તિ અને પરિવાર પોતાના પિતૃનું ઋણ અદા કરતો હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે 16 દિવસની જગ્યા પર ચંદ્રગ્રહણ અને સાતમનો ક્ષય હોવાને કારણે 14 દિવસના શ્રાદ્ધ થનાર છે. ત્યારે જુઓ શ્રાદ્ધ પર્વમાં કઈ રીતે પિતૃનું તર્પણ કરી અને તેમની કૃપા દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.
આજથી વિધિવત શ્રાદ્ધ પર્વનો પ્રારંભ
સનાતન ધર્મમાં દેવ કાર્ય અને પિતૃકાર્ય ખૂબ મહત્વના માનવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મના ધર્મગ્રંથોમાં પણ દેવ કાર્ય કરતા પણ પિતૃ કાર્યને સૌથી મહત્વનું માનવામાં આવ્યું છે, અને ભાગવતમાં ઉલ્લેખ થયા મુજબ કોઈપણ વ્યક્તિ કે પરિવાર દેવ કાર્ય ન કરે તો ચાલી શકે તેમ છે. પરંતુ પિતૃકાર્ય પ્રત્યેક વ્યક્તિ અને પરિવારે કરવું જોઈએ. આટલું મહત્વનું પ્રસંગ શ્રાદ્ધ પર્વ આજથી શરૂ થઈ રહ્યું છે. આજે પૂનમના શ્રાદ્ધથી શ્રાદ્ધ પર્વની શરૂઆત થઈ છે. આ વર્ષે ચંદ્ર ગ્રહણ અને સાતમનો ક્ષય હોવાને કારણે શ્રાદ્ધ પર્વ 16 દિવસની જગ્યા પર 14 દિવસનો કરવામાં આવ્યો છે. શ્રાદ્ધ પર્વ ચંદ્રની સોળ કળાઓને આધીન 16 દિવસનો નિર્ધારિત કરાય છે. પરંતુ ગ્રહણ અને કોઈ તિથિના ક્ષયને કારણે તેના દિવસોમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. જેથી આ વર્ષે ચંદ્ર ગ્રહણ અને સાતમના ક્ષયને કારણે શ્રાદ્ધ પર્વ 16 દિવસની જગ્યા પર 14 દિવસનું ઉજવવામાં આવશે.
સનાતન પર્વની સૌથી મહત્વની પરંપરા
સનાતન ધર્મની સૌથી વિશેષ પરંપરા તરીકે પિતૃકાર્યને મહત્વનું માનવામાં આવ્યું છે. ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ અને મહાપુરુષો જેમ જીવી ગયા છે તેમ પ્રત્યેક વ્યક્તિ અને પરિવારે જીવવું જોઈએ. આવો ભાગવતના સાતમા સ્કંધમાં ઉલ્લેખ છે તે મુજબ પ્રત્યેક વ્યક્તિ કે પરિવારે પોતાના પિતૃ પાછળ શ્રાદ્ધ કર્મ કરીને તેમની કૃપાદ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ. દરેક પરિવાર માટે પિતૃકાર્ય ફરજિયાત હોવાનો ઉલ્લેખ પણ ભાગવતમાં જોવા મળે છે માટે પ્રત્યેક પરિવારે પોતાના પિતૃઓનું તર્પણ શ્રાદ્ધ પર્વમાં કરવું જોઈએ. શ્રાદ્ધ પર્વ દરમિયાન પોતાના પિતૃઓ વાયુ સ્વરૂપે પૃથ્વીના વાતાવરણમાં હોય છે. આવા સમયે પિતૃરૂપી બ્રહ્મ ભોજન કરાવવાથી પણ વાયુ સ્વરૂપે રહેલા પિતૃઓની કૃપાદ્રષ્ટિ પ્રત્યેક પરિવાર પર થતી હોય છે. જેથી શ્રાદ્ધ પર્વમાં પિતૃ કાર્યને ખૂબ જ મહત્વનો માનવામાં આવે છે.
પિતૃઓના તર્પણનું પર્વ એટલે શ્રાદ્ધ
સનાતન ધર્મમાં શ્રાદ્ધ એટલે માતા પિતા અને પૂર્વજોના ઉપકારો અને તેમના દ્વારા કરવામાં આવેલા સત્કાર્યોને યાદ કરીને તેમના પ્રત્યે આદરભાવ વ્યક્ત કરવાનું મહાપર્વ શ્રાદ્ધ માનવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મના ધર્મગ્રંથો અને પુરાણોમાં નિત્ય, નૈમિત્તિક, પાર્વણ નાન્દી વગેરે જેવા શ્રાદ્ધના પ્રકારો અને તેની વિધિનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. શાસ્ત્રોમાં થયેલા વર્ણન પ્રમાણે કાગડા જેવા પંખી તેમજ વિદ્વાન બ્રાહ્મણો પણ પિતૃઓના સ્વરૂપે માનવામાં આવ્યા છે અને તેથી તેમને દાન ભોજન કરાવીએ તો તે પિતૃ સુધી પહોંચે છે. આવી માન્યતા આજે પણ જોવા મળે છે જેથી આજથી 14 દિવસ સુધી વિવિધ ધર્મસ્થાનો અને પવિત્ર નદી અને સરોવર અને ઘાટ સ્થળો પર શ્રાદ્ધ વિધિ થતી જોવા મળશે.
