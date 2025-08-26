અમદાવાદ : આજે 26 ઓગસ્ટ, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કન્યા રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. લાંબા ગાળાના નાણાકીય આયોજન માટે દિવસ અનુકૂળ રહેશે. નાણાકીય અને વ્યવસાયિક દૃષ્ટિકોણથી દિવસ ફાયદાકારક રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક ઉત્સાહ અને તાજગીનો અનુભવ કરશો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટો મળશે. તેમની સાથે આનંદમાં સમય પસાર થશે. તેમની સાથે કોઈ કાર્યક્રમ અથવા પ્રવાસમાં જવાની શક્યતા છે. દાન માટે કરવામાં આવેલા કાર્યો તમને આંતરિક ખુશી આપશે.
વૃષભ : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણીનો જાદુ કોઈને અભિભૂત કરશે અને તમને લાભ આપશે. વાણીની સૌમ્યતા નવા સંબંધો સ્થાપિત કરવામાં મદદ કરશે. તમને નવું કાર્ય કરવાની પ્રેરણા મળશે. વાંચન અને લેખન જેવી સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિઓમાં રસ વધશે. તમારી મહેનતનું અપેક્ષિત પરિણામ ન મળવાને કારણે તમે થોડા નિરાશ થઈ શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરી શકશે. તમે તમારા પ્રિયજનને મળશો. પેટની સમસ્યાને કારણે તમને સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
મિથુન : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે, વધુ પડતા ભાવુક ન થાઓ અને કોઈ નવો સંબંધ બનાવવા તરફ આગળ વધશો નહીં. કોઈ રોગને કારણે મનમાં ચિંતા રહેશે. વધુ પડતા વિચારને કારણે તમે માનસિક થાક અનુભવી શકો છો. તે તમારા સ્વાસ્થ્ય પર પણ નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. તમારા કામની ગતિ થોડી ધીમી રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાય માટે સામાન્ય રહેશે. પ્રેમ સંબંધોમાં સફળતા માટે, આજે તમારા પ્રિયજનની વાત સમજો. પરિવારના સભ્યો સાથે પૈસા સંબંધિત વિવાદ થઈ શકે છે. આજે મુસાફરી ટાળો.
કર્ક : ચંદ્રની સ્થિતિ તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારો શુભ રહેશે. જોકે, તમને નવું કાર્ય શરૂ ન કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે જૂના અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ કરો. તમે મિત્રો અને પરિવારને મળશો. તમને મિત્રો તરફથી ખુશી અને આનંદ મળશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે પર્યટનની યોજના બનાવી શકો છો. મનમાં ખુશી રહેશે. આજે કરેલા કાર્યમાં સફળતાની શક્યતા છે. તમે નોકરી કે વ્યવસાયમાં વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો. નાણાકીય લાભ થશે. સામાજિક માન-સન્માન અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે.
સિંહ : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ બીજા ભાવમાં રહેશે. દૂર રહેતા સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે વાત કરવાથી તમને ફાયદો થશે. પરિવારમાં સુખ અને શાંતિ રહેશે. તમને સારું ભોજન મળશે. તમે તમારી વાણીથી કોઈનું દિલ જીતી શકો છો. સોંપાયેલ કાર્યમાં સફળતા મળશે. કોઈપણ નવા કાર્યનું આયોજન અને વધુ પડતા વિચારો મનમાં મૂંઝવણ પેદા કરશે. મિત્રોનો સહયોગ મળવાથી તમને ખુશી થશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. નોકરીમાં પ્રગતિ થશે.
કન્યા : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ પ્રથમ ઘરમાં રહેશે. આજે તમે કેટલાક નવા સંબંધો બનાવશો, જે ભવિષ્યમાં તમારા માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમે વૈચારિક રીતે સમૃદ્ધ રહેશો. શરીર સ્વસ્થ રહેશે અને મન ખુશ રહેશે. આજે તમે કાર્યસ્થળ પર સમયસર તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો. નોકરીયાત લોકોને તેમના કાર્ય માટે પ્રશંસા સાંભળવા મળશે. વ્યવસાયમાં સફળતા માટે પણ આજનો દિવસ ફાયદાકારક છે. પારિવારિક જીવનમાં ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. તમને સારા સમાચાર મળશે. મુસાફરીને કારણે મન ખુશ રહેશે.
તુલા : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ બારમા ભાવમાં રહેશે. તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો. શક્ય હોય તો, દલીલોથી દૂર રહો. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ બાબતે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. ખાસ કરીને આંખોનું ધ્યાન રાખો. અકસ્માત થવાની શક્યતા છે. કોર્ટના કામમાં સાવધાની રાખો. કોઈ બદનામી ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ માનસિક શાંતિ આપશે. નોકરી કરતા લોકોને નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે નફાકારક રહેશે. નોકરી અને વ્યવસાયમાં તમને નફો મળશે. તમે મિત્રોને મળી શકો છો અને તમે કોઈ કુદરતી સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો. લગ્નયોગ્ય યુવક-યુવતીઓ લગ્ન કરી શકે છે. તમને તમારા પુત્ર અને પત્નીથી લાભ થશે. તમને સંબંધીઓ અથવા મિત્રો તરફથી ભેટ મળી શકે છે. અધિકારીઓ ખુશ થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારી પ્રશંસા થઈ શકે છે. તમે સાંસારિક જીવનમાં સુખનો અનુભવ કરશો.
ધન : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ દસમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. આજે તમે નાણાકીય બાબતોમાં યોગ્ય આયોજન કરી શકશો. તમે અન્ય લોકોને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. દરેક કાર્ય સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના બનશે. દિવસ આનંદ અને આનંદમાં પસાર થશે. વ્યવસાય અથવા નોકરીમાં મુલાકાત માટે બહાર જવાની યોજના બનશે. તમને અધિકારીઓ તરફથી લાભ થશે. પ્રમોશનની શક્યતાઓ છે અને તમને માન મળશે. પિતા અને વડીલો તરફથી તમને લાભ થશે. પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો તમારા ઉત્સાહમાં વધારો કરશે.
મકર : તમારા માટે, ચંદ્રની સ્થિતિ નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે બૌદ્ધિક કાર્ય અને વ્યવસાયમાં નવી શૈલી અપનાવશો. નોકરી કરતા લોકો પણ સરળતાથી પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે. સાહિત્ય અને લેખન પ્રત્યેની વૃત્તિ વેગ પકડશે. તમને શરીરમાં બેચેની અને થાકનો અનુભવ થશે. બાળકોની સમસ્યા ચિંતાનું કારણ બનશે. લાંબી મુસાફરી થવાની શક્યતા છે. જોકે, આ યાત્રામાં તમારે ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે. વિરોધીઓ અને સ્પર્ધકો સાથે કોઈ વિવાદાસ્પદ ચર્ચામાં ન પડો. બિનજરૂરી ખર્ચ ટાળો.
કુંભ : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ આઠમા ઘરમાં રહેશે. આજે વધુ પડતા વિચારને કારણે તમે માનસિક થાક અનુભવશો. મનમાં ગુસ્સાની લાગણી રહેશે, તેને દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરીને, તમે ખરાબ કાર્યથી બચી શકશો. કાર્યસ્થળ અથવા વ્યવસાયમાં સ્પર્ધકો સાથે દલીલ કરવાનું ટાળો. નિયમો વિરુદ્ધ કંઈ કરવાનું ટાળો. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. પરિવારમાં કોઈના લગ્ન નક્કી થયાના સમાચાર પણ તમને મળી શકે છે. ખર્ચમાં વધારો થવાને કારણે તમે ચિંતિત રહી શકો છો. ભગવાનનું નામ અને આધ્યાત્મિક વિચારો તમારા મનને શાંત રાખશે.
મીન : તમારા માટે ચંદ્રની સ્થિતિ સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી અંદર છુપાયેલા લેખક કે કલાકારને પોતાની કલા બતાવવાની તક મળશે. વ્યવસાયમાં ભાગીદારી માટે આ શુભ સમય છે. તમે રોજિંદા કાર્યોથી દૂર રહીને મોજ-મસ્તીમાં તમારો સમય વિતાવી શકશો. પરિવાર અને મિત્રો સાથે પાર્ટી કે પિકનિકનું આયોજન કરવામાં આવશે. નાટક, સિનેમા કે મનોરંજન સ્થળે જવાનો કાર્યક્રમ બનશે. ખ્યાતિ વધશે. આ તમારા માટે લાભનો સમય છે. જોકે, ઉતાવળ કરવાથી નુકસાન થશે.
આ પણ વાંચો...