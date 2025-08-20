ETV Bharat / spiritual

આ રાશિના જાતકોને થશે લાભ, નવા સંબંધોની શરૂઆત - RASHIFAL

આજે ઘણી રાશિના લોકોને આજે લાભ થવાની અપેક્ષા છે, થોડી સાવધાની રાખો. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...

આજનું રાશિફળ... (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2025 at 7:07 AM IST

5 Min Read

અમદાવાદ : આજે 20 ઓગસ્ટ, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મિથુન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકોનું આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે. કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ. આજનું રાશિફળ ચંદ્ર પર આધારિત છે.

મેષ : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સવારનો સમય અનુકૂળ રહેશે. આજે સરકારી લાભની શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં લાભ થશે. નોકરીમાં અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ રહેશે. આવક અને ખર્ચ વચ્ચે સંતુલન રહેશે. ટૂંક સમયમાં વિચારોમાં પરિવર્તન આવશે. બપોર પછી મન કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં મુકાઈ શકે છે. આના કારણે તમારા ઘણા કામ અધૂરા રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે શાંતિથી સાંજ વિતાવી શકશો. પ્રેમ જીવનમાં તમને સકારાત્મક અનુભવ મળશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સમય વિતાવી શકશો.

વૃષભ : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. આજે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાતને કારણે મન ખુશ રહેશે. તમે આજે દિવસનો મોટાભાગનો સમય રોકાણનું આયોજન કરવામાં વિતાવશો. જોકે, તમારે કાળજીપૂર્વક વિચાર કરીને રોકાણ કરવું જોઈએ. બપોર પછી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવું જરૂરી રહેશે. નોકરી કરતા લોકો માટે સમય સારો છે. તમને વ્યવસાયમાં પણ તમારી મહેનતનું ફળ મળશે. ભાઈ-બહેનો સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

મિથુન : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આર્થિક દૃષ્ટિકોણથી આજનો દિવસ નફાકારક છે. આજે મિત્રો અને પરિવારની મદદથી તમારા મુશ્કેલ કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમને સારા ખોરાક અને વસ્ત્રોની સુવિધા પણ મળશે. જો તમે તમારા મનમાં કોઈપણ પ્રકારના નકારાત્મક વિચારો રાખશો, તો કોઈ કામ થશે નહીં. નોકરી કરતા લોકોએ કામને બોજ માનવાને બદલે આનંદથી પૂર્ણ કરવું જોઈએ. વ્યવસાયમાં અનુકૂળ વાતાવરણને કારણે મન ખુશ રહેશે. ઉત્સાહ અને તાજગીથી ભરેલો દિવસ છે, તેને ખુશીથી વિતાવો.

કર્ક : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી આવક ઓછી અને ખર્ચ વધુ રહેશે. આંખોમાં દુખાવો થઈ શકે છે. માનસિક ચિંતા પણ રહેશે. વાણીમાં સંયમ રાખો. તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં હોઈ શકો છો. બપોર પછી તમારી સમસ્યાનું નિરાકરણ આવવા લાગશે. નાણાકીય લાભ થશે. શારીરિક અને માનસિક સ્થિતિમાં પણ સુધારો થશે. પરિવાર સાથે દિવસ ખુશીથી પસાર થશે. મનમાંથી નકારાત્મકતા દૂર રાખો. ઓફિસનું કામ સમયસર પૂર્ણ કરવામાં તમને મુશ્કેલી પડી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય મધ્યમ છે.

સિંહ : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા મનમાં ગુસ્સો અને જુસ્સાની લાગણી રહેશે. લોકો સાથે કાળજીપૂર્વક વાત કરો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો નથી. મનમાં ચિંતા રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી તમારું મન ખુશ રહેશે. આજે કાર્યસ્થળ પર કામનો ભાર વધી શકે છે. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ માટે, તમારે આજે તમારા જીવનસાથીની લાગણીઓનું પણ સન્માન કરવું પડશે.

કન્યા : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ અનુકૂળ રહેશે. પરિવાર સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. અધિકારીઓ નોકરી કરતા લોકોના કામથી ખુશ રહેશે. બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. ઉતાવળમાં કોઈ કામ ન કરો. લગ્નયોગ્ય લોકોના સંબંધની પુષ્ટિ થઈ શકે છે. આજે નવા સંબંધની શરૂઆત પણ થઈ શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. આ તમારા માટે લાભનો સમય છે, પરંતુ વધુ પડતા લોભી ન બનો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે.

તુલા : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે સવારે તમારું મન કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશે. શારીરિક શિથિલતા અને આળસ રહેશે. અધિકારીઓ કામ પર તમારાથી નાખુશ રહેશે. તમે સમયસર કામ કરી શકશો નહીં. બાળકો સાથે પણ મતભેદ થઈ શકે છે, પરંતુ બપોર પછી ઓફિસનું વાતાવરણ સુધરશે. ઉચ્ચ અધિકારીની કૃપાથી તમને ફાયદો થશે. સાથીદારોની મદદથી તમે કામ પૂર્ણ કરવાની સ્થિતિમાં રહેશો. સામાજિક ક્ષેત્રમાં પણ માન-સન્માન મેળવવાના પ્રસંગો આવશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

વૃશ્ચિક : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમે આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાનને પ્રાર્થના દ્વારા ખરાબીથી બચી શકશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. બધા સાથે સારું વર્તન કરો. વાણી પર નિયંત્રણ રાખીને પરિસ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે. વ્યવસાયમાં થોડી મુશ્કેલી આવી શકે છે. આજે ધંધો વધારવા માટે કોઈ યોજના પર કામ ન કરો. ભાગીદારીના કામમાં તમારે કાળજી લેવી જોઈએ. તમે તમારા માતા-પિતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. મિત્રોથી તમને લાભ થઈ શકે છે.

ધન : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામોવાળો રહેશે. સવારે તમે આનંદ અને મનોરંજનમાં ડૂબી જશો. પારિવારિક વાતાવરણ સુખદ રહેશે. બપોર પછી મનમાં ઘણા પ્રકારના નકારાત્મક વિચારો આવશે, જેના કારણે તમને કામ કરવાનું મન થશે નહીં. આ સમય દરમિયાન, અચાનક તમારા કામની કોઈ જૂની ચિંતા ફરી ઉભરી આવશે. તમને કોઈ પર ગુસ્સો આવી શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે વધુ દલીલ ન કરો. આધ્યાત્મિકતા તમને શાંતિ આપશે.

મકર : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા પ્રિય મિત્રો અથવા સંબંધીઓ સાથે ફરવાનું મન કરશો. તમને વાહન સુખ અને સન્માન પણ મળશે. બપોર પછી, તમારા શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં થોડી ઘટાડો થશે. પૈસા વધુ ખર્ચ થશે. સ્વભાવમાં ગુસ્સો વધુ રહેશે. ઓફિસમાં સાથી કર્મચારીઓ અથવા અધિકારી સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. દિવસ ધીરજથી વિતાવો. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે.

કુંભ : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને બધા કામમાં સફળતા મળશે. આનાથી તમારી કીર્તિ વધશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠા વધશે. બપોર પછી, તમે મનોરંજન અને ખરીદી વગેરેમાં રસ ધરાવો છો. મિત્રો સાથે સમય સારો રહેશે. પરિવાર સાથે બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. સમય તમારા માટે ફાયદાકારક છે. તમે કાર્યસ્થળ પર તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. જીવનસાથી સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે.

મીન : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો પસાર થશે. કલા ક્ષેત્રે તમારી રુચિ વધશે. મિત્રો સાથે મુલાકાત તમને આનંદ આપશે. મિત્રો કે સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળી શકે છે. ઘરમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. બપોર પછી આર્થિક લાભ થવાની શક્યતા છે. બપોર પછી સ્વભાવમાં ગુસ્સો વધુ હોઈ શકે છે. મન અને વાણી પર સંયમ રાખવો જરૂરી છે. વિરોધીઓ સામે સફળતા મળશે. અધૂરા કામ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સારો છે.

