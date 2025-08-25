ETV Bharat / spiritual

મુંબઈના લાલબાગચા રાજાની પહેલી ઝલક, ભક્તો થયા મંત્રમુગ્ધ - LALBAUGCHA RAJA

મુંબઈમાં ગણેશ ચતુર્થી પહેલા લાલબાગચા રાજાના પ્રથમ દર્શન થયા, આ દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તો હાજર રહ્યા હતા.

મુંબઈના લાલબાગચા રાજા
મુંબઈના લાલબાગચા રાજા (ETV Bharat)
Published : August 25, 2025 at 9:18 AM IST

મુંબઈ : ભગવાન ગણેશના આગમનની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. મુંબઈમાં સૌથી વધુ ધામધૂમ જોવા મળી રહી છે. મુંબઈના ઘણા મંડળોમાં ભગવાન ગણેશના આગમનની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ છે અને પ્રથમ દર્શન પણ કરવામાં આવ્યા છે. આ સાથે જ 24 ઓગસ્ટ, રવિવારના રોજ મુંબઈના પ્રખ્યાત લાલબાગચા રાજાના પ્રથમ દર્શન સમારોહનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

લાલબાગચા રાજાની પહેલી ઝલક : મુંબઈના પ્રખ્યાત લાલબાગચા રાજાની પહેલી ઝલક જોવા ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. જોકે અન્ય મંડળોની જેમ આ મંડળમાં ભગવાન ગણેશનો કોઈ આગમન સમારોહ નથી, છતાં પ્રથમ દર્શન સમારોહ ખૂબ જ ઉત્સાહ અને ધામધૂમથી યોજવામાં આવે છે. દર વર્ષે, ગણેશ ચતુર્થીના બે દિવસ પહેલા લાલબાગચા રાજા સાર્વજનિક ગણેશોત્સવ મંડળ દ્વારા લાલબાગચા રાજાની પહેલી ઝલક બતાવવામાં આવે છે.

આજે સાંજે, ગણેશ ભક્તોને લાલબાગચા રાજાના પ્રથમ દર્શન થયા. દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ લાલબાગચા રાજાનું મનોહર સ્વરૂપ જોવા મળ્યું, જેને જોઈને લોકો અભિભૂત થઈ ગયા. આ વર્ષે લાલબાગમાં જામનગરના વંતારાની થીમ બનાવવામાં આવી છે. ઉપરાંત, દક્ષિણ ભારતના તિરુપતિ બાલાજી મંદિરનું દ્રશ્ય પણ બનાવવામાં આવ્યું છે. દર વર્ષની જેમ, આ વર્ષે પણ લાલબાગચા રાજાનું આ સ્વરૂપ જોવા લાયક છે.

મુંબઈના લાલબાગચા રાજા
મુંબઈના લાલબાગચા રાજા (ETV Bharat)

1934માં ગણેશોત્સવની શરૂઆત : તમને જણાવી દઈએ કે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી, લાલબાગચા રાજાની સજાવટ સ્વર્ગસ્થ પ્રખ્યાત કલા નિર્દેશક નીતિન ચંદ્રકાંત દેસાઈ દ્વારા કરવામાં આવતી હતી. દર વર્ષની જેમ, આ વર્ષે પણ લાલબાગચા રાજા સાર્વજનિક ગણેશોત્સવ મંડળ બુધવાર 27 ઓગસ્ટથી શનિવાર 6 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી બાપ્પાના ઉત્સવની ઉજવણી ખૂબ જ ઉત્સાહથી કરશે.

આ દરમિયાન, લાલબાગચા રાજા વિશ્વભરમાં પ્રખ્યાત છે. લાલબાગચા રાજા સાર્વજનિક ગણેશોત્સવ મંડળે 1934માં ગણેશોત્સવ શરૂ કર્યો હતો. આ વર્ષે લાલબાગચા રાજાનું 92મું વર્ષ છે. લાખો ગણેશ ભક્તો લાલબાગચા રાજાના દર્શન કરવા આવે છે.

