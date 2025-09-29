દિવાળી પહેલા ગુરુ ગ્રહ આ 3 રાશિઓને સમૃદ્ધ બનાવશે! કારકિર્દી અને વ્યવસાયમાં પ્રગતિ થશે
ગુરુ 12 વર્ષ પછી કર્ક રાશિમાં ગોચર કરશે. કર્ક, તુલા અને વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને કારકિર્દી, સંપત્તિ અને પરિવારથી લાભ થશે.
Published : September 29, 2025 at 6:59 PM IST
હૈદરાબાદ : આ વર્ષે દિવાળી 20 ઓક્ટોબર સોમવારના રોજ ઉજવવામાં આવશે. દિવાળી અને ગ્રહો અને નક્ષત્રોની યુતિ તેને વધુ ખાસ બનાવે છે. દિવાળી પહેલાના દિવસે 19 ઓક્ટોબરે, ગુરુ, આકાશી ગુરુ, 12 વર્ષ પછી પોતાની રાશિ કર્કમાં ગોચર કરશે. જ્યોતિષીઓના મતે, ગુરુનું ગોચર દરેક રાશિ પર ઊંડી અસર કરે છે, જે નાણાકીય, નસીબ, શિક્ષણ, કારકિર્દી, લગ્ન, બાળકો અને સ્વાસ્થ્યને અસર કરે છે.
જ્યોતિષ પંડિત અરવિંદ શર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "ગુરુ 12 વર્ષમાં ફક્ત એક જ વાર પોતાની રાશિ કર્કમાં ગોચર કરે છે. આ સમય કર્ક, તુલા અને વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે ખાસ કરીને ફાયદાકારક રહેશે. આ ગોચર કારકિર્દી, શિક્ષણ અને નાણાકીય બાબતોમાં શુભ તકો પ્રદાન કરશે."
કર્ક
આ ગોચર કર્ક રાશિના લોકો માટે સારા નસીબ અને સફળતાના દ્વાર ખોલશે. લાંબા સમયથી અટકેલા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશન અને માન્યતા મળવાની શક્યતા છે. ઉદ્યોગપતિઓ માટે, આ સમય તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવાનો અને નોંધપાત્ર નફો મેળવવાનો રહેશે. પંડિત શર્માના મતે, "પરિવારમાં શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધશે, અને કૌટુંબિક મતભેદો દૂર થશે."
તુલા
આ ગોચર તુલા રાશિના જાતકો માટે નાણાકીય મજબૂતાઈ અને નાણાકીય લાભ દર્શાવે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ અથવા અગાઉ રોકાયેલા ભંડોળ પરત થવાની સંભાવના છે. રોકાણ માટે આ સમય અનુકૂળ છે. વિદ્યાર્થીઓ અને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા લોકો પણ આ સમયગાળો શુભ માને છે, અને તેઓ સારા પરિણામો જોઈ શકે છે. પંડિત શર્મા કહે છે, "તુલા રાશિના લોકોએ સાવધાનીપૂર્વક રોકાણ કરવું જોઈએ. યોગ્ય સમયે કરવામાં આવેલા રોકાણ ભવિષ્યમાં શુભ પરિણામો આપશે."
વૃશ્ચિક
આ ગોચર વૃશ્ચિક રાશિના જાતકો માટે આશીર્વાદરૂપ રહેશે. નસીબ તેમના પક્ષમાં રહેશે, અને બાકી રહેલા કાર્યો ઝડપથી પૂર્ણ થશે. માન-સન્માન વધશે, સ્વાસ્થ્ય સુધરશે અને માનસિક શાંતિ પ્રાપ્ત થશે. વિદેશ યાત્રા કે નોકરીની તકો શોધી રહેલા લોકો માટે પણ આ સમય અત્યંત અનુકૂળ છે. પંડિત શર્મા ચેતવણી આપે છે કે, "આ સમય દરમિયાન કાળજીપૂર્વક નિર્ણયો લો જેથી તમે તકનો સંપૂર્ણ લાભ લઈ શકો."
નિષ્ણાતોના મતે, ગુરુનું આ ગોચર ફક્ત કર્ક, તુલા અને વૃશ્ચિક રાશિ સુધી મર્યાદિત નથી. તે બધી જ રાશિઓને અસર કરે છે. કેટલાક માટે, આ સમય નાણાકીય અને કારકિર્દીમાં વૃદ્ધિ લાવશે, જ્યારે અન્ય લોકો માટે, તે પરિવાર અને સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો લાવશે. આ ગોચરની અસરો લાંબા ગાળાની રહેશે અને આગામી મહિનાઓમાં ધીમે ધીમે પ્રગટ થશે.
