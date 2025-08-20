ETV Bharat / spiritual

આખા વર્ષના પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરવાનું પર્વ એટલે પર્વાધિરાજ પર્યુષણ, જાણો પર્યુષણનો મહિમા - PARYUSHAN 2025

જૈન શ્રાવક-શ્રાવિકાઓ દ્વારા આ વર્ષ દરમિયાન જાણે કે અજાણે થયેલા પાપોનું ક્ષમાપના કરીને પર્યુષણ પર્વની ઉજવણી કરવાનું વિશેષ મહત્વ જૈન ધર્મમાં જોવા મળે છે.

પર્યુષણ પર્વ
પર્યુષણ પર્વ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2025 at 7:34 AM IST

1 Min Read

જુનાગઢ: આખા વર્ષ દરમિયાન જાણે કે અજાણે થયેલા પાપોના પ્રાયશ્ચિત કરવાનું મહાપર્વ એટલે પર્વાધિરાજ પર્યુષણ. જૈન ધર્મમાં પર્યુષણને ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. પર્યુષણ પર્વમાં દાન, શિયળ, તપ અને ભાવને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યા છે. કોઈ પણ જૈન શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ દ્વારા આ વર્ષ દરમિયાન જાણે કે અજાણે થયેલા પાપોનું ક્ષમાપના કરીને પર્યુષણ પર્વની ઉજવણી કરવાનું વિશેષ મહત્વ જૈન ધર્મમાં જોવા મળે છે.

વર્ષ દરમિયાન થયેલા પાપોના પ્રાયશ્ચિતનું પર્વ એટલે પર્યુષણ

પર્વાધિરાજ પર્યુષણ જૈન ધર્મમાં તમામ પર્વનો રાજા એટલે પર્યુષણ પર્વાધિરાજ પર્યુષણને પરસ્પર કંકાસ, વેર-ઝેર, મનદુ:ખ, ભેદભાવ, મારું-તારું, હું-હું ની ભાવના, અહંકાર જેવા મનુષ્યમાં વ્યાપેલી બદીઓને ભૂલીને જીવનને મધુર કરવાની વાત પર્વાધિરાજ પર્યુષણ સૌ કોઈને શીખવાડે છે.

જૈન ધર્મમાં તમામ પર્વનો રાજા એટલે પર્યુષણ (Etv Bharat Gujarat)

આ ભવની ચિંતાને લૌકિક પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો ભવભવની ચિંતાના પર્વને લોકોત્તર પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જેથી જૈન ધર્મમાં જે પર્વ આવે છે, તેમાં પર્યુષણને મહાપર્વ એટલે કે પર્વાધિરાજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

30 વર્ષ પછી જૂનાગઢમાં પાંચ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ
30 વર્ષ પછી જૂનાગઢમાં પાંચ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ (Etv Bharat Gujarat)

પર્યુષણના દિવસો દરમિયાન કોઈ પણ શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓએ ધર્મ, કાર્ય, દાન, તપ, ભાવ કરવાથી વર્ષ દરમિયાન થયેલા કોઈ પણ પાપોમાંથી મુક્તિ મળતી હોવાની માન્યતા છે.

30 વર્ષ પછી જૂનાગઢમાં પાંચ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ
30 વર્ષ પછી જૂનાગઢમાં પાંચ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ (Etv Bharat Gujarat)

30 વર્ષ પછી જૂનાગઢમાં પાંચ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ

પર્વાધિરાજ પર્યુષણમાં આ વખતે જૂનાગઢમાં 30 વર્ષ પછી પાંચ વ્યક્તિઓએ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ કરેલા છે, જેમાં કોઈ પણ શ્રાવક કે શ્રાવિકાઓએ 30 દિવસ સુધી તમામ પ્રકારના ભોજનનો ત્યાગ કરીને માત્ર ગરમ કરેલા પાણી પર 30 દિવસના ઉપવાસ પૂર્ણ કરવામાં આવતા હોય છે.

જૈન ધર્મમાં તમામ પર્વનો રાજા એટલે પર્યુષણ પર્વાધિરાજ
જૈન ધર્મમાં તમામ પર્વનો રાજા એટલે પર્યુષણ પર્વાધિરાજ (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રકારના ઉપવાસ આજથી 30 વર્ષ પૂર્વે જૂનાગઢમાં થયા હતા. ત્યાર પછી આ વખતે પ્રથમ વખત એક સાથે પાંચ શ્રાવકોએ માસ ક્ષમણના ઉપવાસ કર્યા છે. આ સિવાય એક વ્યક્તિ દ્વારા સિદ્ધિ તપ, બે વ્યક્તિએ ધર્મચક્ર તપ તેમજ કેટલાક શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓએ 1,6,8,અને 9 ઉપવાસ તપ કરીને પર્વાધિરાજ પર્યુષણને વધુ ખાસ બનાવ્યું છે.

જુનાગઢ: આખા વર્ષ દરમિયાન જાણે કે અજાણે થયેલા પાપોના પ્રાયશ્ચિત કરવાનું મહાપર્વ એટલે પર્વાધિરાજ પર્યુષણ. જૈન ધર્મમાં પર્યુષણને ખૂબ જ મહત્વનું માનવામાં આવે છે. પર્યુષણ પર્વમાં દાન, શિયળ, તપ અને ભાવને શ્રેષ્ઠ માનવામાં આવ્યા છે. કોઈ પણ જૈન શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓ દ્વારા આ વર્ષ દરમિયાન જાણે કે અજાણે થયેલા પાપોનું ક્ષમાપના કરીને પર્યુષણ પર્વની ઉજવણી કરવાનું વિશેષ મહત્વ જૈન ધર્મમાં જોવા મળે છે.

વર્ષ દરમિયાન થયેલા પાપોના પ્રાયશ્ચિતનું પર્વ એટલે પર્યુષણ

પર્વાધિરાજ પર્યુષણ જૈન ધર્મમાં તમામ પર્વનો રાજા એટલે પર્યુષણ પર્વાધિરાજ પર્યુષણને પરસ્પર કંકાસ, વેર-ઝેર, મનદુ:ખ, ભેદભાવ, મારું-તારું, હું-હું ની ભાવના, અહંકાર જેવા મનુષ્યમાં વ્યાપેલી બદીઓને ભૂલીને જીવનને મધુર કરવાની વાત પર્વાધિરાજ પર્યુષણ સૌ કોઈને શીખવાડે છે.

જૈન ધર્મમાં તમામ પર્વનો રાજા એટલે પર્યુષણ (Etv Bharat Gujarat)

આ ભવની ચિંતાને લૌકિક પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તો ભવભવની ચિંતાના પર્વને લોકોત્તર પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. જેથી જૈન ધર્મમાં જે પર્વ આવે છે, તેમાં પર્યુષણને મહાપર્વ એટલે કે પર્વાધિરાજ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

30 વર્ષ પછી જૂનાગઢમાં પાંચ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ
30 વર્ષ પછી જૂનાગઢમાં પાંચ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ (Etv Bharat Gujarat)

પર્યુષણના દિવસો દરમિયાન કોઈ પણ શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓએ ધર્મ, કાર્ય, દાન, તપ, ભાવ કરવાથી વર્ષ દરમિયાન થયેલા કોઈ પણ પાપોમાંથી મુક્તિ મળતી હોવાની માન્યતા છે.

30 વર્ષ પછી જૂનાગઢમાં પાંચ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ
30 વર્ષ પછી જૂનાગઢમાં પાંચ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ (Etv Bharat Gujarat)

30 વર્ષ પછી જૂનાગઢમાં પાંચ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ

પર્વાધિરાજ પર્યુષણમાં આ વખતે જૂનાગઢમાં 30 વર્ષ પછી પાંચ વ્યક્તિઓએ માસ ક્ષમણ ઉપવાસ કરેલા છે, જેમાં કોઈ પણ શ્રાવક કે શ્રાવિકાઓએ 30 દિવસ સુધી તમામ પ્રકારના ભોજનનો ત્યાગ કરીને માત્ર ગરમ કરેલા પાણી પર 30 દિવસના ઉપવાસ પૂર્ણ કરવામાં આવતા હોય છે.

જૈન ધર્મમાં તમામ પર્વનો રાજા એટલે પર્યુષણ પર્વાધિરાજ
જૈન ધર્મમાં તમામ પર્વનો રાજા એટલે પર્યુષણ પર્વાધિરાજ (Etv Bharat Gujarat)

આ પ્રકારના ઉપવાસ આજથી 30 વર્ષ પૂર્વે જૂનાગઢમાં થયા હતા. ત્યાર પછી આ વખતે પ્રથમ વખત એક સાથે પાંચ શ્રાવકોએ માસ ક્ષમણના ઉપવાસ કર્યા છે. આ સિવાય એક વ્યક્તિ દ્વારા સિદ્ધિ તપ, બે વ્યક્તિએ ધર્મચક્ર તપ તેમજ કેટલાક શ્રાવક અને શ્રાવિકાઓએ 1,6,8,અને 9 ઉપવાસ તપ કરીને પર્વાધિરાજ પર્યુષણને વધુ ખાસ બનાવ્યું છે.

For All Latest Updates

TAGGED:

PARVADHIRAJ PARYUSHANJAINISMPARYUSHAN FESTIVALIMPORTANCE OF PARYUSHANPARYUSHAN 2025

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.