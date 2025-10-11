11 ઓક્ટોબર 2025નું દૈનિક રાશિફળ: શનિવારે આ રાશિના જાતકોની કિસ્મત પલટશે, વાંચો તમારું રાશિફળ
આજે ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જે ઘણા લોકોને અસર કરશે. વધુ માહિતી માટે આગળ વાંચો.
Published : October 11, 2025 at 7:00 AM IST
અમદાવાદ: આજે 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારનો દિવસ છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે, કોણે કાર્યક્ષેત્રમાં વધારે કાળજી રાખવી પડશે અને કઈ રાશિના જાતકોનો દિવસ મિશ્ર રહેશે. બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે અને કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ...
મેષ - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા ખર્ચમાં સંયમ રાખો. બિનજરૂરી બાબતોમાં પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારે બધા ધન સંબંધી અને નાણાકીય વ્યવહારોમાં સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. કામ પર દલીલો ન કરવાનું ધ્યાન રાખો. મિત્રો અને પરિવાર સાથે મતભેદ થવાની શક્યતા છે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારું પ્રેમ જીવનમાં સંતુષ્ટિનો રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો. તમારા જીવનસાથી સાથે તકરાર ટાળવા માટે, તેમની લાગણીઓનો આદર કરવો મહત્વપૂર્ણ છે.
વૃષભ - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ છે. તમારી સર્જનાત્મક અને કલાત્મક ક્ષમતાઓમાં વધારો થશે. માનસિક રીતે, તમે વૈચારિક સ્થિરતાનો અનુભવ કરશો. પરિણામે, તમે ખંતથી કામ કરી શકશો અને તમારી જવાબદારીઓ સારી રીતે પૂર્ણ કરી શકશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમે નાણાકીય યોજનાઓ બનાવી શકશો. ઘરેણાં, સૌંદર્ય પ્રસાધનો અને મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશ સમય વિતાવશો. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
મિથુન - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારા શબ્દો અથવા વર્તનથી ગેરસમજ થઈ શકે છે. તમારે પરિવાર અને સંબંધીઓ સાથે ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. બીમારી કે અકસ્માત થવાની શક્યતા છે, તેથી સાવધાની રાખો. તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન થશે. ખર્ચ વધશે, ખાસ કરીને શોખ અને મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચાશે. તમારું મન શાંત રાખો અને આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
કર્ક - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય આયોજન અને નવા સાહસો શરૂ કરવા માટે આ એક ઉત્તમ દિવસ છે. વ્યવસાયમાં નફો, કામ પર પ્રમોશન અને આવકના નવા સ્ત્રોતોમાં વધારો આનંદ અને સંતોષ લાવશે. તમને મિત્ર, પત્ની અથવા પુત્ર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. શુભ ઘટનાઓ બનશે. મુસાફરી શક્ય છે. અપરિણીત યુગલો લગ્ન કરી શકે છે. પ્રેમ જીવન માટે આ અનુકૂળ દિવસ છે. તમે ઉત્તમ વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો.
સિંહ - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. કામમાં વિલંબ થશે. ઘરે અને કામ પર જવાબદારીઓ વધશે. આજે કામ બોજ જેવું લાગશે. જીવન વધુ ગંભીર લાગશે. નવા વ્યવસાયિક સંબંધો અંગે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. તમારા પિતા સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. કોઈ ખાસ પ્રસંગોનું આયોજન કરવા માટે પણ સમય અનુકૂળ નથી. આજે સકારાત્મક વિચારોથી તમારા મનને ખુશ રાખવાનો પ્રયાસ કરો.
કન્યા - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક રીતે સુસ્ત અને માનસિક રીતે થાક અનુભવશો. તમારા બાળકો સાથે મતભેદ અથવા સંઘર્ષ થઈ શકે છે. કામ પર ઉચ્ચ વ્યક્તિ સાથે વિવાદ પણ થઈ શકે છે. કામ પર તમને કેટલીક સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ધાર્મિક કાર્યોમાં પૈસા ખર્ચ થશે. મિત્રો તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારા જીવનસાથી સાથે જૂનો મતભેદ ફરી ઉભરી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા જાળવવા માટે, તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનું સન્માન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે.
તુલા - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. કઠોર શબ્દો અને ખરાબ વર્તન વિવાદો તરફ દોરી શકે છે. તમારા આક્રમક સ્વભાવ અને ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા વિરોધીઓ વધુ સક્રિય બનશે. જોકે, વ્યવસાયિક લોકો માટે દિવસ સારો રહી શકે છે. અચાનક નાણાકીય લાભ શક્ય છે. અનિયમિત ખાવાની આદતો સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. અણધાર્યા ખર્ચ પણ થઈ શકે છે. તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો.
વૃશ્ચિક - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ આનંદ અને આનંદથી ભરેલો રહેશે. કામ પર તમારી ઉર્જા સકારાત્મક રહેશે. તમારી સાથે મિત્રો રહેશે. તમને નવા કપડાં અને ઘરેણાં પહેરવાની તક મળશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજન, મુસાફરી અને મનોરંજનનો પણ આનંદ માણશો. વૈવાહિક આનંદ મળશે. ભાગીદારી તમને લાભ કરશે. લોકોમાં તમારું માન વધશે. તમે સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો.
ધન - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. કૌટુંબિક સુખ, શાંતિ અને આનંદ પ્રબળ રહેશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને સાથીદારો તરફથી લાભ અને ટેકો મળશે. કામ પર સફળતા અને ખ્યાતિ આનંદ લાવશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે દુશ્મનો અને વિરોધીઓને હરાવી શકશો. સંયમિત અવાજ આપત્તિને અટકાવશે. તમે મિત્રોને મળશો. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે.
મકર - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. કલા અને સાહિત્યમાં રસ ધરાવતા લોકો તેમના કાર્યક્ષેત્રમાં વિશેષ યોગદાન આપી શકશે. તેઓ તેમની સર્જનાત્મક અને નવીન ક્ષમતાઓ દર્શાવી શકશે. પ્રેમીઓ નિકટતાનો અનુભવ કરશે. શેરબજાર નફો લાવશે. બાળકો અંગે ચિંતાઓ દૂર થશે. મિત્રોને લાભ થશે. તમે કામ પર તમારા બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. વેપારીઓનો દિવસ સામાન્ય કરતાં સારો રહેશે.
કુંભ - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે માનસિક ચિંતા અને બેચેનીનો અનુભવ કરશો. ભવિષ્ય માટે નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે આ સારો સમય છે. સૌંદર્ય પ્રસાધનો, ઘરેણાં અને કપડાં ખરીદવામાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. જમીન, મકાન, વાહન વગેરે સંબંધિત સોદા કરતી વખતે સાવધાની રાખો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ અનુકૂળ સમય છે. જાહેરમાં બદનામ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. કામ પર તમારા પોતાના કામમાં ધ્યાન રાખો અને મોટાભાગે મૌન રહો.
મીન - 11 ઓક્ટોબર, 2025 શનિવારના રોજ, વૃષભ રાશિનો ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. વિચારોમાં સ્થિરતા તમને મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો લેવામાં મદદ કરશે. સર્જનાત્મકતા અને કલાત્મકતા ખીલશે. તમારા જીવનસાથી સાથે આત્મીયતા વધશે. તમે નજીકના પર્યટન સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા ભાઈ-બહેનોથી તમને ફાયદો થશે. તમે કોઈની સાથે ભાવનાત્મક જોડાણ વિકસાવશો. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરશો. ધીરજથી કામ કરવાનું ચાલુ રાખો. ઘરની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે.
