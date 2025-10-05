5 ઓક્ટોબર 2025નું પંચાગ: રવિવારે બની રહ્યો છે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, આ સમયે ભૂલથી પણ ન કરો પૂજા
સુદ તેરસનો ચંદ્ર ધાર્મિક વિધિઓ માટે શુભ છે. રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે વધુ જાણો.
Published : October 5, 2025 at 7:09 AM IST
અમદાવાદ: આજે, રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025, આસો મહિનાની સુદની તેરસની તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવ અને કામદેવનું શાસન છે. નવા પુસ્તકો લખવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા અને નૃત્ય કરવા માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને રવિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.
5 ઓક્ટોબરનું પંચાંગ
- વિક્રમ સંવત : 2081
- મહિનો: આસો
- પક્ષઃ શત તારકા
- દિવસ: રવિવાર
- તિથિઃ સુદ તેરસ
- યોગ: ગંડ
- નક્ષત્રઃ શતભિષા
- કરણ: તૈતિલ
- ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
- સૂર્ય રાશિ: કન્યા
- સૂર્યોદય: 6:32 AM
- સૂર્યાસ્ત: 6:23 PM
- ચંદ્રોદય: 4:54 PM
- ચંદ્રાસ્ત: 5:08 AM (6 ઓક્ટોબર)
- રાહુ કાળ: 16:54 થી 18:23
- યમગંડ: 12:27 થી 13:56
પ્રવાસ માટે નક્ષત્ર શ્રેષ્ઠ
આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 6:40 થી 20:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વરુણ છે અને તેનો સ્વામી રાહુ છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. જોકે, આ નક્ષત્ર મુસાફરી, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરવા અને મિત્રોને મળવા માટે શ્રેષ્ઠ છે.
આજનો નિષિદ્ધ સમય
રાહુકાળ આજે સાંજે 6:54 થી 6:23 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાના હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમને પણ ટાળવું જોઈએ.
