શનિ-મંગળ-રાહુનું અશુભ યુતિ, ઓગસ્ટ-સપ્ટેમ્બરમાં આ 4 રાશિઓને સાવચેત રહેવાની જરુર છે - PLANETARY CLASH IN AUGUST 2025

13 સપ્ટેમ્બર સુધી ચાર રાશિઓ પર ષડાષ્ટક યોગની અસર નકારાત્મક રહેશે. સંબંધોમાં વિવાદ, આર્થિક નુકસાન અને તણાવની શક્યતા છે.

Published : August 9, 2025 at 12:06 AM IST

હૈદરાબાદ: જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર, જ્યારે પણ બ્રહ્માંડમાં ગ્રહોની સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય છે, ત્યારે તે ફક્ત ખગોળીય ઘટનાઓ જ નહીં પરંતુ પૃથ્વી પરના જીવંત પ્રાણીઓ, સમાજ અને ઘટનાઓને પણ અસર કરે છે. સમય જતાં કેટલીક ખાસ ગ્રહોની સ્થિતિ મોટી ઘટનાઓ, આર્થિક વધઘટ અને વ્યક્તિગત જીવનમાં પડકારોનું કારણ બને છે.

દિલ્હીના પ્રખ્યાત વૈદિક જ્યોતિષી આદિત્ય ઝા અનુસાર, 28 જુલાઈ 2025 થી આવી જ એક ખાસ અને દુર્લભ ગ્રહોની સંયોગ રચાઈ છે, જેને ષડાષ્ટક યોગ કહેવામાં આવે છે. આ દિવસે મંગળ કન્યા રાશિમાં પ્રવેશ્યો હતો, જ્યારે રાહુ પહેલાથી જ કુંભ રાશિમાં સ્થિત છે. તે જ સમયે, શનિ વક્રી સ્થિતિમાં છે, જેના કારણે આ ગ્રહોનો સંયુક્ત પ્રભાવ વધુ તીવ્ર બન્યો છે.

ષડાષ્ટક યોગ શું છે?

આદિત્ય ઝા કહે છે કે, જ્યોતિષીય દૃષ્ટિકોણથી, જ્યારે બે ગ્રહો એકબીજાથી છઠ્ઠા કે આઠમા ઘરમાં સ્થિત હોય છે, ત્યારે તેને ષડાષ્ટક યોગ કહેવામાં આવે છે. આ યોગ સામાન્ય રીતે તણાવ, અસંતુલન, વિરોધાભાસ અને સંઘર્ષની પરિસ્થિતિ પેદા કરે છે. છેલ્લે આ યોગ એપ્રિલ 2025 માં બન્યો હતો, અને હવે તે ફરીથી 28 જુલાઈથી 13 સપ્ટેમ્બર 2025 સુધી સક્રિય રહેશે. જ્યોતિષીઓ દ્વારા આ સમયગાળાને સંવેદનશીલ માનવામાં આવે છે, ખાસ કરીને કેટલીક રાશિઓ માટે.

આ રાશિના જાતકોને ખાસ સાવધાની રાખવાની જરૂર રહેશે

મિથુન: મિથુન રાશિના લોકોને કોઈપણ પ્રકારના વિવાદથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. બિનજરૂરી દલીલો અથવા આક્રમક વર્તન માત્ર માનસિક તણાવ લાવી શકે છે, પરંતુ અચાનક નાણાકીય નુકસાન પણ કરી શકે છે.

તુલા: આ સમયગાળા દરમિયાન તુલા રાશિના લોકોની નાણાકીય સ્થિતિ ડગમગી શકે છે. ખર્ચમાં અણધાર્યો વધારો થઈ શકે છે, જે બેંક બેલેન્સને અસર કરશે. ઘરેલું ઝઘડાની પણ શક્યતા છે, તેથી પારિવારિક સંબંધોમાં ધીરજ રાખો.

ધન: ધન રાશિના લોકોએ કાર્યસ્થળમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. બોસ અથવા સાથીદારો સાથે સંઘર્ષની પરિસ્થિતિ બની શકે છે. નાની બાબતોને અવગણવી એ સમજદારી છે, નહીં તો મોટા વિવાદો થઈ શકે છે.

મીન: મીન રાશિના લોકોએ અંગત સંબંધોમાં સાવધાની રાખવી જોઈએ. પ્રેમ સંબંધોમાં તિરાડ પડી શકે છે અને વૈવાહિક જીવનમાં પણ તણાવ શક્ય છે. વ્યાવસાયિક જીવનમાં તમારે પડકારજનક પરિસ્થિતિઓનો પણ સામનો કરવો પડી શકે છે.

