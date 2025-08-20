જુનાગઢ: આખા વર્ષ દરમિયાન જાણે કે અજાણે થયેલા પાપોના પ્રાયશ્ચિત કરવાનું મહાપર્વ એટલે પર્વાધિરાજ પર્યુષણ. જૈન ધર્મમાં પર્યુષણને ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. પર્યુષણ પર્વમાં દાન, શિયળ, તપ અને ભાવને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યા છે. કોઈ પણ જૈન શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ દ્વારા આ વર્ષ દરમિયાન જાણે કે અજાણે થયેલા પાપોનું ક્ષમાપના કરીને પર્યુષણ પર્વની ઉજવણી કરવાનું વિશેષ મહત્વ જૈન ધર્મમાં જોવા મળે છે.
વર્ષ દરમિયાન થયેલા પાપોના પ્રાયશ્ચિતનું પર્વ એટલે પર્યુષણ
પર્વાધિરાજ પર્યુષણ જૈન ધર્મમાં તમામ પર્વનો રાજા એટલે પર્યુષણ પર્વાધિરાજ પર્યુષણને પરસ્પર કંકાસ, વેર-ઝેર, મનદુ:ખ, ભેદભાવ, મારું-તારું, હું-હું ની ભાવના, અહંકાર જેવા મનુષ્યમાં વ્યાપેલી બદીઓને ભૂલીને જીવનને મધુર કરવાની વાત પર્વાધિરાજ પર્યુષણ સૌ કોઈને શીખવાડે છે.
આ ભવની ચિંતાને લૌકિક પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો ભવભવની ચિંતાના પર્વને લોકોત્તર પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જેથી જૈન ધર્મમાં જે પર્વ આવે છે, તેમાં પર્યુષણને મહાપર્વ એટલે કે પર્વાધિરાજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.
પર્યુષણના દિવસો દરમિયાન કોઈ પણ શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓએ ધર્મ, કાર્ય, દાન, તપ, ભાવ કરવાથી વર્ષ દરમિયાન થયેલા કોઈ પણ પાપોમાંથી મુક્તિ મળતી હોવાની માન્યતા છે.
30 વર્ષ પછી જૂનાગઢમાં પાંચ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ
પર્વાધિરાજ પર્યુષણમાં આ વખતે જૂનાગઢમાં 30 વર્ષ પછી પાંચ વ્યક્તિઓએ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ કરેલા છે, જેમાં કોઈ પણ શ્રાવક કે શ્રાવિકાઓએ 30 દિવસ સુધી તમામ પ્રકારના ભોજનનો ત્યાગ કરીને માત્ર ગરમ કરેલા પાણી પર 30 દિવસના ઉપવાસ પૂર્ણ કરવામાં આવતા હોય છે.
આ પ્રકારના ઉપવાસ આજથી 30 વર્ષ પૂર્વે જૂનાગઢમાં થયા હતા. ત્યાર પછી આ વખતે પ્રથમ વખત એક સાથે પાંચ શ્રાવકોએ માસ ક્ષમણના ઉપવાસ કર્યા છે. આ સિવાય એક વ્યક્તિ દ્વારા સિદ્ધિ તપ, બે વ્યક્તિએ ધર્મચક્ર તપ તેમજ કેટલાક શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓએ 1,6,8,અને 9 ઉપવાસ તપ કરીને પર્વાધિરાજ પર્યુષણને વધુ ખાસ બનાવ્યું છે.