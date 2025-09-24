ETV Bharat / spiritual

નવલી નવરાત્રીનું આજે ત્રીજું નોરતુ, ત્રીજા નોરતે થાય છે મા ચંદ્રઘંટાની પૂજા

નવરાત્રીમાં ત્રીજા દિવસની પૂજા અને ભક્તિ કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. ત્રીજા દિવસે મા દુર્ગાના ત્રીજા સ્વરૂપ ચંદ્રઘંટાની પૂજા થાય છે.

Published : September 24, 2025 at 6:06 AM IST

હૈદરાબાદ: નવરાત્રીનો આજે ત્રીજો દિવસ છે. માતાજીની શક્તિની આરાધના કરવાના દિવસો ચાલી રહ્યા છે, ત્યારે આજે ત્રીજા દિવસે માં દુર્ગા કહો કે માં ભવાનીનું ત્રીજુ સ્વરૂપ ચંદ્રઘંટા છે. આવો આપણે માં ચંદ્રઘંટાના સ્વરૂપ અને તેમના પૂજન અંગે જાણીએ અને શક્તિની ભક્તિમાં લીન થઈ જઈએ...

નવરાત્રીનો ત્રીજો દિવસ મા ચંદ્રઘંટાને સમર્પિત છે. લોકવાયકા અનુસાર મહિષાસુરના ત્રાસથી દેવ, મનુષ્ય અને પ્રાણીઓ હાહાકાર વ્યાપ્યો હતો. મહિષાસુરને નાથવા દેવો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને મહેશને પ્રાર્થના કરવા પહોંચ્યા હતા, ત્યારે બ્રહ્મા,વિષ્ણુ અને મહેશનાં ક્રોધમાંથી ચંદ્રઘંટા દેવી ઉત્પન્ન થયા અને ચંદ્રઘંટા દેવીએ મહિષાસુરનો નાશ કર્યો હતો.

શક્તિનું ત્રીજુ રૂપ છે ચંદ્રઘંટા

નવરાત્રીમાં ત્રીજા દિવસની પૂજા અને ભક્તિ કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. આમ તો નવ દિવસ શક્તિની આરાધના કરવાના દિવસ છે. માં શક્તિનું ત્રીજું રૂપ છે ચંદ્રઘંટા. આ દિવસે માંના વિગ્રહનું પૂજન કરવામાં આવે છે, અને સાધક જો ધ્યાન કરે તો તેનું મન મણિપુર ચક્રમાં પ્રવેશ કરે છે. મા ચંદ્રઘંટાની ભક્તિથી અને તેની કૃપાથી અલૌકિક વસ્તુઓના દર્શન થાય છે, અને દિવ્ય સુંગધનો અનુભવ થાય છે. વિવિધ પ્રકારની ધ્વનિ સંભળાય છે.

અસૂરનો નાશ

ચંદ્રઘંટા દેવી મંદિરમાં ઘંટ હોય તે પ્રમાણે પોતાના મસ્તક ઉપર ચંદ્ર ધારણ કરે છે. આ દિવસે ચંદ્રઘંટાને ખીરનો ભોગ ધરાવવો જોઈએ અને તે ખીર બાળાઓમાં વહેંચવી જોઈએ. ખરેખરમાં મહિસાસુરએ અજ્ઞાનનું પ્રતીક છે. જેનો દેવી ચંદ્રઘંટાએ નાશ કર્યો હતો. આમ ચંદ્રઘંટાની ઉપાસનાથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. તેની ઉપાસનાથી નિર્ભયતા અને વીરતા આવે છે. જીવનમાંથી દોષ દૂર થાય છે. જો વ્યક્તિના જીવનમાં શુક્રદોષ હોય તો તેની પણ નિવૃત્તિ થાય છે. ચંદ્રઘંટાનું મુખારવિંદ તપેલા સુવર્ણ સમાન કાંતિમય છે. તેમનું રૂપ સૌમ્ય છે.

માતાનું સ્વરૂપ પરમ શાંતિદાયક અને કલ્યાણકારી

ચંદ્રઘંટામાંનું સ્વરૂપ પરમ શાંતિદાયક અને કલ્યાણકારી છે. મા શક્તિના માથા પર ઘંટના આકારનો અર્ધચંદ્ર ધારણ કરેલ હોય છે, જેથી તેમને ચંદ્રઘંટા દેવી કહેવાય છે. ચંદ્ર હંમેશા શીતળતા પ્રદાન કરે છે, તેની રીતે ચંદ્રઘંટામાંના શરીરનો રંગ ચંદ્રની જેમ ચમકીલો હોય છે, તેમના દસ હાથ છે, અને તેમના દસેય હાથમાં તલવાર, શસ્ત્ર, કમંડળ, પુષ્પ, ત્રિશુળ, ગદા સહિતના અસ્ત્ર હોય છે. તેઓ સિંહ પર બિરાજમાન છે. મા ચંદ્રઘંટાના સ્વરૂપના દર્શન કરવાથી માનવનું મન શીતળતાનો અનુભવ કરે છે.

મા ચંદ્રઘંટાની આરાધના

ત્રીજા દિવસનું માતાજીનું સ્વરૂપ છે ચંદ્રઘંટા... કહેવાય છે કે દેવો પણ માં ચંદ્રઘંટાના રૂપના દર્શન કરીને ધ્યાન ધરે છે. માં ચંદ્રઘંટાની આરાધના કરવાથી સર્વે મનોરથો પૂર્ણ થાય છે. અને દેવી શીધ્ર ફળ આપે છે. આ દિવસે શ્રીયંત્ર અથવા દેવીનો ફોટો અથવા દેવીની પાદુકા હોય અથવા મૂર્તિ હોય તો તેના પર 108 ફુલ ચઢાવીશું. શ્રી સુક્તનો પાઠ કરવો, આમ કરવાથી માં ચંદ્રઘંટા વધુ પ્રસન્ન થાય છે અને કલીમ નમઃ નો બીજ મંત્ર કરવો.

ભુતપ્રેતથી રક્ષા અને ભક્તમાં નિર્ભરયતા આવે

માં ચંદ્રઘંટાના દર્શન કરવાથી ભક્તના બધા પાપ અને આફત દૂર થયા છે. કષ્ટ નિવારણ દેવી છે. નવરાત્રિના ત્રીજા દિવસે શક્તિની આરાધનાની સાથે માં ચંદ્રઘંટાના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવાથી માં રક્ષા કરે છે, અને વીરતા અને વિનમ્રતા બક્ષે છે. ભુતપ્રેતથી રક્ષા થાય છે અને ભક્તમાં નિર્ભયતા આવે છે.

આજે આ મંત્રનો "ऐश्वर्य यत्प्रसादेन सौभाग्य-आरोग्य सम्पदः। शत्रु हानि परो मोक्षः स्तुयते सान किं जनै॥" જાપ કરવો, રૂદ્રાક્ષની માળા અથવા લાલ ચંદનની માળાથી આ મંત્રનો જાપ કરવો.

