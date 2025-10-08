મિથુન રાશિને થશે આર્થિક લાભ, જાણો અન્ય રાશિઓનું રાશિફળ...
આ રાશિના જાતકોને પણ લાભ થશે, દિવસ મોજ-મસ્તી અને આનંદમાં પસાર થશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 8, 2025 at 7:32 AM IST
અમદાવાદ : આજે 8 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મેષ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે તમારા બધા કામમાં ઉત્સાહી રહેશો. તમે તમારા શરીર અને મનમાં ઉર્જાવાન અને તાજગી અનુભવશો. લોકો કામ પર તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. તમને તમારા વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકોનો લાભ મળી શકે છે. પારિવારિક વાતાવરણ ખુશ રહેશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. તમને તમારી માતાનો લાભ મળશે. મુસાફરી શક્ય છે. નાણાકીય લાભ, સારો ખોરાક અને ભેટો તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. ગુસ્સો અને હતાશાની લાગણીઓ તમારા મન પર પ્રભુત્વ જમાવશે. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. આના કારણે, તમે સમયસર તમારા કામ પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. તમે ખર્ચાઓ, કૌટુંબિક ચિંતા વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા કઠોર શબ્દો અન્ય લોકો સાથે મતભેદ અને સંઘર્ષનું કારણ બનશે. તમારા પ્રયત્નો નિરર્થક લાગશે. ગેરસમજ ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે આજનો દિવસ સંઘર્ષનો છે. તમારા જીવનસાથીના મંતવ્યોનો આદર કરીને, તમે તમારા લગ્ન જીવનને સુખી બનાવી શકો છો.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. અપરિણીત લોકોને કાયમી સંબંધ મળી શકે છે. નાણાકીય લાભની તકો મળશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત આનંદદાયક રહેશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમને પરિવાર તરફથી પણ થોડો લાભ મળી શકે છે. આજે તમને સારું ભોજન મળશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમને નોકરીમાં રહેલા લોકો તરફથી લાભ થશે. આવકમાં વધારો થશે. તમે વૈવાહિક સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરશો.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે અનુકૂળ છે. તમે દરેક કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ કામ પર ખુશ રહેશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમે તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કોઈ મહત્વપૂર્ણ વિષય પર ચર્ચા કરશો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુલ્લી વાતચીત કરશો. ઘર સજાવટ પર થોડો ખર્ચ થઈ શકે છે. બહાર ફરવાનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારી માતા સાથે તમારા સંબંધ સારા રહેશે. તમને સરકારી લાભ મળશે, અને તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં વિતાવશે. તમારા પરિવાર સાથે ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાની સુવર્ણ તક મળશે. કામ પ્રત્યે બેદરકારી રાખવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. પહેલા હાથ પરનું કાર્ય પૂર્ણ કરો, પછી અન્ય કાર્યમાં આગળ વધો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. વ્યવસાયમાં અવરોધોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. આ સમય દરમિયાન ધ્યાન કરો અને બિનજરૂરી તણાવ દૂર કરો.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં થશે. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. બહારનો ખોરાક તમારા સ્વાસ્થ્યને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. ગુસ્સો વધુ રહેશે, તેથી તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ શક્ય છે. જળાશયથી દૂર રહો. મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો અથવા જોખમો ટાળવા માટે પૂર્વજોની મિલકત સાથે સાવધાની રાખો. પૂરતું વળતર ન મળવાથી દુઃખ થશે. છુપાયેલા શત્રુઓથી સાવધ રહો.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર કરશો. સ્વાદિષ્ટ ભોજન, ફરવા અને પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા તમને આનંદ આપશે. ક્યાંક બહાર જવાની શક્યતા છે. તમે મનોરંજન અને કપડાં પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને માન-સન્માન મળી શકે છે. જો કે, કામ પર સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ઘરમાં શાંતિ અને શાંતિથી સમય પસાર કરશો. તમે મોટાભાગનો સમય આરામ કરવા માંગતા હશો. તમે શારીરિક અને માનસિક બંને રીતે કામ કરવા માટે ઉત્સાહી રહેશો. જોકે, વ્યવસાયમાં તમારા સ્ટાફની મદદથી, તમે ઘણા કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો. વાજબી ખર્ચ તમને તણાવમુક્ત રાખશે. આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન રહેશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે વધુ સમય વિતાવવા માંગતા હશો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, આજનો દિવસ સારો છે. જોકે, તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. જો તમે આજે કોઈ કાર્યમાં સફળ ન થાઓ તો નિરાશ ન થાઓ. તમે કામ પર તમારા સોંપાયેલા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. અન્ય લોકો સાથે દલીલ ટાળો. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. તમે તમારા બાળકના અભ્યાસ અથવા સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. આજે મુસાફરી કરવાનું ટાળો. જો શક્ય હોય તો, દિવસનો મોટાભાગનો સમય મૌનથી વિતાવો. વાણી ભૂલો સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે પણ તમારા વર્તનમાં સંયમ રાખો.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ પ્રતિકૂળતાથી ભરેલો રહેશે. તમારામાં ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. પરિણામે, તમે કામ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલો અથવા અર્થહીન ચર્ચાઓ થઈ શકે છે, જે તકલીફનું કારણ બની શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ. બદનામી થવાની શક્યતા છે. અનિદ્રા તમારા સ્વાસ્થ્યને અસર કરશે. આજે આરામ કરવો અને અન્ય લોકો સાથે દલીલો ટાળવી શ્રેષ્ઠ છે. આધ્યાત્મિકતા તમારા મનને શાંતિ લાવશે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે શરીર અને મન બંનેમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમારા મન પર છવાયેલા ચિંતાના વાદળો દૂર થતાં તમારો ઉત્સાહ વધશે. તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે કામ કરવાથી કોઈ નવો પ્રોજેક્ટ સફળ થશે. તમે તેમની સાથે સમય પસાર કરવામાં આનંદ માણશો. ટૂંકી યાત્રા શક્ય છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. તમે કામ પર અસરકારક પરિણામો પ્રાપ્ત કરશો. નોકરીમાં રહેલા લોકોની તેમના ઉપરી અધિકારીઓ દ્વારા પ્રશંસા કરવામાં આવશે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમને આજે તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા ક્રોધ અને જીભ પર નિયંત્રણ રાખો. નહિંતર, સંઘર્ષનું જોખમ છે. નાણાકીય વ્યવહારોમાં સાવચેત રહો. આજે તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. નકારાત્મક વિચારોને તમારા મનમાં પ્રવેશવા ન દો અને તમારી ખાવાની ટેવમાં સંયમ રાખો. આજે, તમે તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. પરિવારમાં તમારા બાળકોની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે.