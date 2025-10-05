ETV Bharat / spiritual

5 ઓક્ટોબર 2025નું પંચાગ: રવિવારે બની રહ્યો છે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ, આ સમયે ભૂલથી પણ ન કરો પૂજા

સુદ તેરસનો ચંદ્ર ધાર્મિક વિધિઓ માટે શુભ છે. રાહુકાલ અને શુભ સમય વિશે વધુ જાણો.

5 ઓક્ટોબરનું પંચાગ
5 ઓક્ટોબરનું પંચાગ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 5, 2025 at 7:09 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: આજે, રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025, આસો મહિનાની સુદની તેરસની તિથિ છે. આ તિથિ પર ભગવાન શિવ અને કામદેવનું શાસન છે. નવા પુસ્તકો લખવા, ધાર્મિક વિધિઓ કરવા અને નૃત્ય કરવા માટે આ દિવસ સારો માનવામાં આવે છે. આજે સર્વાર્થ સિદ્ધિ યોગ અને રવિ યોગ પણ બની રહ્યા છે.

5 ઓક્ટોબરનું પંચાંગ

  • વિક્રમ સંવત : 2081
  • મહિનો: આસો
  • પક્ષઃ શત તારકા
  • દિવસ: રવિવાર
  • તિથિઃ સુદ તેરસ
  • યોગ: ગંડ
  • નક્ષત્રઃ શતભિષા
  • કરણ: તૈતિલ
  • ચંદ્ર ચિહ્ન: કુંભ
  • સૂર્ય રાશિ: કન્યા
  • સૂર્યોદય: 6:32 AM
  • સૂર્યાસ્ત: 6:23 PM
  • ચંદ્રોદય: 4:54 PM
  • ચંદ્રાસ્ત: 5:08 AM (6 ઓક્ટોબર)
  • રાહુ કાળ: 16:54 થી 18:23
  • યમગંડ: 12:27 થી 13:56

પ્રવાસ માટે નક્ષત્ર શ્રેષ્ઠ

આજે ચંદ્ર કુંભ રાશિમાં અને શતભિષા નક્ષત્રમાં રહેશે. આ નક્ષત્ર કુંભ રાશિમાં 6:40 થી 20:00 સુધી વિસ્તરે છે. તેના દેવતા વરુણ છે અને તેનો સ્વામી રાહુ છે. તેને શુભ નક્ષત્ર માનવામાં આવતું નથી. જોકે, આ નક્ષત્ર મુસાફરી, આધ્યાત્મિક પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરવા અને મિત્રોને મળવા માટે શ્રેષ્ઠ છે.

આજનો નિષિદ્ધ સમય

રાહુકાળ આજે સાંજે 6:54 થી 6:23 વાગ્યા સુધી રહેશે. જો તમે કોઈ શુભ કાર્ય કરવાના હોય, તો આ સમયગાળાને ટાળવો શ્રેષ્ઠ છે. તેવી જ રીતે, યમગંડ, ગુલિકા, દુમુહુર્તા અને વર્જ્યમને પણ ટાળવું જોઈએ.

આ પણ વાંચો:

  1. કાલુપુરમાં 'કૂવામાંથી પ્રગટ' થયેલા દુર્ગા માતાજી; 150 વર્ષ જૂની સોના-ચાંદી જડિત ચૂંદડીથી શણગાર
  2. 5 ઓક્ટોબર 2025નું રાશિફળ: મેષ અને વૃષભ રાશિના જાતકોને રવિવાર ફળશે, તમારો દિવસ કેવો રહેશે?

For All Latest Updates

TAGGED:

TODAYS PANCHANGTODAYS 5TH OCTOBER 2025 PANCHANGSUNDAY 5TH OCTOBER 2025 PANCHANGઆજનું પંચાગTODAYS 5TH OCTOBER 2025 PANCHANG

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.