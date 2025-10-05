વર્ષો પછી દિવાળી પર એક દુર્લભ શનિ યોગ બન્યો છે, જે 4 રાશિઓમાં સંપત્તિ લાવશે, અણધારી આવક લાવશે અને નવી તકોના દ્વાર ખોલશે!
20 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ દિવાળીના દિવસે, શનિદેવ મીન રાશિમાં વક્રી થશે, જે 4 રાશિઓ માટે સંપત્તિ, મુસાફરી અને કારકિર્દીમાં શુભ તકો લાવશે.
Published : October 5, 2025 at 4:03 PM IST
હૈદરાબાદ: દિવાળી 2025 એક ખાસ ખગોળીય સંયોગ સાથે આવી રહી છે. 20 ઓક્ટોબરે શનિદેવ વક્રી અથવા મીન રાશિમાં રહેશે. ન્યાય અને કર્મના દેવતા શનિની વક્રી ગતિ એક દુર્લભ સંયોજન માનવામાં આવે છે અને ચાર રાશિઓ માટે અત્યંત શુભ માનવામાં આવે છે. આ સમયની અસરો સંપત્તિ, મુસાફરી અને કારકિર્દીમાં નવી સફળતાઓ લાવી શકે છે. લખનૌ સ્થિત જ્યોતિષ ડૉ. ઉમાશંકર મિશ્રાએ શું કહ્યું તે જાણો.
વૃષભ: આ દિવાળી વૃષભ રાશિ માટે આર્થિક રીતે ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ, બાકી ભંડોળ અથવા અણધારી આવક ખુલી શકે છે. ઘરમાં કોઈ મોટી ઈચ્છા પૂર્ણ થવાની શક્યતા છે, જે સંતોષ અને આનંદ લાવશે. કારકિર્દીમાં પ્રગતિ પણ શક્ય છે, જેમ કે પ્રમોશન, નવી જવાબદારીઓ અથવા કોઈ મહત્વપૂર્ણ પ્રોજેક્ટ.
દિવાળી મિથુન રાશિના લોકો: માટે વ્યવસાય અને રોજગાર બંનેમાં તકોથી ભરેલી છે. વ્યવસાયમાં નફામાં વધારો થવાની સંભાવના છે, અને નવા સોદા અથવા રોકાણ નફાકારક સાબિત થઈ શકે છે. નોકરી શોધી રહેલા લોકોને આશાનું કિરણ દેખાઈ શકે છે. કાનૂની વિવાદોમાં સફળતાનો સંકેત છે. મિલકત, લોખંડ, તેલ, ખનિજો અથવા કાળા માલ સંબંધિત વ્યવસાયોમાં નફો થવાની સંભાવના છે. રોકાણ માટે પણ સમય અનુકૂળ છે.
મકર: રાશિ પર શનિ પોતે શાસન કરે છે, તેથી તેની વક્રી ગતિ આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકો માટે સકારાત્મક પરિણામો લાવશે. નોકરી અને વ્યવસાય બંનેમાં પ્રગતિનો સંકેત છે. નવી મિલકત, કાર અથવા ઘર ખરીદવાના પ્રયાસો સફળ થઈ શકે છે. લગ્નજીવન વધુ સુમેળભર્યું બનશે, અને તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો ઉર્જાવાન બનશે. એકંદરે, આ દિવાળી મકર રાશિના જાતકો માટે સંપત્તિ, સન્માન અને ખુશીમાં વધારો લાવશે.
કુંભ: શનિની વક્રી ગતિ કુંભ રાશિ માટે પણ ફાયદાકારક સાબિત થશે. નાણાકીય લાભ માટે નવા રસ્તા ખુલી શકે છે. આવક વધશે, અને અણધાર્યા સ્ત્રોતોમાંથી પૈસા મળવાની શક્યતા છે. રોકાણ માટે આ અનુકૂળ સમય છે. નાણાકીય મજબૂતાઈ તમારા જીવનમાં ખુશી અને સંતુલન લાવશે. સામાજિક માન અને પ્રતિષ્ઠા વધશે, જેનાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
આ પણ વાંચો...