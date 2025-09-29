ETV Bharat / spiritual

આજે આદ્યશક્તિ માતાજીનું આઠમું નોરતું, આજે મા મહાગૌરીની આરાધનાનું મહાત્મય

આજે શારદીય નવરાત્રીનો આઠમો દિવસ છે, અને આ દિવસે મા દુર્ગાના આઠમા સ્વરૂપ મહાગૌરીની પૂજા કરવાનો મહિમા છે.

આજે મા મહાગૌરીની આરાધનાનું મહાત્મય
આજે મા મહાગૌરીની આરાધનાનું મહાત્મય (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 29, 2025 at 7:57 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: આજે શારદીય નવરાત્રીનો આઠમો દિવસ છે, અને આ દિવસે મા દુર્ગાના આઠમા સ્વરૂપ મહાગૌરીની પૂજા કરવાનો મહિમા છે. મા દુર્ગાની આઠમી શક્તિ મૂળ ઘરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, અને તેમની પૂજા કરવાથી સોમ ચક્ર જાગૃત થાય છે. દેવી ભાગવત પુરાણ અનુસાર, 9 સ્વરૂપો અને 10 મહાવિઘ આદિશક્તિના તમામ ભાગો અને સ્વરૂપો છે, પરંતુ મહાગૌરી હંમેશા મહાદેવ સાથે અર્ધાંગિનીના રૂપમાં રહે છે. તેમની શક્તિ અવિશ્વસનીય અને હંમેશા ફળદાયી છે. મહાગૌરીની કૃપાથી તમામ પરેશાનીઓ દૂર થાય છે અને દરેક અશક્ય કાર્ય પૂર્ણ થાય છે. કેટલાક ઘરોમાં, મહાઅષ્ટમી તિથિ પર કન્યા પૂજા કરવામાં આવે છે, પરંતુ કેટલાક ઘરોમાં કન્યાની પૂજા મહાનવમી તિથિ પર કરવામાં આવે છે.

શારદીય નવરાત્રીનું આઠમું નોરતું

સોમવારે એટલે કે આજે શારદીય નવરાત્રીનો આઠમો દિવસ છે. શારદીય નવરાત્રીના આઠમા દિવસે માતાના આઠમા સ્વરૂપ માં મહાગૌરીની પૂજા કરવામાં આવે છે. નવરાત્રી દરમિયાન માતાના નવ સ્વરૂપોની પૂજા કરવામાં આવે છે. નવરાત્રિનો આઠમો દિવસ ખૂબ જ મહત્વ ધરાવે છે.આ દિવસે કન્યા પૂજા પણ કરવામાં આવે છે. માં મહાગૌરીનો રંગ ખૂબ જ ગોરો છે. માતાના ચાર હાથ છે, અને માતા બળદ પર સવારી કરે છે. માતાનો સ્વભાવ શાંત હોય છે.

માતા મહાગૌરી પૂજા વિધિ: શારદીય નવરાત્રીના આઠમા દિવસે બ્રહ્મમુહૂર્તમાં ઊઠીને સ્નાન કર્યા પછી સ્વચ્છ વસ્ત્રો પહેરીને માતાના મંત્રનો જાપ કરતાં ધ્યાન કરવું. આ પછી પૂજા સ્થાન પર હંમેશની જેમ ગંગાજળનો છંટકાવ કરો અને પાંચ દેશી ઘીનો દીવો પ્રગટાવો. ત્યારબાદ મા મહાગૌરીની પૂજા શરૂ કરતા પહેલા માતાના કલ્યાણકારી મંત્ર ઓમ દેવી મહાગૌરી નમઃ મંત્રનો જાપ કરો. આ પછી માતાને પૂજાની સામગ્રી જેમ કે ધૂપ, દીપ, ફૂલ, ફળની રોલી, અક્ષત વગેરે ચઢાવો. મહાગૌરીની પૂજામાં સફેદ ફૂલ ચઢાવો અને નારિયેળ કે નાળિયેરથી બનેલી વસ્તુઓ અર્પણ કરો. કેટલાક લોકો નવમી અને કેટલાક અષ્ટમી તિથિ પર કન્યાની પૂજા કરે છે. માતાની પૂજામાં ભક્તોએ ગુલાબી રંગના વસ્ત્રો પહેરવા જોઈએ.

મહાગૌરીનો સ્વભાવ: લૌકિક સ્વરૂપે તેમનું રૂપ ખૂબ જ તેજસ્વી, કોમળ, સફેદ અને વસ્ત્રોમાં સફેદ છે. દેવીના એક હાથમાં ત્રિશૂળ અને બીજા હાથમાં ડમરુ છે. દેવી મહાગૌરીને ગાયન અને સંગીત ગમે છે અને તે સફેદ વૃષભ એટલે કે બળદ પર સવાર છે. માતાનો જમણો હાથ અભય મુદ્રામાં છે, ડાબા હાથમાં શિવનું પ્રતીક ડમરુ છે અને નીચેના હાથમાં માતા અભય આપી રહી છે અને એક હાથમાં માતાના ત્રિશુલને શણગારી રહી છે. ડમરુ હોવાથી મહાગૌરીને શિવ પણ કહેવામાં આવે છે. માતાનું કાલરાત્રી સ્વરૂપ જેટલું ઉગ્ર છે એટલું જ મહાગૌરીનું સ્વરૂપ શાંત અને દૃશ્યમાન છે. અષ્ટમી તિથિએ તેની પૂજા કરવાથી તમામ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થાય છે.

મહાગૌરીની કથા: શિવપુરાણ અનુસાર, મહાગૌરીને આઠ વર્ષની ઉંમરે તેમના પાછલા જન્મની ઘટનાઓ વિશે જાણ થઈ હતી. તેણે આ ઉંમરથી જ ભગવાન શિવને પોતાના પતિ તરીકે સ્વીકારી લીધા હતા અને શિવને પતિ તરીકે મેળવવા માટે તપસ્યા પણ કરી હતી અને તેનો વર્ણ સૂર્ય પ્રકાશના કાણે ગૌર થઇ ગયો હતો તેથી તેથી તે મહાગૌરીથી પૂજાયા. , અષ્ટમી તિથિ પર મહાગૌરીની પૂજા કરવાનો નિયમ છે. આ દિવસે દુર્ગા સપ્તશતીના મધ્યમ ચરિત્રનો પાઠ કરવો વિશેષ ફળદાયી છે. જે લોકો 9 દિવસ સુધી વ્રત રાખી શકતા નથી તેઓને પ્રથમ અને આઠમા દિવસે ઉપવાસ કરવાથી 9 દિવસનું ફળ મળે છે.

દેવી ભાગવત પુરાણ અનુસાર, મહાગૌરીનો વર્ણ ગૌર છે અને તેના વસ્ત્રો અને આભૂષણો પણ સફેદ રંગના છે. માતાનું વાહન વૃષભ એટલે કે બળદ છે, જે ભગવાન શિવનું વાહન પણ છે. માતાનો જમણો હાથ અભયમુદ્રામાં છે અને નીચેના હાથમાં દુર્ગાની શક્તિનું પ્રતીક ત્રિશૂલ છે. મહાગૌરીના ઉપરના હાથમાં શિવનું પ્રતીક ડમરુ છે. ડમરુ ધારણ કરવાને કારણે માતાને શિવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. માતાનો નીચેનો હાથ સિંદૂરમાં છે માતા શાંત મુદ્રામાં જોવા મળે છે. દેવીના આ સ્વરૂપને પ્રાર્થના કરતાં દેવતાઓ અને ઋષિઓ કહે છે.

માનાં દિવ્ય સ્વરૂપો: મા દુર્ગાનું આઠમું સ્વરૂપ એટલે મહાગૌરી. પૂજાના આઠમા દિવસે મહાગૌરીની ઉપાસના થાય છે. મહાગૌરીની શક્તિ અમોઘ અને સદાય ફળ આપનારી છે. તેમની ઉપાસનાથી ભક્તોનાં પાપો દૂર થાય છે. ભક્ત બધા જ પ્રકારે પવિત્ર અને અક્ષય પુણ્યનો અધિકારી બને છે. મહાગૌરીનો વર્ણ પૂર્ણતઃ ગૌર છે. આ ગૌરતાની ઉપમા શંખ, ચંદ્ર અને કુંદના ફુલ સાથે કરવામાં આવે છે. મહાગૌરીનાં વસ્ત્ર અને આભૂષણ પણ શ્વેત છે. મહાગૌરીની ચાર ભુજાઓ છે. મહાગૌરીનું વાહન વૃષભ છે. મહાગૌરીના ઉપર તરફના ડાબા હાથમાં અભય મુદ્રા અને નીચેના હાથમાં ત્રિશૂળ છે. મહાગૌરીના ઉપરના જમણા હાથમાં ડમરું અને નીચેનો હાથ વરદાન મુદ્રામાં છે. તેમની મુખ મુદ્રા અત્યંત શાંત છે. મહાગૌરીએ શિવને પ્રાપ્ત કરવા ઘોર તપશ્ચર્યા કરી હતી. કઠોર તપશ્ચર્યાને કારણે મહાગૌરીનું શરીર કાળું પડી ગયું હતું. મા મહાગૌરીનું ધ્યાન, સ્મરણ, પૂજન, આરાધન ભક્તો માટે કલ્યાણકારી છે. મહાગૌરીની કૃપાથી અલૌકિક સિદ્ધિઓની પ્રાપ્તિ થાય છે. મહાગૌરી ભક્તોનાં કષ્ટ ચોક્કસ દૂર કરે છે. મહાગૌરીની ઉપાસનાથી આર્તજનોના અસંભવ કામ પણ થઈ જાય છે.

  1. અમદાવાદ: નાગર બ્રાહ્મણ સમાજની સદીઓ જૂની 'બેઠા ગરબા'ની પરંપરા આજે પણ અકબંધ
  2. નગરદેવી મા ભદ્રકાળીના સાનિધ્યમાં રમાતા પ્રાચીન ગરબા, 400 વર્ષથી જીવંત પરંપરા

For All Latest Updates

TAGGED:

EIGHTH DAY OF NAVRATRI 2025WORSHIP OF MAA MAHAGAURIMAA MAHAGAURI PUJAMAA MAHAGAURI AARTINAVRATRI 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.