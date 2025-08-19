અમદાવાદ : આજે 19 ઓગસ્ટ, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મિથુન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકોનું આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે. કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ. આજનું રાશિફળ ચંદ્ર પર આધારિત છે.
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ઘરમાં રહેશે. તમારા વિચારો સ્થિર ન હોવાને કારણે તમે મૂંઝવણમાં રહી શકો છો. વ્યવસાય કે નોકરીમાં સ્પર્ધાનું વાતાવરણ રહેશે. તમે તેમાંથી સફળતાપૂર્વક બહાર આવી શકશો. તમને નવું કાર્ય શરૂ કરવાની પ્રેરણા મળશે. ટૂંકી યાત્રાની શક્યતા છે. બૌદ્ધિક કે લેખન સંબંધિત કોઈપણ વલણ માટે દિવસ સારો છે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ન લો. પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે. જીવનસાથી સાથેનો કોઈ પણ જૂનો વિવાદ ઉકેલાઈ શકે છે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ઘરમાં રહેશે. આજે તમારે બધી દુવિધાઓ બાજુ પર રાખીને તમારા મનને કેન્દ્રિત અને ખુશ રાખવાની જરૂર છે, કારણ કે મનની અસ્થિરતાને કારણે તમે તમારા હાથમાં આવતી સુવર્ણ તક ગુમાવશો. આજે તમારે જીદ અને અહંકાર છોડીને સમાધાનકારી વર્તન અપનાવવું પડશે. ભાઈઓ વચ્ચેના સંબંધો વધુ સહયોગી બનશે. કલાકાર, લેખક અને કારીગરો જેવા મૂળ કાર્ય કરનાર માટે આજનો દિવસ ફાયદાકારક સાબિત થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ ભાગ્યનો દિવસ છે. તમને સ્વાદિષ્ટ અને ઉત્તમ ભોજન મળશે. આજે તમે તમારા માટે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવા અથવા પહેરવામાં વ્યસ્ત રહેશો. સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. પૈસાનો બિનજરૂરી ખર્ચ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. ભેટ મળ્યા પછી મન ખુશ રહેશે. મનમાં નકારાત્મક વિચારો ન આવવા દો, નહીંતર તમારા કાર્યમાં સફળતા મેળવવામાં મુશ્કેલી પડશે. પરિવાર સાથે ઉત્સાહપૂર્વક સમય પસાર થશે. મિત્રો સાથે લાંબી વાતચીત થશે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે વધુ ખર્ચ થઈ શકે છે. પરિવારનું વાતાવરણ પણ સારું નહીં રહે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. મનમાં અનિશ્ચિતતાને કારણે બેચેની રહેશે, મન દ્વિધામાં રહેશે. તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. કોઈની સાથે દલીલ ન કરો. જો તમે બાબતોને સ્પષ્ટ કરવાનો અને ગેરસમજ દૂર કરવાનો પ્રયાસ કરશો, તો તમને સફળતા મળશે. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન બનો.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને વિવિધ લાભ મળવાની શક્યતા છે. આવા સમયે, તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે કે મનની નબળાઈ તમને લાભથી વંચિત ન રાખે. મિત્રો, પરિવાર અને વડીલો તરફથી તમને લાભ થશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે. વ્યવસાયમાં પ્રગતિ અને આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. વિવાહિત જીવનમાં, તમે તમારા જીવનસાથી સાથે વધુ નિકટતા અનુભવશો. ગૃહસ્થ જીવનની ચિંતાઓ દૂર થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરવાની તમારી યોજનાઓને અમલમાં મૂકશો. વ્યવસાયમાં નફો થશે. તમે બાકી રહેલા પૈસા પાછા મેળવી શકશો. નોકરી કરતા લોકોને પ્રમોશનનો લાભ મળી શકે છે. તમને તમારા પિતા તરફથી લાભ થશે. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. ગૃહસ્થ જીવનમાં સુમેળ રહેશે. સરકારી કામ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થીઓ પણ સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકાર ન રહો.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમને બૌદ્ધિક અને સાહિત્યિક કાર્યોમાં રસ રહેશે. તમે દર્શન માટે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકશો. વિદેશમાં મિત્રો અથવા સંબંધીઓ તરફથી સમાચાર મળ્યા પછી તમે ખુશ થશો. ઓફિસમાં સાથીદારો તરફથી પૂરતો સહયોગ ન મળવાની શક્યતા છે. બાળકો વિશે ચિંતા થઈ શકે છે. આજે તમારે કોઈની સાથે ચર્ચા કે દલીલમાં ન પડવું જોઈએ.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ઉતાવળ કર્યા વિના કાળજીપૂર્વક પસાર કરવો પડશે. નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. જુસ્સો અને અનૈતિક વર્તન તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. તમને સમયસર ખોરાક મળશે નહીં. કોઈપણ પ્રકારની કાનૂની બાબતોથી દૂર રહો અને નવા સંબંધો વિકસાવવાનું ટાળો. ધીમે ધીમે વાહન ચલાવીને અકસ્માત ટાળો. ધ્યાન તમારા તણાવને દૂર કરશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો તમારો દિવસ સુખ અને શાંતિમાં પસાર થશે. મિત્રો સાથે તમારો દિવસ સારો રહેશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને નવા કપડાં મળશે. કોઈ ખાસ વ્યક્તિ સાથે મુલાકાત રોમાંચક રહેશે. આજે તમારા વિચારો સ્થિર રહેશે નહીં. ભાગીદારીમાં લાભ થશે. તમને જાહેર જીવનમાં માન મળશે. તમને ખૂબ વૈવાહિક સુખ મળશે. પ્રેમ જીવનમાં ઉત્સાહ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યને પૂર્ણ કરવા માટે તમને વરિષ્ઠોની મદદની જરૂર પડી શકે છે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને ખ્યાતિ અને કીર્તિ મળશે. તમને ખુશી મળશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. વ્યવસાયના વિકાસનું આયોજન કરવા માટે દિવસ સારો છે. નાણાકીય લાભ થઈ શકે છે. નોકરીયાત લોકોને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. આજે તમે વિરોધીઓને હરાવી શકશો. કાનૂની બાબતોમાં આજે કોઈ કામ થશે નહીં. કોઈપણ જૂનો સાંધાનો દુખાવો કે આંખની સમસ્યા દૂર થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારા વાણી અને વિચારોમાં વારંવાર ફેરફાર થશે. આ સમય દરમિયાન, તમારા માટે એક જગ્યાએ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું અને કામ કરવું મુશ્કેલ બનશે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચા સાથે સંકળાયેલા રહેશો. તમને લેખન અને સર્જનાત્મક કાર્યથી ફાયદો થશે. અણધાર્યા ખર્ચાઓની પણ શક્યતા છે. તમે કોઈ પાચન રોગથી પીડાઈ શકો છો. તમારે પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરતી વખતે સાવચેત રહેવું પડશે. પ્રેમ જીવનમાં, તમારે તમારા પ્રિયજનની વાતોને પણ મહત્વ આપવું પડશે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારામાં ઉત્સાહ અને તાજગીનો અભાવ રહેશે. તમને પરિવારના સભ્યો સાથે વિવાદમાં ન પડવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખરાબ સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશો. કોઈ અપ્રિય ઘટનાને કારણે મન ઉદાસ રહી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો ભવિષ્યના કામ અંગે ચિંતિત રહેશે. બિનજરૂરી સ્થળોએ પૈસા ખર્ચ થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. ચિંતા અને તણાવથી દૂર રહેવા માટે, તમારે ધ્યાન અને યોગનો આશરો લેવો પડશે.
