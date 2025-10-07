આ રાશિના જાતકો દિવસ સાવધાનીપૂર્વક વિતાવો, વાંચો આજનું રાશિફળ
આજે ચંદ્ર મીન રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ પછી, તે મેષ રાશિમાં ગોચર કરશે. બધી રાશિઓ પ્રભાવિત થશે.
Published : October 7, 2025 at 7:20 AM IST
અમદાવાદ : આજે 7 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મીન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. તમારે દિવસ સાવધાનીપૂર્વક વિતાવવો જોઈએ. શરદી અને તાવને કારણે તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા છે. આ સમય દરમિયાન તમારે બહાર જવાનું ટાળવું જોઈએ. તમારા પ્રેમ જીવનમાં, તમારે તમારા પ્રિયજનથી દૂર રહેવું પડી શકે છે. કોઈનું ભલું કરવાથી તમારું નુકસાન થઈ શકે છે, તેથી સાવચેત રહો. તમે કામ પર કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. ખોટી જગ્યાએ પૈસા રોકાણ ન કરો; નિષ્ણાતની સલાહ લઈને કામ કરો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે, અને સોદા નફાકારક સાબિત થશે. આવકના સ્ત્રોત વધશે. નોકરીમાં રહેલા લોકોને નવું કામ મળી શકે છે. કૌટુંબિક સુખ અને શાંતિ પ્રવર્તશે. મિત્રો અને વડીલો પાસેથી તમને લાભ થશે, તેમની સાથે આનંદદાયક ક્ષણો વિતાવશો. તમારા લગ્ન જીવનમાં તમને ખુશી અને સંતોષ મળશે. જો તમારે ઘરની બહાર મુસાફરી કરવી પડે તો ખૂબ કાળજી રાખો. અપરિણીત યુગલોનો સંબંધ મજબૂત થઈ શકે છે. તમને તમારા બાળકો તરફથી પણ સારા સમાચાર મળશે. તમારા સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ઘરમાં છે. આજનો દિવસ શુભ અને અનુકૂળ રહેશે. સહકાર્યકરો અને ઉપરી અધિકારીઓ સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. તમારું માન અને સન્માન વધશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને પરિવારના સભ્યો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેનો તમારો પ્રેમ સંબંધ મજબૂત બનશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમારું સાંસારિક જીવન આનંદપ્રદ રહેશે. તમે આજે કંઈક નવું આયોજન કરી શકશો. સમજદારીપૂર્વક રોકાણ કરો.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ઘરમાં છે. આજનો દિવસ આરામદાયક રહેશે. બધા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ ખુશ થશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વપૂર્ણ વિષયો પર ચર્ચા થશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ચર્ચા થશે. તમે તમારા ઘરની સુંદરતા વધારવા માટે નવી પહેલ પણ કરશો. ઓફિસનું કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારી માતા સાથે તમારા સંબંધ સારા રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સરકાર તરફથી પણ લાભ મળશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. તમારો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. સોંપાયેલ કાર્ય પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. આજનો દિવસ ધાર્મિક અને શુભ કાર્યોમાં પસાર થશે. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. આજે તમે થોડા ગુસ્સે થશો, જેના કારણે માનસિક અશાંતિ થશે. તમે તમારા બાળકો વિશે પણ ચિંતિત રહેશો. તમે તેમના અભ્યાસ અથવા સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહી શકો છો. વ્યવસાયમાં અવરોધોનો સામનો કરી શકો છો. વિદેશમાં રહેતા સંબંધી તરફથી તમને સમાચાર મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો પણ આજે ફરી ઉભા થઈ શકે છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમને કોઈ કામમાં સફળતા મળશે. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથેના તમારા સંબંધોમાં સકારાત્મકતા વધશે. કપડાં અને ઘરેણાંની ખરીદી આનંદ લાવશે. તમે મિત્રો સાથે પ્રવાસનો આનંદ માણશો. નોકરી કરતા લોકો માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમને કામ પર કંઈક રસપ્રદ મળી શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવન માટે આજનો દિવસ સકારાત્મક છે. તમે કોઈની સાથે તમારા વિચારો શેર કરી શકો છો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે કામ પર પ્રગતિ કરશો. તમે તમારા કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. વ્યવસાય નફાકારક રહેશે. તમને સાથીદારો તરફથી પણ સહયોગ મળશે. તમે પરિવાર સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરી શકશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. તમે આજે તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈપણ ઘરગથ્થુ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી શકો છો. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો અને તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા અને ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરશો.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. દલીલોથી દૂર રહેવું તમારા માટે ફાયદાકારક છે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે, જેનાથી તેમનો ઉત્સાહ વધશે. આજે શેરબજારમાં રોકાણ કરવાનું ટાળો. જો શક્ય હોય તો, મુસાફરી મુલતવી રાખો. ભવિષ્યની નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે સમય અનુકૂળ છે. તમે તમારી મહેનત અનુસાર સફળતા પ્રાપ્ત કરશો. તમારું પ્રેમ જીવન સંતુષ્ટ રહેશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે તમારી લાગણીઓને કાબૂમાં રાખવી મુશ્કેલ રહેશે. કૌટુંબિક ચિંતા માનસિક તણાવનું કારણ બનશે. તમે બેચેની અનુભવશો. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. આજનો દિવસ કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ નથી. ઊંઘનો અભાવ તકલીફનું કારણ બની શકે છે. કામ પર ધીરજથી કામ કરતા રહો. સંઘર્ષ ટાળવા માટે મોટાભાગનો સમય મૌન રહો. પરિવારના સભ્યોની લાગણીનો આદર કરો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે ખુશીથી દિવસ પસાર કરશો. તમે કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમે કાયમી મિલકત સંબંધિત તમામ કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. લોકો માટે સમય અનુકૂળ છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ રહેશે. વિરોધીઓ પરાજિત થશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે નાણાકીય લાભના સંકેત છે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો અને તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળતા મેળવી શકશો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. માનસિક દ્વિધાઓ અનુભવવાથી નિર્ણયો લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળો. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો, નહીં તો પરિવારના સભ્યો સાથે સંઘર્ષનું જોખમ રહેલું છે. વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસ દરમિયાન એકાગ્રતા પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર પડશે. સફળતામાં વિલંબ થઈ શકે છે. નોકરી કરનારાઓએ કોઈ રસહીન કાર્ય કરવું પડી શકે છે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ શુભ છે. ઉત્સાહ રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે સારો દિવસ છે. તમને પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણવાની તક મળશે. તમને પૈસા મળશે. તમારે વધુ પડતા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. ધાર્મિક યાત્રાની શક્યતા છે. તમને તમારા કાર્યમાં સફળતા મળશે. આજે કોઈપણ રોકાણ દ્વારા લાલચમાં ન આવો.