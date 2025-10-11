ETV Bharat / spiritual

11 ઓક્ટોબર 2025નું પંચાગ: આજે સર્વાર્થ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગનો સંયોગ

આજે, 11 ઓક્ટોબર, 2025, શનિવાર, આસો માસની વદ પક્ષની પાંચમની તિથિ છે.

11 ઓક્ટોબરનું પંચાગ
11 ઓક્ટોબરનું પંચાગ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 7:18 AM IST

હૈદરાબાદ: આજે, 11 ઓક્ટોબર, 2025, શનિવાર, આસો માસની વદ પક્ષની પાંચમની તિથિ છે. આ તિથિ પર સર્પોના દેવતા શાસન કરે છે. આ તિથિ આધ્યાત્મિક પ્રગતિ અને તીર્થયાત્રાઓ માટે શુભ માનવામાં આવે છે. તે રોહિણી વ્રત પણ છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને અમૃત સિદ્ધિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.

ઓક્ટોબર 11નું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો : આસો
  • પક્ષ: કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • દિવસ: શનિવાર
  • તિથિ: કૃષ્ણ પક્ષ પંચમી
  • યોગ: વ્યતિપાત
  • નક્ષત્રઃ રોહિણી
  • કરણ: કૌલવ
  • ચંદ્ર રાશિ: વૃષભ
  • સૂર્ય રાશિ: કન્યા
  • સૂર્યોદય: 6:34 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:18 PM
  • ચંદ્રોદય: 9:10 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 11:00 AM
  • રાહુ કાળ: સવારે 9:30 થી 10:58 સુધી
  • યમગંધા: બપોરે 1:54 થી સાંજે 5:22 સુધી

દેવતાઓની સ્થાપના માટે શુભ નક્ષત્ર

આજે ચંદ્ર વૃષભ અને રોહિણી નક્ષત્રમાં રહેશે. રોહિણીને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવે છે. આ નક્ષત્ર વૃષભ રાશિમાં 10 થી 23:20 ડિગ્રી સુધી વિસ્તરે છે. તે એક નિશ્ચિત નક્ષત્ર છે. તેના દેવતા બ્રહ્મા છે અને શાસક ગ્રહ ચંદ્ર છે. આ નક્ષત્ર કૂવો ખોદવા, પાયો નાખવા અથવા શહેર બનાવવા, તપસ્યા કરવા, વૃક્ષો રોપવા, રાજ્યાભિષેક કરવા, જમીન ખરીદવા, પુણ્ય કાર્યો કરવા, બીજ વાવવા, દેવતાઓની સ્થાપના કરવા, મંદિર બનાવવા અને કાયમી કાર્યની જરૂર હોય તેવા કોઈપણ કાર્ય માટે શુભ માનવામાં આવે છે.

આજનો નિષેધ સમય

રાહુકાળ આજે સવારે 9:30 થી 10:58 વાગ્યા સુધી રહેશે. તેથી, જો તમારે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાનું હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દમુહુર્ત અને વર્જ્યમ પણ ટાળવા જોઈએ.

