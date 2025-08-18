ગીર સોમનાથ: આજે પવિત્ર શ્રાવણ માસનો અંતિમ સોમવાર છે. ત્યારે પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે વહેલી સવારથી જ ભવિકોની ભીડ ઉમટી પડી છે.આ દરમિયાન મેઘરાજા પણ સોમનાથ મહાદેવને જાણે જળાભિષેક કરી રહ્યા હોય તેમ વહેલી સવારથી જ ઝરમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે.
વરસતા વરસાદમાં શિવ ભક્તો હર હર મહાદેવના નાદ સાથે સોમનાથ મહાદેવના દર્શને ઉમટ્યા છે. વહેલી સવારે 4 વાગ્યા થી સોમનાથ મહાદેવ મંદિરના દ્વાર ખોલાતા શિવ ભક્તોએ મહાદેવના દર્શન માટે દોટ લગાવી અને સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી.
વહેલી સવારે સોમનાથ દાદાની આરતી કરાઈ
મહત્વપૂર્ણ છે કે, ગુજરાત સહિત દેશભરમાંથી આખું વર્ષ શિવભક્તો સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા માટે આવે છે. ત્યારે બિહારથી સોમનાથ મહાદેવના દર્શને આવેલા શ્રદ્ધાળુઓએ સોમનાથ દાદાના દર્શન કરીને અલૌકિક અનુભૂતિ કરી હતી અને પોતના અનુભવો વર્ણાવ્યા હતાં.
આજ શ્રાવણ માસનો છેલ્લો સોમવાર છે શ્રાવણ માસને ભોળાનાથનો અતિપ્રિય મહિનો માનવામાં આવે છે, આજે શ્રાવણ વદ દશમ છે. આગામી પાંચ દિવસમાં શ્રાવણ માસ પૂર્ણ થવાના આરે છે, ત્યારે પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે રાજ્ય તેમજ દેશ-વિદેશના લાખો શિવ ભક્તોએ ભોળાનાથના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી છે, હજુ પણ શિવ ભક્તો મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે
સોમનાથ મંદિર ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા ધરાવતું હોવાથી સુરક્ષા વ્યવસ્થા પણ વધુ સઘન રાખવામાં આવે છે મંદિરમાં પ્રવેશ પુર્વે જ સુરક્ષા જવાનો દ્વારા દરેક ભક્તોને ચેકીંગ કરવામાં આવે છે
ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં આવેલા વિશ્વ પ્રસિદ્ધ સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે ભક્તોનું ઘોડાપૂર ઉમટી પડ્યું છે. સાથે જ મેઘરાજા પણ સોમનાથ મહાદેવને જળાભિષેક કરી રહ્યા છે, તેમ આજ રોજ વહેલી સવારથી જ સોમનાથ ખાતે ઝરમર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. દર્શનાર્થીઓ માટે મંદિરના દ્વાર આજ વહેલી સવારે 4 વાગ્યે જ ખોલી દેવામાં આવ્યા હતા અને ભાવિ ભક્તોની લાંબી કતારો જોવા મળી હતી, હજુ પણ મોટી સંખ્યામાં ભક્તો આવે છે, જય સોમનાથ અને હર હર મહાદેવના નાદ સાથે સમગ્ર વાતાવરણ શિવમય બન્યું હતું. આજ રોજ શ્રાવણ માસનો અંતિમ સોમવાર હોવાથી મંદિરમાં મહાપૂજા, પાલખી યાત્રા સહિતના વિવિધ આયોજનો પણ કરવામાં આવશે.