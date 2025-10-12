12 ઓક્ટોબર 2025નું રાશિફળ: આજે કન્યા રાશિના જાતકોને થશે આર્થિક લાભ, તમારો રવિવાર કેવો રહેશે?
રવિવારે, આ રાશિ હેઠળ જન્મેલા લોકોને તેમના પિતા તરફથી મદદ મળશે. કોઈપણ બાકી રહેલા કાર્ય પણ પૂર્ણ થશે.
Published : October 12, 2025 at 7:02 AM IST
અમદાવાદ: આજે 12 ઓક્ટોબર, 2025 રવિવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ રહેશે. તમારા વિચારોમાં ઝડપી ફેરફાર થવાથી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે વ્યવસાય અથવા કાર્ય સંબંધિત મીટિંગમાં હાજરી આપી શકો છો, પરંતુ કામ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. આજનો દિવસ લેખન માટે સારો છે. કોઈની સાથે દલીલો ટાળો. તમે પરિવાર સાથે સુખદ સાંજ વિતાવી શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય ફાયદાકારક છે.
વૃષભ - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. મૂંઝવણને કારણે તમે કોઈ તક ગુમાવી શકો છો અને તેનો લાભ લેવામાં નિષ્ફળ જઈ શકો છો. આજે ઘણા વિચારો તમને પરેશાન કરશે. ઉતાવળ તમારા કાર્યને બગાડી શકે છે. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવું તમારા હિતમાં નથી. તમે દલીલો અથવા ચર્ચાઓમાં જીદ્દી રહેશો, જેના કારણે નુકસાન થઈ શકે છે. ભાઈ-બહેનો વચ્ચે પ્રેમ રહેશે. બપોર તમારા માટે સારી હોવા છતાં, દિવસભર કોઈ નવું કાર્ય કરવાનું ટાળો.
મિથુન - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને લાભ થવાની અપેક્ષા છે. દિવસની શરૂઆત સાથે તમે ઉર્જાવાન અને તાજગી અનુભવશો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. તમને નાણાકીય લાભની સાથે ભેટ પણ મળી શકે છે. લગ્નજીવન ખુશ રહેશે. કેટલીક જૂની ચિંતાઓ દૂર થવાથી તમે ખુશ થશો. કામ પર તમારા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે.
કર્ક - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025ના રોજ ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. કોઈ મૂંઝવણને કારણે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો ન લેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કોઈની સાથે સંઘર્ષ અથવા વિવાદ થવાની સંભાવના છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવામાં નિષ્ફળતા સમસ્યાઓમાં વધારો કરી શકે છે. કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની સાથે આગળ વધો. તમારી પ્રતિષ્ઠાને કલંકિત થવાની અથવા નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના છે, તેથી ધીરજ રાખો અને કોઈપણ અવિચારી પગલાં ટાળો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ છે.
સિંહ - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને વિવિધ લાભો મળી શકે છે. તમારી અનિર્ણાયક માનસિકતા તમને કોઈ લાભ મેળવવામાં રોકી શકે છે. તમને મિત્રો અને વડીલો તરફથી લાભ થશે. તમારી નોકરી અથવા વ્યવસાયમાં પ્રમોશન અને આવકમાં વધારો શક્ય છે. તમે તમારા જીવનસાથી અને પરિવારના સભ્યો સાથે નિકટતાનો અનુભવ કરશો.
કન્યા - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. નવું સાહસ શરૂ કરવાની તમારી યોજનાઓને અમલમાં મૂકવા માટે આ ખૂબ જ અનુકૂળ સમય છે. વ્યવસાયમાં પણ નફાની શક્યતા છે. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશનનો લાભ મળશે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. પરિવારમાં ખુશ વાતાવરણ રહેશે. લગ્નજીવન પણ સારું રહેશે. સરકારી કામ સારી રીતે પૂર્ણ થશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે.
તુલા - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં નફો થવાની સંભાવના છે. તમને તમારા કામ અને વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. લાંબી યાત્રા અથવા ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાતનું આયોજન થઈ શકે છે. તમે લેખન અને બૌદ્ધિક કાર્યોમાં વધુ સક્રિય રહેશો. વિદેશથી મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી સમાચાર પ્રાપ્ત કરીને તમને આનંદ થશે. બપોર પછી તમને શારીરિક અસ્વસ્થતાનો અનુભવ થઈ શકે છે, જે તમારા કાર્યપ્રવાહને ધીમું કરી શકે છે. તમારે તમારા જીવનસાથી સાથે સંકલન જાળવવાની જરૂર પડશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ રહેશે.
વૃશ્ચિક - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. સાવધાની સાથે આગળ વધો અને આજે મહત્વપૂર્ણ કાર્યો કરવાનું ટાળો. તમારા આક્રમક સ્વભાવ અને ખરાબ વર્તનથી તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. તમે સમયસર ખોરાક ન મળવાની ચિંતા કરી શકો છો. તમારે આજે ખોટા કામ અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ ટાળવી જોઈએ. અકસ્માત થવાની પણ શક્યતા છે. જો તમને કોઈ વાતનો ડર હોય, તો તમારા મનને શાંત કરવા માટે ધ્યાન કરો. સકારાત્મક વિચારો તમારા મનને શાંત રાખવામાં મદદ કરશે.
ધન - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન, સારા કપડાં, મુસાફરી અને પાર્ટીઓનો આનંદ માણશો. તમે પુષ્કળ મનોરંજનનો આનંદ માણશો. તમે મિત્રો તરફથી ખાસ આકર્ષણનો અનુભવ કરશો. કોઈ પ્રિયજનને મળવું રોમાંચક રહેશે. લગ્નજીવન ખૂબ જ ખુશ રહેશે. આજે એક નવો સંબંધ પણ શરૂ થઈ શકે છે. તમને સમાજમાં માન મળશે. તમે તાર્કિક અને બૌદ્ધિક વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરી શકશો. વ્યવસાયિક ભાગીદારી લાભ લાવશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે.
મકર - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિના છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ અને નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમને તમારી નોકરીમાં પ્રગતિ મળશે. તમને કામ પર નવી નોકરી મળી શકે છે. તમે નાણાકીય વ્યવહારોને અસરકારક રીતે સંચાલિત કરી શકશો. આયાત-નિકાસ સાથે સંકળાયેલા લોકોને લાભ થશે. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. આર્થિક લાભ થશે. કાનૂની બાબતોથી દૂર રહો. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારા વિરોધીઓ તમારી સામે ટકી શકશે નહીં. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, પરંતુ તમારે બેદરકારી ટાળવી પડશે.
કુંભ - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં હશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. ઝડપથી બદલાતા વિચારો તમને મૂંઝવણમાં મૂકશે અને નિર્ણય પર પહોંચી શકશે નહીં. તમારા બાળકોની ચિંતા તમને પરેશાન કરશે. તમને પેટની સમસ્યાઓનો અનુભવ થવાની સંભાવના છે. કામમાં નિષ્ફળતા નિરાશા તરફ દોરી જશે. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચાઓ થઈ શકે છે. સાહિત્યિક કાર્યો માટે આજનો દિવસ સારો છે. લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવા માટે વધારાના પ્રયત્નોની જરૂર પડશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે.
મીન - આજે, રવિવાર, 12 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ, ચંદ્ર મિથુન રાશિમાં છે. ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે સાવચેત રહેવું પડશે. પરિવારમાં મતભેદ અને માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતાઓ હોઈ શકે છે. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં હોઈ શકો છો. આ પરિસ્થિતિને કારણે, તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. નાણાકીય નુકસાન શક્ય છે અને તમારી પ્રતિષ્ઠા કલંકિત થઈ શકે છે. તમારે તમારા કામ અથવા વ્યવસાયમાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. મિલકતના દસ્તાવેજો બનાવતી વખતે ખાસ કાળજી રાખો. તમારા જીવનસાથી સાથે વ્યવહાર કરવામાં કોઈપણ પ્રકારની બેદરકારી ટાળો.
