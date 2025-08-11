ભાવનગર: જિલ્લાના ભંડારીયાના ડુંગરોમાં આવેલા માળનાથ મહાદેવ શ્રાવણ માસમાં ભક્તોનું આસ્થાનું કેન્દ્ર બની જાય છે. પૌરાણિક કથા પ્રમાણે માળનાથ મહાદેવનો પ્રાગટ્ય રાફડાની નીચેથી થયો હતો. જોકે ગાય, ગોવાળ, વણિક માળનાથ મહાદેવના પ્રાગટ્યની કથા સાથે જોડાયેલા છે. આ કથા મંદિરના પૂજારી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી.
સ્વયંભૂ શિવલિંગ પ્રગટ થઈ હોય ત્યારે ભક્તોની ભીડ ત્યાં અવશ્ય જોવા મળે છે. આવી જ એક જગ્યા અને તેને લઈને વાર્તા છેે ભાવનગર જિલ્લાના ડુંગરોની હારમાળા વચ્ચે આવેલ માળનાથ મહાદેવની. માળનાથ મહાદેવના પ્રાગટ્યનો સીધો સંબંધ ગાય, દૂધ, ગોવાળ અને બેટ સાથે જોડાયેલો છે. પૌરાણિક કથા પ્રમાણે માળનાથ મહાદેવના મંદિરમાં એક નહીં પરંતુ તેનાથી વધારે શિવલિંગો મળી આવી હતી. ત્યારે પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ઇતિહાસને લઈને પૂજારી શું કહે છે ચાલો જાણીએ.
ભાવનગરથી 40 કિમી દૂર ડુંગરમાં માળનાથ:
ભાવનગર શહેરથી સોમનાથ નેશનલ હાઈવે મારફત 40 કિલોમીટર દૂર ભંડારીયાના ડુંગરોમાં માળનાથ મહાદેવનું મંદિર આવેલું છે. ભાવનગર વાસીઓ માટે માળનાથ મહાદેવ આસ્થાનું કેન્દ્ર છે. અનેક ભક્તો શ્રાવણ માસમાં ભગવાન ભોળાનાથને પ્રસન્ન કરવા માટે મહાદેવના સાનિધ્યમાં પહોંચી જાય છે. આ સાથે રજાઓના દિવસોમાં પણ અહીં લોકોની ભીડ જોવા મળે છે. આથી ઈટીવી ભારતની ટીમ દ્વારા જંગલોના ડુંગરોમાં બિરાજમાન માળનાથ મહાદેવના ઇતિહાસને જાણવાનો પ્રયત્ન કરાયો હતો. ત્યારે કેટલીક ચોકાવનારો ઇતિહાસ પૂજારી થકી જાણવા મળ્યો છે.
લોકવાયકા પ્રમાણે ઇતિહાસ કેટલો જુનો:
માળનાથ મહાદેવના મંદિરના પૂજારી ભુપતગીરી ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, આશરે 650 વર્ષ પહેલાની વાત છે. અહીંયા પીરમબેટમાં એક વણિક રહેતા હતા અને તે ગાયો રાખતા હતા. સુરભિ નામની ગાય ગોવાળ સાથે ચરવા જાય અને ગાય દરિયામાં પડી અહીંયા જે મંદિર છે ત્યાં એક રાફડો હતો ત્યાં આવીને તેના ઉપર ઉભી રહે અને ગાયના દૂધનો અભિષેક થતો હતો. ગાય પરત ફરી જાય એટલે શેઠે ગોવાળને કહ્યું કે મારી ગાય કોઈક દોહી જાય છે એટલે ગોવાળે કહ્યું ગાય તો સવારમાં ધણ સાથે હોય અને સાંજે પણ ધણ સાથે હોય એટલે ગોવાળને થયું આખરે ગાય કોણ દોહી જતું હશે.
ગાય કોણ દોહી જાય શોધવા ગોવાળે નજર રાખી:
ભુપતગીરીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગોવાળે નક્કી કર્યું કે આજે ગાય ક્યાં જાય છે જોવું છે. આમ જ્યારે ગાય દરિયામાં ખાબકી એટલે ગોવાળે ગાયનું પૂછડું પકડ્યું અને તેની સાથે ચાલવાનું સાથે રાખ્યું. કહેવાય છે કે ત્યારે ભંડારીયા સુધી દરિયો હતો એટલે ગાય ડુંગર ઉપર ચડી ગઈ અને રાફડા પાસે આવીને ઉભી રહીને દૂધનો અભિષેક કર્યો. આ ગાય પાછી ફરી અને ગોવાળ પણ તેની સાથે પાછો ફર્યો હતો. સમગ્ર ઘટના ગોવાળે જઈને શેઠને જણાવી. ગોવાળે શેઠને કહ્યું કે, ભંડારીયાના ડુંગરના માળમાં જઈને તમારી ગાય ત્યાં એક રાફડો છે ત્યાં ઉભી રહીને દૂધનો અભિષેક કરે છે.
વણિકને મનમાં થયું ભગવાન છે રાફડામાં:
ભુપતગીરીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ગોવાળ શેઠને કહ્યા પછી શેઠને એમ થયું કે, અહીંયા ભગવાન પ્રગટ થાય એવું લાગે છે એટલે આખું કુટુંબ માળના ડુંગરમાં આવ્યું અને રાફડો ખોલાવ્યો તો તેમાંથી નાગ નીકળ્યો. આ નાગ આજુબાજુમાં જતો રહ્યો, પછી જોયું તો ત્રણ શિવલિંગ નીકળી. વિવેશ્વર નામના વિરો કુબો કરીને ભક્ત હતો તેને ખબર પડી એટલે તેણે અહીં આવીને તેને વાત કરી અને એક લિંગની માંગ કરી આમ, આ ત્રણ શિવલિંગ પૈકી એક તેણે આપવામાં આવ્યો. ઉપરાંત અહીં એક પીર થયા અને ત્યારબાદ તેઓ એક લિંગ નિષ્કલંક લઈ ગયા હોવાની વાત છે.
શ્રાવણમાં દીપમાળ અને થાળ દાદાને:
ભુપતગીરીએ જણાવ્યું હતું કે, શ્રાવણ મહિનામાં અહીંયા ચાર જેટલા થાળ ફરજિયાત થાય છે અને દીપમાળનો કોઈ પાર નથી. અમારા દાદાની અહીં સમાધિ છે. પહેલા અહીં ખાખીની જગ્યા હતી એટલે ખાખી ગુરુ ચેલાની વિધિ કરે છે એટલે અમારે દાદાની અહીં સમાધિ છે. જોકે માળનાથ મહાદેવના મંદિરના સાનિધ્યમાં અનેક ચકલીઓના માળાઓ પણ રાખી મૂકવામાં આવ્યા છે. આથી અહીં શાંતિની વચ્ચે કુદરતના ખોળામાં પક્ષીઓનું કલબલ આવતા ભક્તોનું મન મોહી લે છે.
