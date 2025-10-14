આ રાશિઓને બજરંગબલીના આશીર્વાદ મળશે, વાંચો આજનું રાશિફળ
અઠવાડિયાના બીજા દિવસે, આ રાશિના લોકોએ નવા સાહસો શરૂ કરવાનું ટાળવું જોઈએ, દિવસ સાવધાનીપૂર્વક વિતાવવો જોઈએ.
અમદાવાદ : આજે 14 ઓક્ટોબર, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મિથુન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું મન અશાંત રહેશે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ભાવુક રહેશો. કોઈની સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. પરિવાર અને મિત્રો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમારું કોઈ અપમાન ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમે તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. મિત્રો તરફથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે. નોકરીમાં રહેલા લોકો સહયોગના અભાવે દુઃખી થઈ શકે છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે નાણાકીય બાબતોમાં કેટલીક અવરોધો આવી શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓને મળવાથી આનંદ થશે. ભાગીદારીના વ્યવસાયમાં તમને લાભ થશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. રોકાણકારોએ આ કાળજીપૂર્વક કરવું જોઈએ. તમે નવા સાહસો શરૂ કરી શકશો. તમને તમારા માતા-પિતા તરફથી ખાસ આશીર્વાદ મળશે. તમારા જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલા કોઈપણ મતભેદ આજે ઉકેલાઈ જશે, જે તમારા મનમાં આનંદ લાવશે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ખુશ રહેશે. તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે સમય પસાર કરવામાં આનંદ માણશો. વધુ પડતો ખર્ચ ટાળવા માટે આજે તમારા ખર્ચ પર નિયંત્રણ રાખો. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. જોકે, બપોર પછી કોઈપણ રોકાણમાં કાળજીપૂર્વક રોકાણ કરો. નોકરી કરતા લોકોને તેમના સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. આજનો દિવસ તમારા પ્રેમ જીવન માટે ખાસ ફાયદાકારક છે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે આવક કરતા ખર્ચ વધુ રહેશે. આંખમાં દુખાવો થઈ શકે છે. માનસિક ચિંતા ચાલુ રહેશે. લોકો સાથે સરળતાથી વર્તાવ કરો. કોઈ મૂંઝવણ ન સર્જાય તેનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી સમસ્યાઓ બદલાશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિએ દિવસ ફાયદાકારક રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ પણ સારું રહેશે. નકારાત્મક વિચારોને દૂર રાખો. આજે કોઈ ખાસ કાર્યમાં સફળતા માટે તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓનો સહયોગ મળી શકે છે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. સવાર સુખદ રહેશે. સામાજિક અને વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમને સુખદ અને લાભદાયી સમાચાર મળશે. તમે મિત્રો સાથે દિવસ સારો વિતાવશો. આવક વધશે અને તમને આર્થિક લાભ થશે. બપોરે, તમારી વાણી અને વર્તન મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. વાહન ચલાવતી વખતે સાવચેત રહો. માનસિક ચિંતા વધી શકે છે. પરિવાર અને બાળકો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારી સવાર સુખદ અને નફાકારક રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં નફો થશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમારી પ્રશંસા થશે. ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. પરિવારમાં આનંદદાયક વાતાવરણ રહેશે, પરંતુ બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાઈ શકે છે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. તમારું સ્વાસ્થ્ય પણ થોડું અસ્થિર રહેશે. તમારે તમારી વાણી પર સંયમ રાખવો જોઈએ, નહીં તો તમે દલીલમાં ફસાઈ શકો છો. ભગવાનનું ધ્યાન અને આધ્યાત્મિક વિચારો તમારા મનને શાંતિ આપશે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે શારીરિક અને માનસિક સુખાકારી સારી રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં ઉત્સાહથી કામ કરશો. તમને પ્રમોશન મળશે. સરકારી કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. પૈસા રોકાણ કરવા માટે સમય અનુકૂળ છે. તમારા બાળકો અને પત્ની તરફથી નાણાકીય લાભ મળશે. તમને મિત્રો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. આવક વધવાની શક્યતા છે. નવા સંબંધમાં ઉતાવળ કરવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે વિરોધીઓ અને સ્પર્ધકો સાથે દલીલો ટાળો. વ્યવસાયિક સ્થિતિ અનુકૂળ રહેશે નહીં. બાળકો સાથે મતભેદ શક્ય છે. બપોર પછી, ઘર, ઓફિસ અથવા કાર્યસ્થળ પર ઉપરી અધિકારી અથવા સાથીદારોનું વર્તન નકારાત્મક રહેશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતા કરી શકો છો. પરિણીત યુગલો રોમેન્ટિક રહેશે. સરકારી કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ભાગીદારીનું કામ નફાકારક રહેશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખો. ગુસ્સાથી નુકસાન થઈ શકે છે. તમને શારીરિક બીમારીનો અનુભવ થઈ શકે છે. વ્યવસાયિક વર્તન નકારાત્મક રહેશે. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિરોધીઓથી સાવધ રહો. આજે મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાનું ટાળો. નોકરીમાં રહેલા લોકોએ તેમના કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ. તમારા પ્રેમ સંબંધ સારા રહેશે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. વાતચીત દરમિયાન ગુસ્સો ટાળો. પરિવારમાં શાંતિ, ખુશી અને આનંદમય વાતાવરણ રહેશે. માન અને નાણાકીય લાભ મળવાની શક્યતા છે. તમે બપોર મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે કાળજીપૂર્વક વિતાવશો. વાહનની સુવિધા તમારા મનમાં આનંદ લાવશે. તમે કોઈ મનોરંજન સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ લાભદાયી સમય છે; તેમણે તેનો સારો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને કલામાં વધુ રસ રહેશે. તમે વધારે ખર્ચથી પરેશાન થઈ શકો છો. તમે તમારા બાળકો વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો, પરંતુ બપોર પછી ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમારા શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. નાણાકીય લાભ પણ થશે. વ્યવસાયમાં તમારા સાથીદારો તરફથી તમને સહયોગ મળશે. તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો આજે સારા રહેશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે વધુ પડતું ભાવનાત્મક થવાનું ટાળો. વધુ પડતું વિચારવાથી તમને ચિંતા થશે. જમીન અને મિલકત સંબંધિત કામ માટે આજનો દિવસ સારો નથી. પેટની બીમારી મટી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. મુસાફરી માટે સમય અનુકૂળ નથી. દલીલ ફક્ત તમને નુકસાન પહોંચાડશે. નોકરીયાત લોકોને નવી નોકરી મળી શકે છે. કોઈપણ નાણાકીય રોકાણ કરતા પહેલા કોઈની સલાહ અવશ્ય લો.