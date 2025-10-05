5 ઓક્ટોબર 2025નું રાશિફળ: મેષ અને વૃષભ રાશિના જાતકોને રવિવાર ફળશે, તમારો દિવસ કેવો રહેશે?
ચંદ્રએ પોતાની રાશિ બદલી છે. તે હાલમાં કુંભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જે બધી રાશિઓને અસર કરશે.
Published : October 5, 2025 at 6:53 AM IST
અમદાવાદ: આજે 5 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે સામાજિક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે મિત્રોને મળી શકો છો અને તેમની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. જોકે, અચાનક નાણાકીય લાભ પણ તમને ખુશ કરશે. વ્યાવસાયિક મોરચે દિવસ અનુકૂળ રહેશે. સરકારી કામ સારી રીતે પૂર્ણ થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજનાઓ બનાવી શકો છો. આજે તમે કોઈ ખાસ વ્યક્તિને મળી શકો છો. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. લગ્ન માટે લાયક લોકોને લગ્ન પ્રસ્તાવ મળવાની શક્યતા છે. આજે તમારા પ્રેમ જીવનમાં ધીરજની કસોટી થશે. તમારા પ્રિયજન સાથે વધુ પડતી મજાક કરવી મોંઘી સાબિત થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય બાબતોમાં બેદરકારી ગંભીર બીમારી તરફ દોરી શકે છે.
વૃષભ - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. નોકરી કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ શુભ છે. તેમને આવકમાં વધારો અથવા પ્રમોશનના સમાચાર મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ પણ તમારા કાર્યથી સંતુષ્ટ રહેશે. ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે. તમને સરકારી લાભો પ્રાપ્ત થશે. ઉદ્યોગપતિઓને તેમના વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવાની અને વધુ નફો મેળવવાની તક મળી શકે છે. તેમના ગૃહસ્થ જીવનમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. લગ્નજીવન મધુર રહેશે, અને તમારું પ્રેમ જીવન સંતુષ્ટ રહેશે. તમારા પ્રિયજનના સહયોગથી તમારી ખુશીમાં ઘણો વધારો થશે. નાણાકીય મોરચે આજનો દિવસ સારો છે. તમારી આવક વધારવા માટે કરવામાં આવેલ કાર્ય તમને ભવિષ્યમાં લાભ અપાવી શકે છે.
મિથુન - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. માનસિક રીતે, આજનો દિવસ દુવિધાઓ અને મૂંઝવણોથી ભરેલો રહેશે. શારીરિક થાક અને આળસ તમને કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાથી અટકાવશે. પેટમાં દુખાવો એક સમસ્યા રહેશે. પૈસાનો બગાડ થશે. વ્યવસાયમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે નહીં. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. સરકારી કામમાં અવરોધ આવી શકે છે. આજે કોઈપણ કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો, અને વિરોધીઓ સાથે ઉગ્ર ચર્ચામાં ભાગ લેવાનું ટાળો.
કર્ક - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. નકારાત્મક વિચારો તમને હતાશ કરશે. બહાર ખાવા-પીવાથી સ્વાસ્થ્ય સમસ્યાઓ થશે. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ શક્ય છે. નવા સંબંધો મુશ્કેલીકારક સાબિત થશે. તમને આર્થિક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડશે. અકસ્માતો અને શસ્ત્રક્રિયાઓનું જોખમ છે, તેથી સાવચેત રહો. ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ રાહત લાવશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો સમય મુશ્કેલ રહેશે. ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે.
સિંહ - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારા લગ્ન જીવનમાં કોઈ નાની બાબત પર તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થવાની સંભાવના છે. જીવનસાથીમાંથી કોઈ એકનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે ધીરજપૂર્વક ચર્ચા કરો. જાહેર જીવનમાં બદનામી ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. મિત્રો સાથેની તમારી મુલાકાતો ખૂબ આનંદપ્રદ રહેશે નહીં. નોકરીમાં રહેલા લોકોએ પણ કોઈ રસહીન કામ કરવું પડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓનો સમય સામાન્ય રહેશે.
કન્યા - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ તમને ખુશ રાખશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે, જેનાથી રાહત મળશે. કામકાજમાં સફળતા અને ખ્યાતિ મળશે. કામકાજમાં તમને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. વિરોધીઓને વ્યવસાયમાં નમવું પડશે. તમારા માતૃશ્રી તરફથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. કોઈપણ બાકી રહેલું કાર્ય આજે પૂર્ણ થઈ શકે છે.
તુલા - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારી કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનાત્મકતાનો શ્રેષ્ઠ ઉપયોગ કરી શકશો. તમે બૌદ્ધિક કાર્યો અને ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાનો આનંદ માણશો. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે, જે તેમની પ્રગતિ તરફ દોરી જશે. તમને સ્ત્રી મિત્રો તરફથી ટેકો મળશે. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. વધુ પડતું વિચારવું તમને વિચલિત કરી શકે છે. એકંદરે, તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો.
વૃશ્ચિક - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમને દિવસ શાંતિથી પસાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય બગડશે જ નહીં, પરંતુ તમે માનસિક રીતે પણ સ્વસ્થ નહીં રહો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદો પરેશાનીનું કારણ બનશે. મિલકત અને વાહનોના દસ્તાવેજીકરણમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. નુકસાનનું જોખમ છે. તમને પાણીના સ્ત્રોતોથી ડર લાગશે.
ધન - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમને જ્યોતિષ અને આધ્યાત્મિક બાબતોમાં ખૂબ રસ હશે. ભાઈ-બહેનો સાથે તમારી વાતચીત સારી રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આ સારો સમય છે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળશો. કામમાં સફળતા તમને આનંદ આપશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરશો. તમે પ્રવાસ પર જઈ શકો છો. નસીબમાં વધારો થવાની સાથે, તમને સામાજિક માન પણ મળશે.
મકર - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી સંયમિત વાણી તમને ઘણી મુશ્કેલીઓથી બચાવશે. વિચારપૂર્વક બોલો. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજ માનસિક અસ્વસ્થતાનું કારણ બની શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. શેરબજારમાં મૂડીનું રોકાણ કરવામાં આવશે. ગૃહિણીઓ માનસિક અસંતોષનો અનુભવ કરશે. વિદ્યાર્થીઓ તેમના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં.
કુંભ - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ રહેશો. ભૌતિક અને આધ્યાત્મિક બંને રીતે તમને સારો અનુભવ થશે. તમે પરિવાર સાથે ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. મિત્રો તરફથી ભેટો મળવાથી તમને આનંદ થશે. આધ્યાત્મિક વિચારો તમારા હૃદય અને મનને સ્પર્શી જશે. નોકરી કરનારાઓને પણ તેમના કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં સરળતા રહેશે. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી લાભ લાવશે.
મીન - રવિવાર, 5 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, કુંભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. કોર્ટ કેસ અથવા સ્થાવર મિલકતનો વ્યવહાર ટાળો. આજે એકાગ્રતા બધા પ્રયત્નોને લાભ આપશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારે પ્રિયજનોથી દૂર મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. વધુ નફાના લોભને કારણે નુકસાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. વ્યવહારોમાં કાળજીપૂર્વક નિર્ણયો લો. અકસ્માત થવાનું જોખમ છે. કોઈની સાથે વાતચીતમાં ગેરસમજ થઈ શકે છે. આ દિવસ ધીરજથી પસાર કરો.
