આજે સાતમું નોરતું, આજે થાય છે મા કાલરાત્રીની પૂજા, આ રીતે કરો વિધિ

નવરાત્રીના સાતમા દિવસે મા દુર્ગાના સાતમા સ્વરૂપ કાલરાત્રીની પૂજા કરવામાં આવે છે. આ રીતે કરો મા કાલરાત્રીની પૂજા વિધિ...

September 28, 2025

હૈદરાબાદ: શારદીય નવરાત્રીનો પવિત્ર તહેવાર હવે પૂર્ણતા તરફ આગળ વધી રહ્યો છે, મહાસપ્તમી નવરાત્રીના સાતમા દિવસે આવે છે. આ દિવસે મા દુર્ગાના સાતમા સ્વરૂપ કાલરાત્રીની પૂજા કરવામાં આવે છે. હંમેશા શુભ પરિણામ આપતા હોવાના કારણે આ દેવીને શુભંકરી પણ કહેવામાં આવે છે.

મા કાલરાત્રી દુષ્ટોનો નાશ કરવા માટે જાણીતી છે, તેથી તેમનું નામ કાલરાત્રી છે. મા કાલરાત્રી મા દુર્ગાનું સાતમું સ્વરૂપ, ત્રણ આંખોવાળા દેવી છે. એવું કહેવાય છે કે, નવરાત્રીના સાતમા દિવસે જે પણ મા કાલરાત્રીની આરાધના કરે છે તેમની બધી પરેશાનીઓ દૂર થઈ જાય છે. મા કાલરાત્રીની પૂજા કરવાથી ભય અને રોગોનો નાશ થાય છે. તેની સાથે જ ભૂત-પ્રેત, અકાળ મૃત્યુ, રોગ, શોક વગેરે તમામ પ્રકારની પરેશાનીઓમાંથી મુક્તિ મળે છે. આવી સ્થિતિમાં, ચાલો જાણીએ મા કાલરાત્રિની પૂજાની તિથિ અને શુભ સમય.

આજે આદ્યશક્તિ માતાનું સાતમું નોરતું

એવું કહેવાય છે કે, શુંભ, નિશુમ્ભ અને રક્તબીજને મારવા માટે દેવી દુર્ગાને કાલરાત્રીનું રૂપ ધારણ કરવું પડ્યું હતું. દેવી કાલરાત્રીનું શરીર અંધકાર જેવું કાળું છે. તેમના શ્વાસમાંથી અગ્નિ નીકળે છે. માતાના વાળ લાંબા અને વિખરાયેલા છે. ગળાની માળા વીજળીની જેમ ચમકે છે. માતાની ત્રણ આંખો વિશાળ અને બ્રહ્માંડ જેવી ગોળ છે. માતાના ચાર હાથ છે, જેમાં એક હાથમાં ખડગ એટલે કે તલવાર, બીજામાં લોખંડી શસ્ત્ર, ત્રીજો હાથ અભય મુદ્રામાં અને ચોથો હાથ વરમુદ્રામાં છે.

પૂજા વિધિ: સપ્તમી તિથિના દિવસે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં સ્નાન કરીને પૂજાની શરૂઆત કરવી જોઈએ. સ્નાન કર્યા પછી માતાની સામે ઘીનો દીવો પ્રગટાવો. તેને લાલ ફૂલ અર્પણ કરો. મા કાલરાત્રીની પૂજામાં મીઠાઈ, પાંચ પ્રકારના ફળ, અક્ષત, ધૂપ, સુગંધ, ફૂલ અને ગોળ, નૈવેદ્ય વગેરેનો પ્રસાદ ધરાવવામાં આવે છે.

આ દિવસે ગોળને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. મા કાલરાત્રીને ગોળ અથવા તેમાંથી બનાવેલી વાનગી અર્પણ કરો. પૂજા પૂર્ણ થયા બાદ માતાના મંત્રોનો જાપ કરો અને તેમની આરતી કરો. દુર્ગા ચાલીસા અથવા દુર્ગા સપ્તશતીનો પાઠ પણ કરો.

