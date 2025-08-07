અમદાવાદ : આજે 6 ઓગસ્ટ, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ ધન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકોનું આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે. કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ. આજનું રાશિફળ ચંદ્ર પર આધારિત છે.
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર છે. તમારો ગુસ્સો કોઈપણ કાર્ય કે સંબંધ બગાડવાનું કારણ બની શકે છે. શરીરમાં ઉર્જાનો અભાવ રહેશે. માનસિક બીમારીની સ્થિતિમાં, મન કોઈ કાર્ય કરવા માટે પ્રેરિત નહીં થાય. તમે કોઈ ધાર્મિક કે શુભ પ્રસંગમાં હાજર રહેશો. તમારે તીર્થયાત્રા પર જવું પડી શકે છે. નોકરી કે વ્યવસાયના સ્થળે કે ઘરે કોઈની સાથે અણબનાવ થશે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. કામમાં વિલંબથી સફળતા મળશે. શારીરિક બીમારીને કારણે તમને હતાશાનો અનુભવ થશે. વધુ પડતા કામના ભારણને કારણે થાક અને માનસિક બેચેની રહેશે. મુસાફરીમાં વિક્ષેપ પડવાની શક્યતા રહેશે. તમને નવું કાર્ય શરૂ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા ખાવા-પીવાનું ધ્યાન રાખો. યોગ અને ધ્યાનથી તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહી શકો છો. પ્રેમ જીવનમાં તમારા પ્રિયજન સાથે કોઈ મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. દિવસ આનંદ અને આનંદમાં પસાર થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે મુસાફરી અથવા પર્યટન સ્થળોની મુલાકાત લેવાનો આનંદ માણી શકશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો સ્વાદ ચાખી શકશો. તમે નવા કપડાં પણ ખરીદશો. તમને વાહન સુખ પણ મળશે. તમારા માન અને લોકપ્રિયતામાં વધારો થવાના સંકેતો છે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને સફળતા અને ખુશી મળશે. ઘરનું વાતાવરણ ખુશ અને શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમને નોકરીમાં લાભ મળી શકે છે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે મિત્રો સાથે ખુશીના ક્ષણો વિતાવી શકશો. તમારા વિચારો તમારા જીવનસાથી સાથે મેળ ખાશે. તમે ઘરની જરૂરિયાત પર પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણશો.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. સર્જનાત્મક અને કલા સંબંધિત કાર્ય માટે આજનો દિવસ શ્રેષ્ઠ છે. તમે લેખન, ફોટોગ્રાફી, સંગીત અથવા નૃત્યમાં રસ લઈ શકો છો. નોકરીયાત લોકોને આજે નવી નોકરી મળી શકે છે. વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે તમારા સંબંધ મજબૂત રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન કરી શકશે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત થશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. માનસિક એકાગ્રતા માટે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે વિરોધનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું પડશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય નબળું રહેશે. તમારા મન પર ચિંતાના ભારણને કારણે તમે માનસિક બેચેનીનો અનુભવ કરશો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા રહેશે. અભ્યાસ માટે આ સમય અનુકૂળ નથી. કાયમી મિલકત અને વાહન સંબંધિત સમસ્યાઓ આવી શકે છે. પૈસા બિનજરૂરી રીતે ખર્ચ થઈ શકે છે.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ શુભ રહેશે. પરિવારના સભ્યો અને ભાઈ-બહેનો સાથે સારા સંબંધ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે ઘરગથ્થુ સમસ્યાઓ પર ચર્ચા થશે. નાના ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લેવાનું સફળ આયોજન થશે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. પ્રવાસનું આયોજન થશે. નવા કાર્ય માટે દિવસ શુભ છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. મૂડી રોકાણકારો માટે દિવસ સારો છે. આજનો દિવસ ભાગ્ય વૃદ્ધિનો દિવસ છે. તમે બધા કામ સમયસર કરી શકશો.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો આવશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળશે. ધાર્મિક કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ થશે. ઘરેણાં અને સુગંધિત પદાર્થોની ખરીદી થશે. તમે તમારી વાણીના પ્રભાવથી અન્ય લોકોને મોહિત કરી શકશો. નાણાકીય લાભ થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે સુખદ ચર્ચા થશે. વિદ્યાર્થીઓને ચોક્કસ સફળતા મળશે. આજે કોઈ નવું કાર્ય પણ શરૂ થઈ શકે છે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે ઉદ્યોગપતિઓને ખાસ લાભ મળશે. વિદેશ સંબંધિત વ્યવસાયમાં તમને નફો મળશે. ઘરે કેટલાક શુભ કાર્ય થઈ શકે છે. પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથે મુલાકાત તમને ખુશ કરશે. નાણાકીય લાભ થશે. તમને તમારા જીવનસાથી તરફથી ખુશી અને આનંદ મળશે. સમાજમાં માન-સન્માન વધશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આના કારણે, કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સારો રહેશે. તમે તમારા અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિક વિષયમાં રુચિ હોવાથી તમે વ્યસ્ત રહેશો અને તેના માટે ખર્ચ પણ થશે. કોર્ટ-કચેરી સંબંધિત કામ સામે આવશે. વ્યવસાયિક કાર્યમાં અવરોધ આવશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. શારીરિક ઉર્જા અને માનસિક ખુશીમાં ઘટાડો થશે. તમારી મહેનત મુજબ પરિણામ ન મળવાને કારણે તમે નિરાશા પણ અનુભવશો. જોકે, બપોર પછી તમારી માનસિક સ્થિતિમાં ફેરફાર થશે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ઘરમાં રહેશે. આજે તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો અથવા આયોજન કરી શકશો. નોકરી કે વ્યવસાયમાં તમને નફો મળશે. મિત્રો તમારી પ્રગતિમાં મદદરૂપ થશે. નાણાકીય લાભની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ ખૂબ જ સારો રહેશે. તમને સુંદર સ્થળોની મુલાકાત લેવાની તક મળશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. બાળકો પ્રગતિ કરશે. તમને પત્ની અને પુત્ર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. અપરિણીત લોકો વચ્ચે સંબંધોની ચર્ચા થઈ શકે છે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં રહેશે. તમારો દિવસ ખૂબ જ શુભ છે. આજે તમારા બધા કાર્યોમાં સફળતા મળશે. અધિકારીઓના આશીર્વાદથી આ દિવસ ખુશ રહેશે. વેપારીઓને વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ અને સફળતા મળશે. પિતા અને વડીલો તરફથી તમને લાભ થશે. પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સરકાર તરફથી લાભ થશે. તમારું માન-સન્માન વધશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમારું સાંસારિક જીવન આનંદમય રહેશે.
