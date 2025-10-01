ઓક્ટોબરનો પહેલા દિવસ આ રાશિના જાતકો માટે શુભ, વાંચો...
ઓક્ટોબર માસનો પહેલો દિવસ મેષ અને કર્ક રાશિ માટે ખૂબ જ સારો છે, વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 1, 2025 at 7:19 AM IST
અમદાવાદ : આજે 1 ઓક્ટોબર, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ ધન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિના નવમા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન બેચેન રહેશે અને તમારું શરીર સુસ્ત રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં થોડી વધઘટ થઈ શકે છે. કામમાં સફળતામાં વિલંબ થશે. વિરોધીઓ સાથે દલીલ ટાળો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે નાણાકીય યોજનાઓ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમારી પાસે વ્યવસાય અથવા કામ માટે બહાર જવાની યોજના હોઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં અસંતોષ પ્રવર્તશે. તમે બપોર પછી ક્યાંક મુસાફરી કરવાની યોજના બનાવી શકો છો.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને સરકાર વિરોધી પ્રવૃત્તિઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે. તમે કોઈ બાબતમાં ચિંતિત હોઈ શકો છો. અન્ય લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખાસ કાળજી રાખો. વ્યવસાયમાં કેટલીક મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. નસીબ મર્યાદિત રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલ ટાળો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને લક્ષ્ય પ્રાપ્ત કરવામાં થોડી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા બાળકો વિશે ચિંતા રહેશે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજનો દિવસ ખુશી અને શાંતિથી વિતાવી શકશો. તમે તમારા દિનચર્યામાં વધુ પડતા વ્યસ્ત રહી શકો છો. તમે તમારા મનને ખુશ રાખવા માટે મનોરંજનનો આશરો લેશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે થોડા વધુ ભાવનાત્મક રહેશો. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન તમારે ચૂપ રહેવું જોઈએ અને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમને થોડો નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. ઉદ્યોગપતિઓને આ દિવસે ફાયદો થવાની સંભાવના છે. જોકે, નાણાકીય મોરચે તમને પ્રિયજનોનો ટેકો મળશે નહીં. કાર્યસ્થળ પર સફળતા તમને ઓળખ અપાવશે. દિવસની શરૂઆત કોઈ સારા સમાચાર સાથે થઈ શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો ઝડપથી પોતાના લક્ષ્યો પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. બપોર પછી, તમને સ્વ-મનોરંજન માટે સમય મળશે. તમે તમારા પરિવાર સાથે સારું ભોજન માણી શકશો. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે ફાયદાકારક ચર્ચાઓ કરશો. તમારું લગ્નજીવન આનંદમય રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો છે, પરંતુ થાક રહી શકે છે.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમને સાહિત્ય અને કલામાં રસ રહેશે. તમને પેટ સંબંધિત સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે. તમને હળવો ખોરાક ખાવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે અસ્વસ્થ અનુભવી શકો છો. બપોર પછી નાણાકીય મુશ્કેલી દૂર થઈ શકે છે. જોકે, આવકના દૃષ્ટિકોણથી દિવસ સામાન્ય રહેશે. ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. બપોર પછી તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. તમને વ્યવસાયમાં લાભ જોવા મળશે. આજે તમારે અન્ય લોકો સાથે કોઈપણ પ્રકારનું અયોગ્ય વર્તન ટાળવું જોઈએ, કારણ કે તેનાથી સંઘર્ષ થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક મોરચે આજનો દિવસ તમારા માટે સારો રહેશે. બેઠકોમાં તમારું વર્ચસ્વ વધશે.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. ચિંતાને કારણે તમે તણાવમાં રહેશો. સવારથી બપોર સુધી આળસ રહેશે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય પણ બગડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમારે મોસમી બીમારીઓથી પોતાને બચાવવા માટે પ્રયાસ કરવા જોઈએ. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નાણાકીય નુકસાનની પણ શક્યતા છે. બાળકો અથવા પરિવારની જરૂરિયાતો પર પણ પૈસા ખર્ચ થશે. તમે તમારા બાળકના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. જોકે, બપોરે પરિસ્થિતિમાં થોડો સુધારો થઈ શકે છે. તેમ છતાં, આજે વિવાદથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરો. વ્યવસાય સામાન્ય રહેશે. નોકરી કરતા લોકો પર પણ કામનો ભાર વધુ રહેશે.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ છે. વ્યવસાયમાં નફાકારક રહેશે. નોકરી કરનાર તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરી શકશે. તમને ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી પણ સહયોગ મળી શકે છે. તમને આધ્યાત્મિકતા અને જ્યોતિષ જેવા વિષયોમાં રસ રહેશે. બપોર પછી, તમે તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. ઘરમાં વિવાદ થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં મતભેદ થઈ શકે છે. આ સમય દરમિયાન મૌન રહેવાથી ઘણી સમસ્યાઓ ઉકેલવામાં મદદ મળશે. સામાન્ય રીતે દિવસ નાણાકીય મોરચે ફળદાયી છે. જરૂરી વસ્તુઓ ખરીદવામાં પણ પૈસા ખર્ચ થશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. સમયપત્રક મુજબ કામ ન થવાને કારણે તમે હતાશ અનુભવશો. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. કારકિર્દીનો નવો માર્ગ શોધવાને બદલે, તમારી વર્તમાન પરિસ્થિતિ સુધારવાનો પ્રયાસ કરો. તમારા કાર્ય દ્વારા તમને તમારા ઉપરી અધિકારીની સહાનુભૂતિ મળી શકે છે. કેટલાક કૌટુંબિક વિવાદો થશે. બપોરે, તમે પરિવાર અને ભાઈ-બહેનો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરી શકશો. તમે તમારા પ્રેમ જીવનને આનંદપ્રદ બનાવવા માટે ખાસ પ્રયાસો કરશો. તમે વ્યવસાયિક મોરચે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમે શાંતિ અનુભવશો.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. નસીબ તમારી તરફેણ કરશે, અને તમને આર્થિક લાભ થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ઉત્સાહી અને ખુશ રહેશો. દરેક કાર્યમાં સફળતા તમને પ્રેરિત રાખશે. તમે ક્યાંક બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. બપોર પછી, તમને કોઈ અનિર્ણાયકતાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારા પૈસા વ્યવસાયમાં બિનજરૂરી રીતે ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમે તમારા પ્રિયજન સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય પસાર કરવાનો પ્રયાસ કરશો. ઉતાવળ મુશ્કેલીને આમંત્રણ આપી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ભવિષ્યમાં મોટી ચિંતાનું કારણ બનશે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોર્ટ કેસથી દૂર રહો. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત હોઈ શકો છો. તમારા નકારાત્મક વિચારો તમારા કામ પર સીધી અસર કરશે. નોકરી કરતા લોકોને તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવામાં થોડી મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. અકસ્માતનો ભય રહેશે. બપોર પછી સ્વાસ્થ્ય સુધરશે. તમે ખુશ અનુભવશો. પારિવારિક વાતાવરણ સારું રહેશે. તમારામાં આધ્યાત્મિક વિચારો રહેશે. આજે તમને દાન-પુણ્યમાં રસ રહેશે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. દિવસની શરૂઆત ફાયદાકારક રહેશે. તમે સામાજિક અને નાણાકીય ક્ષેત્રે પ્રગતિ કરશો. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ સાથે સંબંધ વિકસાવી શકો છો. બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. કૌટુંબિક વિવાદો ઘરનું વાતાવરણ પ્રદૂષિત કરશે. પૈસાનો ખર્ચ વધશે. કોર્ટ કેસોમાં સાવધાની રાખો. તમે આક્રમક અને ગુસ્સે થઈ શકો છો. લોકો પ્રત્યે નકારાત્મક વર્તન ફક્ત તમને નુકસાન પહોંચાડશે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. તમે કોઈ ધર્માદા કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમારા વ્યવસાયમાં યોગ્ય આયોજન તમને પ્રગતિ કરવામાં મદદ કરશે. તમારા ઉપરી અધિકારી તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. વ્યવસાય સંબંધિત મુસાફરી શક્ય છે. તમને તમારા પિતા અને વડીલો તરફથી આશીર્વાદ મળી શકે છે. આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.