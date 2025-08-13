અમદાવાદ : આજે 13 ઓગષ્ટ, બુધવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મીન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકોનું આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે. કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ. આજનું રાશિફળ ચંદ્ર પર આધારિત છે.
મેષ: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી દ્વાદશ ભાવમાં છે. આપનો આજનો દિવસ થોડો ચડાવઉતાર વાળો છે. આજે આપ માનસિક રીતે સ્વસ્થ ન હોવાથી સંખ્યાબંધ વિચારોમાં ઘેરાયેલા રહેશો. આ સ્થિતિ આપને કેટલાક નિર્ણય લેવામાં અવરોધરૂપ બની શકે છે. સામે શારીરિક રીતે પણ ઓછુ સ્ફૂર્તિના કારણે કામકાજમાં ઉત્સાહ ઓછો રહે. ખર્ચ પર અંકુશ રાખવાની વિશેષ સલાહ છે. સ્વજનો સાથે શક્ય હોય તો વધુ સમય પસાર કરવાની સલાહ છે. મૂડીરોકાણ કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું. પરોપકારના કાર્યોમાં ગજા બહારનો ખર્ચ ના થઈ જાય તેનું પણ ધ્યાન રાખવું. કોઇની સાથે પૈસાની લેવડદેવડ કરવામાં સંભાળવું. આધ્યાત્મિકતામાં વધારે રસ રહે.
વૃષભ: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી એકાદશ ભાવમાં છે. આપનો આજનો દિવસ શુભ ફળદાયી નીવડશે. આજે આપને ધનવૃદ્ધિના તેમજ વેપારમાં વધુ આગળ વધવાના યોગ છે. વેપાર અંગેના સોદાઓમાં સફળતા મળશે. નવા સંપર્કો પણ થાય. પરિવારના સભ્યો અને મિત્રવર્તુળ સાથે સુખદ ક્ષણોનો અનુભવ થશે. સ્ત્રીપાત્ર તરફથી માન- સન્માન મળી શકે. ટૂંકા પ્રવાસનું આયોજન શક્ય બને. આજે આપ શ્રેષ્ઠ દાંપત્યસુખ માણી શકશો. પુત્ર અને પત્નીથી આનંદ થાય.
મિથુન: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી દશમ ભાવમાં છે. આજનો દિવસ સારો હોવાને કારણે આપનું દરેક કાર્ય સારી રીતે પાર પડશે. ઘર અને ઓફિસનું વાતાવરણ પ્રફુલ્લિત અને આનંદમય રહેશે. પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓની મદદથી આપ પ્રગતિને પંથે આગળ વધી શકશો. પારિવારિક જીવનમાં ખુશી રહેશે. સુખી લગ્નજીવન માણી શકશો. સરકારી કામકાજમાં વિઘ્નો દૂર થશે અને કામ સરળતાથી પૂરા થશે.
કર્ક: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી નવમ ભાવમાં છે. શરીર અને મનમાં આનંદની અનુભૂતિ થશે. આપની ભાગ્ય વૃદ્ધિ પણ થઇ શકે છે. વિદેશથી સારા સમાચાર મેળવી શકશો. ધર્મને લગતા કામકાજથી કે દર્શનાર્થે બહાર જવાનું થાય. પરિવારજનો સાથે આનંદની પળો માણી શકશો. વિદેશ જવાની ઇચ્છા ધરાવતા લોકો માટે સમય સારો છે. અચાનક આર્થિક લાભ થઇ શકે. નોકરીમાં પણ લાભ થવાની શક્યતા છે.
સિંહ: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી અષ્ટમ ભાવમાં છે. આપે સ્વાસ્થ્યની ખાસ સંભાળ રાખવી જોઇએ. સ્વભાવ વધુ શાંત રાખવો અને વાણી પર સંયમ રાખવો જરૂરી છે. પરિવારજનો સાથે શક્ય હોય એટલે વધુ સમય ફાળવવો અને તેના દિલની વાત સમજવાનો પ્રયાસ કરવો. ખાવા-પીવામાં ધ્યાન નહીં રાખો તો સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં. મનમાં ધાર્મિક અને સકારાત્મક વિચારોનો સંચાર થાય તેવા પ્રયાસો વધુને વધુ કરવા. ખોટા કાર્યોમાં ન ફસાઇ જાવ તેનું ધ્યાન રાખવું પડે. ધાર્મિક બાબતોમાં રસ લેવાથી માનસિક શાંતિ મળી શકે.
કન્યા: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી સપ્તમ ભાવમાં છે. આપ સમાજમાં યશ પ્રતિષ્ઠા અને નામના મેળવી શકશો. સ્ત્રીઓથી ફાયદો થઇ શકે. લગ્નજીવનમાં આનંદનો અનુભવ થશે. નવા પરિધાન તેમ જ અલંકારો ખરીદી શકશો. વિજાતીય પાત્રને મળવાનું થાય અને તેમની સાથે સંબંધો વધે. આ સમય ભાગીદારી કરવા ઇચ્છતા લોકો માટે પણ સારો છે. પ્રવાસના યોગ પણ જણાઈ રહ્યા છે.
તુલા: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી ષષ્ટમ ભાવમાં છે. આજે નોકરીમાં લાભ તેમજ પ્રગતિના યોગ છે. પરિવારમાં વાતાવરણ સુખ શાંતિથી ભરપૂર રહે. વિરોધીઓ સામે જીત મેળવી શકશો. સહકાર્યકરો આપની મદદે આવશે. મોસાળમાંથી શુભ સમાચાર મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે તેમ જ આપને માનસિક ખુશી અનુભવાશે.
વૃશ્ચિક: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી પંચમ ભાવમાં છે. આપને સાહિત્ય તેમ જ કલાને લગતી પ્રવૃત્તિઓમાં ખાસ રસ વધશે. આપ બૌદ્ધિક ચર્ચામાં ભાગ લઇ શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ સમય અનુકૂળ છે. આર્થિક યોજના સારી રીતે પાર પાડશો. આપની મહેનતનું યોગ્ય ફળ મળતું જણાય. સંતાન તરફથી પણ સારા સમાચાર મળે અને વિજાતીય વ્યક્તિ તરફ ખેંચાણ અનુભવાય તેવી શક્યતા છે.
ધન: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી ચતુર્થ ભાવમાં છે. આજે આપનો આંશિક માનસિક ઉદાસિનતા રહેશે માટે મન પ્રફુલ્લિત થાય તેવા કાર્યોમાં પહેલાથી જ ધ્યાન આપવાની સલાહ છે. શરીર અને મનમાં તાજગી તથા સ્ફૂર્તિ ઓછી રહેશે. ઘરમાં વાતાવરણ થોડુ ડહોલાયેલું રહેવાથી સૌહાર્દ જાળવી રાખવા માટે વિશેષ પ્રયાસો કરવા પડશે. પરિવારજનો સાથે વાતચીતમાં સૌમ્ય રહેવું જેથી તમારી વાણીના કારણે બીજાને મનદુઃખ ના થાય. જાહેરમાં આપનું માનભંગ થાય તેવા કાર્યોથી દૂર રહેવું. ધનખર્ચના યોગ જણાઈ રહ્યા છે. જમીન- વાહન વગેરેના દસ્તાવેજો સાવચેતીપૂર્વક કરવા. માતાની તબિયતની કાળજી લેવી પડશે.
મકર: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી તૃતીય ભાવમાં છે. આપનો આજનો દિવસ આનંદમાં પસાર થશે. સંજોગો સારા હોવાને કારણે દરેક કાર્ય સરળતાથી પાર પડે.માનસિક ખુશી પણ અનુભવાશે. વેપારમાં નાણાંકીય ફાયદો થઇ શકે. ભાગીદારીથી લાભ થાય. સહોદરો સાથે આનંદમાં સમય પસાર થશે. આજે નવા કામની શરૂઆત કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ હોવાથી તેઓ સફળતા મેળવી શકશે. મિત્રો અને સ્વજનોને મળવાનું થાય અને ખુશીનું વાતાવરણ રહે.
કુંભ: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી દ્વિતિય ભાવમાં છે. આપના મનમાં મુંઝવણ રહેવાને કારણે આપ યોગ્ય નિર્ણય નહીં લઇ શકો. વધુ પડતા લાગણીશીલ કે વિચારશીલ થવાના બદલે વ્યવહારું અભિગમ અપનાવવો. વાણીમાં મીઠાશ અને વિનમ્રતા લાવવાની સલાહ છે. કામમાં જોઇતી સફળતા મેળવવા માટે વધુ પરિશ્રમ કરવો પડશે અને કામના કલાકો વધારવા પડશે. ખોટો ખર્ચ અને આર્થિક નુકસાનથી બચવા માટે લેવડદેવડમાં સતર્ક રહેવું. વિદ્યાર્થીઓ માટે પરિશ્રમપૂર્ણ સમય છે.
મીન: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં છે. આજે આપને આનંદ અને ઉત્સાહ અનુભવાશે. નવા કામની શરૂઆત કરવાથી ફાયદો થઇ શકે. મિત્રો અને સ્નેહીજનો સાથે મળીને સ્વાદિષ્ટ ભોજન માણો તેવી શક્યતા છે. પ્રવાસની પણ સંભાવના છે. આવકનો સ્ત્રોત ચાલુ રહેશે. ધાર્મિક કાર્યોમાં ખર્ચ થાય. નક્કી કરેલા કામમાં સફળતા મેળવી શકશો. લગ્નજીવનમાં આનંદ રહે. કુટુંબમાં સુખશાંતિ જળવાઇ રહેશે.