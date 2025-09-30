આજે આદ્યશક્તિ માતાની આરાધનાનું નવમું નોરતું, આજે થાય છે મા સિદ્ધિદાત્રીની પૂજા
નવરાત્રિના નવમા દિવસે મા દુર્ગાના રૂપમાં મા સિદ્ધિદાત્રીની પૂજા કરવામાં આવે છે. જાણો તેમની પૂજા વિધિ અને દેવીના મહિમા વિશે.
Published : September 30, 2025 at 6:56 AM IST
હૈદરાબાદ: નવરાત્રી નવમી તિથિ સાથે સમાપ્ત થાય છે. આજે એટલે કે, શારદીય નવરાત્રિની નવમી 30 સપ્ટેમ્બર, મંગળવારના રોજ નવમી તિથિ છે. નવરાત્રિના નવમા દિવસે મા દુર્ગાના રૂપમાં મા સિદ્ધિદાત્રીની પૂજા કરવામાં આવે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે, મા સિદ્ધિદાત્રી ભક્તોની મનોકામના પૂર્ણ કરે છે અને તેમને ખ્યાતિ, શક્તિ અને સંપત્તિ પણ આપે છે.
શાસ્ત્રોમાં મા સિદ્ધિદાત્રીને સિદ્ધિ અને મોક્ષની દેવી માનવામાં આવે છે. મા સિદ્ધિદાત્રી મહાલક્ષ્મી જેવા કમળ પર બિરાજમાન છે. માતાને ચાર હાથ છે. માતાના હાથમાં શંખ, ગદા, કમળનું ફૂલ અને એક ચક્ર છે. મા સિદ્ધિદાત્રીને દેવી સરસ્વતીનું સ્વરૂપ પણ માનવામાં આવે છે. નવમી તિથિ પર કન્યા પૂજા પણ કરવામાં આવે છે.
સિદ્ધિદાત્રી કોને કહે છે: નવદુર્ગાના સિદ્ધિ અને મોક્ષ આપનારા સ્વરૂપને સિદ્ધિદાત્રી કહે છે. સિદ્ધિદાત્રીની પૂજા નવરાત્રીના નવમા દિવસે કરવામાં આવે છે. દેવ, યક્ષ, કિન્નર, દાનવ, ઋષિ-મુનિ, સાધક અને ગૃહસ્થ આશ્રમમાં જીવનયાપન કરનારા ભક્ત સિદ્ધિદાત્રીની પૂજા કરે છે. તેનાથી તેમને યશ, બળ અને ધનની પ્રાપ્તિ થાય છે. સિદ્ધિદાત્રી દેવી એ તમામ ભક્તોને મહાવિદ્યાઓની અષ્ટ સિદ્ધિઓ પ્રદાન કરે છે, જે શુદ્ધ અને સાચા મનથી તેમની આરાધના કરે છે. એવી માન્યતા કરે છે કે, તમામ દેવી-દેવતાઓને પણ મા સિદ્ધિદાત્રીથી જ સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે.
બધા પ્રકારની સિદ્ધિઓ આપનારી: મા દુર્ગાના નવમા રુપનું નામ સિદ્ધિદાત્રી છે. તે બધા પ્રકારની સિદ્ધિઓ આપનારી છે. નવરાત્રી પૂજનના નવમાં દિવસે તેમની ઉપાસના કરવામાં આવે છે. તેમને ચાર ભુજાઓ છે. તેમનું આસન કમળ અને વાહન સિંહ છે. ડાબા અને જમણા હાથમાં એક ચક્ર, ઉપરવાળા હાથમાં ગદા, જમણી બાજુ નીચેના હાથમાં શંખ અને ઉપરવાળા હાથમાં કમળ પુષ્પ છે. ભગવતીના આ સ્વરૂપની જ આપણે નવરાત્રીના અંતિમ દિવસે આરાધના કરીએ છીએ. મા દુર્ગાના આ રૂપને શતાવરી અને નારાયણી પણ કહેવામાં આવે છે.
નવરાત્રીના નવમા દિવસનો શુભ રંગ: નવરાત્રીની મહાનવમી પર માતા સિદ્ધિદાત્રીની પૂજામાં ગુલાબી રંગ ખૂબ જ શુભ માનવામાં આવે છે. ગુલાબી રંગ પ્રેમ અને સ્ત્રીત્વનું પ્રતીક છે.
મા સિદ્ધિદાત્રીની પૂજા વિધિ: મા સિદ્ધિદાત્રીને આઠ સિદ્ધિઓ (અનિમા, મહિમા, ગરિમા, લઘિમા, પ્રાપ્તિ, પ્રાકામ્ય, ઈશિત્વ અને વશિત્વ) આપનારી દેવી માનવામાં આવે છે. નવરાત્રીની નવમીની પૂજામાં દેવી સિદ્ધિદાત્રીને નવ કમળનાં ફૂલ અથવા માત્ર ચંપાનાં ફૂલ અર્પણ કરી શકાય છે. કન્યા ભોજનમાં બનાવેલ પ્રસાદ ચઢાવો. ચારમુખી દીવો કરીને દેવીના મંત્રોનો જાપ કરો અને આરતી કરીને 9 કન્યાઓની વિધિવત પૂજા કરો. આ પછી, શુભ મુહૂર્તમાં હવન કરો અને પછી નવમી તિથિના અંતે ઉપવાસ તોડો.
મા સિદ્ધિદાત્રી ભોગ: મા સિદ્ધિદાત્રીને પ્રસાદમાં ચણા, પુરી, હલવો ખૂબ પ્રિય છે. નવમીના દિવસે આ જ ભોજન કન્યાઓને ખવડાવવામાં આવે છે. દેવીને ચંપા, કમળ અથવા હિબિસ્કસના ફૂલ ચઢાવો, તેનાથી પરિવારમાં ખુશીઓ આવશે.