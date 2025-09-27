આજે છઠ્ઠું નોરતું : આજે થાય છે મા કાત્યાયનીની પૂજા, જાણો માતાનો મહિમા
મા મહાશક્તિના દિવ્ય આવિર્ભાવના છઠ્ઠા સ્વરુપમાં મા કાત્યાયની વિશે આજે છઠ્ઠા નોરતે જાણીએ
Published : September 27, 2025 at 7:28 AM IST
અમદાવાદ : આપણાં પૌરાણિક શાસ્ત્ર જણાવે છે તેમ મા કાત્યાયનીના સ્વરુપ ધ્યાનમાં નવદુર્ગાનું અનુપમ સ્વરુપ છે. સિંહ પર સવાર માતા કાત્યાયની ચતુર્ભૂજ છે. તેમના એક હસ્તમાં કમળ ધારણ કરેલું છે, બીજા હાથમાં તલવાર ધારણ કરી છે જેનું નામ ચંદ્રહાસા છે. મા કાત્યાયનીના તૃતીય અને ચતુર્થ હસ્ત અભયમુદ્રા અને વરદમુદ્દા દર્શાવે છે.
નવરાત્રીના છઠ્ઠા દિવસે માતા કાત્યાયનીની ઉપાસના કરવામાં આવે છે. કાત્યાયન ઋષિએ તપસ્યા કરીને દેવી દુર્ગાને પુત્રી સ્વરૂપે પ્રાપ્ત કર્યા. કાત્યાયની દેવીની ઉપાસનાથી ચાર પુરુષાર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. તે પાપનાશિની દેવી છે. છઠ્ઠના દિવસે ફક્ત સાધકનું મન આજ્ઞાચક્રમાં સ્થિર થતા પરમ શાંતિનો અનુભવ થાય છે. કાત્યાયનીને શોધકોની ઉપાસના દેવી માનવામાં આવે છે. તે વ્રજની અધિષ્ઠાત્રી દેવી છે. ગોપીઓએ કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ માટે કાત્યાયની દેવીની ઉપાસના કરી હતી એ બુધ ગ્રહનું શમન કરનારી પરમ સત્યની નજીક લઈ જનાર દેવી છે.
પીળો રંગ દેવીને પસંદ
કાત્યાયની દેવી સિંહ પર સવાર છે. દેવીનું રૂપ ભવ્ય અને દિવ્ય છે. તેમણે અભય મુદ્રા અને વર મુદ્રા દર્શાવી છે. એક હાથમાં તલવાર ધારણ કરી છે. આ તેમનું સગુણ સ્વરૂપ છે. કાત્યાયની દેવીને સાંજના સમયે છઠના દિવસે પીળાં વસ્ત્ર, હળદર, પીળા ફુલ અને પીળા નૈવેધ ધરાવવા જોઈએ.
મા કાત્યાયનીના પ્રાગ્ટયની કથા
મા કાત્યાયનીના પ્રાગ્ટય અંગે એક કથા અતિજાણીતી છે. પૌરાણિક કથા પ્રમાણે ઋષિ કતને કાત્ય નામે એક પુત્ર હતા. ઋષિને પુત્રીની મહેચ્છા હતી. તેઓ મા ભગવતીના પરમ ઉપાસક હોવાથી તેમણે ઉગ્ર તપસ્યા કરી હતી. માતા ભગવતીને પોતાની ભક્તિથી પ્રસન્ન કર્યા. તેમણે દેવી પાસેથી વરદાન ઇચ્છ્યું કે મા ભગવતી તેમની પુત્રી તરીકે અવતરે. આમ દેવી દુર્ગાનાં અવતાર એવાં કાત્યાયની સ્વરૂપે ઋષિ કતને ત્યાં જન્મ્યાં અને કાત્યાયની કહેવાયા. એવી કથા પણ મળે છે કે જ્યારે મહિષાસુરના તાપસંતાપ પૃથ્વીના લોકોને અતિશય પ્રતાડિત કરી રહ્યાં હતાં ત્યારે સ્વયં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશ-ત્રિદેવે પોતાના તેજઅંશ અર્પણ કરીને મહિષાસુરમર્દિની દેવીને ઉત્પન્ન કર્યાં. મહર્ષિ કાત્યાયને આ દેવીનું સૌપ્રથમ પૂજનઅચર્ન કર્યું તેનાથી દેવી કાત્યાયની તરીકે પ્રસિદ્ધ થયા.
માતાનું આ છઠ્ઠું સ્વરૂપ અતિ ભવ્ય અને દિવ્ય છે. નવરાત્રીના છઠ્ઠા દિવસે તેમની આરાધના કરવાથી રોગ, શોક, ભય, સંતાપ સઘળું નષ્ટ થાય છે. માતા કાત્યાયની સાથે સંકળાયેલ અન્ય એક વાત પણ જોડાયેલી છે, મનગમતો જીવનસાથી મેળવવા માટે પણ આ દેવીને પ્રસન્ન કરવામાં આવે છે. બ્રહ્મમંડલના અધિષ્ઠાત્રી દેવીની ભક્તિથી ભક્તને સર્વાર્થ મળે છે. અર્થાત, ચારેય કામ- ધર્મ, અર્થ અને મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય છે. ભક્તનો પ્રભાવ વધે છે. મા કાત્યાયની જન્મજન્માંતરના પાપનો નાશ કરીને આધિવ્યાધિઉપાધિ હરે છે.