હૈદરાબાદ: બુધવારે ગણેશ ચતુર્થી સાથે 10 દિવસના ગણેશોત્સવનો પ્રારંભ થશે. ગણેશ ચતુર્થી બુધવારે આવતી હોવાથી આ તિથિ વધુ મંગળકારી ગણાશે. આ દિવસે રવિ યોગ, સર્વાર્થ સિદ્ધી યોગ અને લક્ષ્મી નારાયણ યોગ જેવા શુભ યોગોનો સંયોગ પણ રચાઈ રહ્યો છે.
ગણેશ ચતુર્થી તિથિ અને મહત્વ
આ વર્ષે ગણેશ ચતુર્થી તિથિ 26 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે 1:54 વાગ્યાથી શરૂ થઈને અને 27 ઓગસ્ટના રોજ બપોરે 3:44 વાગ્યા સુધી ચાલુ રહેશે. જ્યોતિષ શાસ્ત્ર અનુસાર, આ તહેવારની મુખ્ય ઉજવણી 27 ઓગસ્ટના રોજ ઉજવવામાં આવશે. આ દિવસ ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ મેળવવા અને અવરોધો દૂર કરવા માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. ભક્તો તેમના ઘરો, ઓફિસો અને મંદિરોમાં ગણપતિજીની મૂર્તિ સ્થાપિત કરે છે અને 10 દિવસ સુધી બાપ્પાની પૂજા કરે છે.
મૂર્તિ સ્થાપનાનું શુભ મુહૂર્ત
જ્યોતિષીઓના મતે, આ વર્ષે સવારે 11:05 થી બપોરે 1:40 વાગ્યા સુધીનો સમય ગણપતિજીની મૂર્તિ સ્થાપના માટે ખૂબ જ શુભ છે. આ સમય દરમિયાન, મૂર્તિ સ્થાપિત કરીને પૂજા કરવાથી ભગવાનની વિશેષ કૃપા, લાભ અને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થાય છે.
દુર્લભ જ્યોતિષીય સંયોગો
આ વર્ષે ગણેશ ચતુર્થીના દિવસે ઘણા શુભ યોગ બની રહ્યા છે.
રવિ સાથે પ્રીતિ, સર્વાર્થ સિદ્ધિ અને ઇન્દ્ર-બ્રહ્મ યોગ પણ બની રહ્યા છે.
બુધ અને શુક્ર કર્ક રાશિમાં હોવાથી લક્ષ્મી નારાયણ યોગ પણ બની રહ્યો છે.
ગણેશ ચતુર્થી બુધવારે આવી રહી છે, જે તિથિનું મહત્વ વધારે છે.
આ સંયોગોને કારણે, આ તહેવાર ધાર્મિક અને જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી ખૂબ જ ફળદાયી માનવામાં આવે છે.
પંચાંગ અને મુહૂર્ત
સૂર્યોદય: 05:57 કલાકે
સૂર્યાસ્ત: 06:48 કલાકે
ચંદ્રોદય: 09:28 કલાકે
બ્રહ્મ મુહૂર્ત: 04:28 થી 05:12 કલાકે
વિજયા મુહૂર્ત: 02:31 થી 03:22 કલાકે
સંધિકાળ મુહૂર્ત: 06:48 થી 07:10 કલાકે
નિશિતા મુહૂર્ત: 12:00 થી 12:45 કલાકે
પૂજા અને ભોગ
ભક્તો ગણપતિજીને મોદક, મોતીચૂર લાડુ, ખીર અને માલપુઆ ચઢાવે છે. આ ભોગ ભગવાનને સમર્પિત માનવામાં આવે છે અને તે વિશેષ શુભ પરિણામો લાવે છે. આ વર્ષનો ગણેશ ચતુર્થીનો તહેવાર ફક્ત ધાર્મિક રીતે મહત્વપૂર્ણ નથી, પરંતુ જ્યોતિષીય દ્રષ્ટિકોણથી પણ ખૂબ જ શુભ છે. મૂર્તિ સ્થાપિત કરીને અને યોગ્ય પૂજા કરવાથી, વ્યક્તિને સુખ, સમૃદ્ધિ અને જીવનમાં આવતા અવરોધોથી મુક્તિ મળે છે.