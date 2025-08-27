અમદાવાદ : આજે 27 ઓગસ્ટ, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કન્યા રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. ઘરનું વાતાવરણ ખુશનુમા રહેશે. આર્થિક લાભની સાથે સાથે તમે વ્યવસાય અને નોકરીમાં સંતોષનો અનુભવ કરશો. આજે તમે સમયસર તમારું કામ કરી શકશો. સામાજિક રીતે તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે આનંદ માણશો. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાંની ખરીદી કરશો. તમારા ચહેરા પર ઉત્સવનો રંગ જોવા મળશે. દિવસ પરિવાર સાથે વિતશે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે અચાનક ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે. બપોર પછી, તમે તમારા પરિવાર સાથે સુખદ સમય વિતાવશો. તમે ક્યાંક બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. કાર્યમાં સફળતાને કારણે તમને ખ્યાતિ મળશે. તમને તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારનો સહયોગ મળશે. તમે નાણાકીય લાભ મેળવી શકશો. તમે ઘરના આંતરિક ભાગમાં ઘણા પૈસા ખર્ચ કરી શકો છો. તમે તમારા વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમારું મન અનિર્ણાયક રહેશે. તમારા મનમાં કોઈ બાબતને લઈને દ્વિધા રહેશે. વધુ પડતી ભાવનાત્મકતા પણ મનને અસ્વસ્થ બનાવશે. તમે તમારી માતા પ્રત્યે વધુ લાગણીશીલ રહેશો. બૌદ્ધિક ચર્ચાનો પ્રસંગ બનશે, પરંતુ વાદ-વિવાદ ટાળો. પરિવાર અને કાયમી મિલકત વિશે ચર્ચા ન કરવી ફાયદાકારક રહેશે. સંબંધીઓ કે પ્રિયજનો સાથે તણાવની સ્થિતિ બની શકે છે. આજે ફરવા ન જાવ. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાર્યમાં સફળતા ઉત્સાહ વધારશે. તમે તાજગી અને ઉર્જાનો અનુભવ કરશો. આજે તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળી શકો છો. તમારે ક્યાંક યાત્રા પર જવું પડી શકે છે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે. ઓફિસમાં તમારા વિરોધીઓ તમને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. વધુ પડતું બોલીને તમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખો.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામો આપશે. તમે કોઈ લાંબા ગાળાની યોજના બનાવવામાં મૂંઝવણમાં પડી શકો છો. મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં તમને ઇચ્છિત સફળતા મળશે નહીં. પરિવારમાં વાતાવરણ સારું રહેશે. દૂર રહેતા મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વાત કરીને તમારું મન ખુશ રહેશે. તમારી આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે. ગુસ્સાને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આ દિવસ ધીરજથી વિતાવો. કોઈ મોટી યોજના બનાવવાનું ટાળો.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આ દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. તમારી વૈચારિક સમૃદ્ધિ વધશે. તમે તમારા વર્તનથી લાભ મેળવી શકશો. તમે મિત્રો સાથે સંપર્કમાં રહેશો. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે ફાયદાકારક છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારું મન ખુશ રહેશે. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. તમને ખુશી અને આનંદ મળશે. તમને સારા સમાચાર મળશે. તમારું રોકાણ સુખદ રહેશે. તમે ખૂબ જ વૈવાહિક સુખનો અનુભવ કરશો.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. અણધાર્યા ખર્ચાઓ થઈ શકે છે, આમાં તમારે સાવધાની રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. મિત્રો સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા રહેશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. કોઈપણ ચિંતા દૂર થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે સંબંધો સારા રહેશે. બાળકોની ખુશી માટે તમે કેટલીક ખાસ વસ્તુઓ ખરીદી શકો છો. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે ગૃહસ્થ જીવનમાં સુખ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમને પત્ની અને પુત્ર તરફથી સારા સમાચાર મળશે. શુભ કાર્ય થશે. લગ્નની શક્યતા રહેશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં સારી તકો મળવાને કારણે આવકમાં વધારો થશે. તમે મિત્રો સાથે પિકનિક પર જઈ શકો છો. મિત્રો તરફથી લાભ થવાની શક્યતા છે. વડીલોની મદદથી પ્રગતિ થશે. વેપારીઓ માટે પણ સમય સારો છે. પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક તકો રહેશે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજે ધાર્મિક રહેશો. તમને કોઈ ધાર્મિક કે શુભ પ્રસંગમાં જવાની તક મળી શકે છે. આજે તમારું વર્તન પણ સારું રહેશે. તમે ખોટા કાર્યોથી દૂર રહેશો. તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખો. બપોર પછી, તમારો દિવસ ખૂબ જ સારો અને સફળ રહેશે. તમારા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. અધિકારીઓ નોકરીમાં તમારી પ્રશંસા કરશે. પારિવારિક જીવનમાં મધુરતા રહેશે. આજે, અપરિણીત લોકોના ક્યાંક લગ્ન થવાની શક્યતા રહેશે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. બૌદ્ધિક અને લેખન કાર્ય સાથે સંકળાયેલા લોકો આજે વધુ સક્રિય રહેશે. તમે સાહિત્યમાં કંઈક નવું બનાવી શકશો. બપોર પછી, તમે સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ થોડો થાક અથવા આળસ અનુભવી શકો છો. બાળકોના શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્ય અંગે પણ ચિંતા રહેશે. આજે બિનજરૂરી ખર્ચાઓથી દૂર રહો. આવક અને ખર્ચનું સંતુલન જાળવવામાં સમસ્યા આવી શકે છે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. મનમાં નકારાત્મક વિચારો આવી શકે છે. કાર્યસ્થળ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય. ઉદ્યોગપતિઓએ પણ હાલમાં કોઈ નવી યોજના બનાવવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા મનમાં ગુસ્સો અને ઉદાસી હોઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય નબળું રહી શકે છે. અકસ્માતનો ભય રહેશે. સાવચેત રહો. પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. ભગવાન અને આધ્યાત્મિક વૃત્તિઓનું સ્મરણ કરવાથી તમારા મનને શાંતિ મળશે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. વેપારીઓ માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ સારો છે. વ્યવસાયમાં ભાગ લેવા માટે શુભ સમય છે. સાહિત્યિક રચના, કલાકાર અને કારીગરો તેમની સર્જનાત્મકતા વધારી શકશે. તમને જાહેર જીવનમાં માન મળશે. પાર્ટી અને પિકનિકના વાતાવરણમાં તમને મનોરંજન મળી શકશે. તમે લગ્નજીવનનો ભરપૂર આનંદ માણી શકશો. નવા કપડાં, ઘરેણાં કે વાહનની ખરીદી થશે.
