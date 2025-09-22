આદ્યશક્તિની આરાધનાના અવસરનો આજથી આરંભ, પ્રથમ નોરતે આ રીતે કરો મા શૈલપુત્રીની પૂજા
નવરાત્રીના પહેલા દિવસે વિધિ પૂર્વક કળશ સ્થાપના કરવામાં આવે છે. આ સાથે આ દિવસે માં દુર્ગાના પ્રથમ સ્વરૂપ માં શૈલપુત્રીની વિધિવત પૂજા કરવામાં આવે છે.
Published : September 22, 2025 at 6:48 AM IST
હૈદરાબાદ: આજથી એટલે કે 22 સપ્ટેમ્બર 2025થી નવરાત્રીનો પ્રારંભ થયો છે. દર વર્ષે આસો મહિનાના શુક્લ પક્ષની એકમ તિથિથીમાં આદ્યશક્તિની પૂજાનો પ્રારંભ થાય છે. નવરાત્રીના પહેલા દિવસે વિધિ પૂર્વક કળશ સ્થાપના કરવામાં આવે છે. આ સાથે આ દિવસે માં દુર્ગાના પ્રથમ સ્વરૂપ માં શૈલપુત્રીની વિધિવત પૂજા કરવામાં આવે છે.
નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે મા શૈલપુત્રીની પૂજા: નવરાત્રીના પ્રથમ નોરતે માતા ભવાનીનું પ્રથમ સ્વરુપ પૂજાય છે, તે છે શૈલપુત્રી સ્વરુપ. ભક્તો આ દિવસે માતાના સ્વરુપને જે પ્રકારે ચિંતવે છે, તે શૈલપુત્રી તરીકે મહિમાગાન કરવામાં આવે છે. શૈલ એટલે કે પર્વત. પર્વતના પુત્રી-શૈલપુત્રી કહેવાયા છે. માર્કંડેયપૂરાણમાં ઉલ્લેખ મુજબ હિમાલયપુત્રીના આ સ્વરુપને નવદુ્ર્ગાના નવ સ્વરુપોમાં પ્રથમ સ્વરુપ તરીકે સ્થાન અપાયું છે. દેવીનું આ નામ હિમાલયને ઘેર પુત્રી તરીકે જન્મ લેવાથી પડ્યું છે. હિમાલય આપણી શક્તિ, દૃઢતા, આધાર તથા સ્થિરતાનો પ્રતિક છે. મનુષ્યજીવનમાં દૃઢતા, સ્થિરતા તથા આધારનું મહત્વ સર્વપ્રથમ છે, એટલે આ દિવસે આપણા જીવનમાં સ્થાયિત્વ તથા શક્તિમાન બનવા માટે માતા શૈલપુત્રી પાસે પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. શૈલપુત્રીની આરાધના કરવાથી જીવનમાં સ્થિરતા આવે છે.
વરદ હસ્તમાં ત્રિશૂળ અને વામ હસ્તમાં કમળ: હિમાલયની ઉત્તુગતાંના શિખરે વિરાજતા ચંદ્રની શીતળતા સમાન સાત્વિક ધ્યેય પ્રાપ્ત કરાવે તેવા માતા શૈલપુત્રીનું વાહન વૃષભ માનવામાં આવે છે. તેમના વરદ હસ્તમાં ત્રિશૂળ અને વામ હસ્તમાં કમળનું પુષ્પ ભક્તના માનસહૃદયમાં પમરાટ ફેલાવે છે. તેમની સ્તુતિ સ્વરુપે આ વચનો બોલવામાં આવે છે.
ભાલે દિવ્ય તેજસમાન ચંદ્રમાં ધારણ: અર્થાત હે મા ભગવતી આપ મનુષ્યોને મનવાંછિત લાભ અને ફળ આપનારા છો. આપ વૃષભ પર બિરાજમાન થઈ ત્રિશુલ અને કમળ ધારણ કરો છો. આપના ભાલે દિવ્ય તેજસમાન ચંદ્રમા ધારણ કરેલો છે. હે મા શૈલપુત્રી, તમે યશસ્વિની છો. સમસ્ત જગતને, ભક્તોને યશ અને તમામ સુખ આપનારા રક્ષા કરનારા છો.
માતાજીની મહાપૂજામાં નૈવેધ: ઉલ્લેખનીય છે કે, પ્રથમ દિવસની ઉપાસનામાં યોગીઓ પોતાના મનને મૂળાધારચક્રમાં સ્થિત કરે છે અને યોગસાધનાનો આરંભ કરે છે. પહેલાં દિવસે માતાજીની મહાપૂજા અંતર્ગત નૈવેધ તરીકે ગાયના શુદ્ધ ઘીનો ભોગ ધરાવવામાં આવે છે.
માં શૈલપુત્રીની કથા
નવરાત્રીના પહેલા દિવસે દેવી શૈલપુત્રીની પૂજા કરવામાં આવે છે. માતાનું વાહન વૃષભ છે. માતા શૈલપુત્રીને હિમાલયરાજ પર્વતની પુત્રી કહેવામાં આવે છે. તેની પાછળ એક દંતકથા છે. એકવાર પ્રજાપતિ દક્ષએ યજ્ઞ દરમિયાન બધા દેવતાઓને આમંત્રિત કર્યા. તેમણે ભગવાન શિવ અને સતીને આમંત્રણ મોકલ્યું ન હતું. પરંતુ સતી આમંત્રણ વિના પણ યજ્ઞમાં જવા તૈયાર હતી. આવી સ્થિતિમાં ભગવાન શિવે તેમને સમજાવ્યું કે આમંત્રણ વગર યજ્ઞમાં જવું યોગ્ય નથી. પરંતુ જ્યારે સતી સંમત ન થઈ તો ભગવાન શિવે તેને જવાની મંજૂરી આપી દીધી.
માં શૈલપુત્રીની પૂજા વિધિ: નવરાત્રી મહાપર્વના પહેલા દિવસે માં શૈલપુત્રીની પૂજા કરવા માટે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને સ્નાન-ધ્યાન કરો અને પૂજા ઘરની સાફ-સફાઈ કરો. ત્યારબાદ એક ચોકી સ્થાપિત કરો અને તેના પર ગંગાજળનો છંટકાવ કરો. પછી ચોકી પર લાલ રંગનુ વસ્ત્ર પાથરો અને તેના પર માતાના બધા સ્વરૂપોનુ સ્થાપન કરો. ત્યારબાદ માં શૈલપુત્રીની વંદના કરીને વ્રતનો સંકલ્પ લો અને સફેદ રંગનુ ફૂલ અર્પણ કરો. ત્યારબાદ અક્ષત અને સિંદૂર અર્પણ કરો. આ વાતનુ ખાસ ધ્યાન રાખો કે તમે માં શૈલપુત્રીને સફેદ રંગનુ વસ્ત્ર અર્પણ કરો અને ગાયના ઘીમાંથી બનાવેલી મીઠાઈને પ્રસાદ તરીકે ધરાવો અને માતાની આરતી કરો.