અમદાવાદ : આજે 12 ઓગષ્ટ, મંગળવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કુંભ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકોનું આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે. કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ. આજનું રાશિફળ ચંદ્ર પર આધારિત છે.
મેષ: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી એકાદશ ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આજે આપ આર્થિક મોરચે નિશ્ચિંત રહેશો. લગ્નોત્સુક યુવક- યુવતીઓ જીવનસાથી મળવાના યોગ છે. સમાજમાં આપ યશકિર્તી મેળવો. વેપાર ધંધામાં લાભ થાય. પર્યટનનું આયોજન કરશો. પરંતુ મધ્યાહન પછી આપની માનસિક એકાગ્રતા ઓછી રહે. સ્વાસ્થ્યની કાળજી લેવી. સ્વજનો સાથે મતભેદ ટાળવા માટે તેમની સાથે સહકારની ભાવના વધારવી પડશે અને તેમને આદર પણ આપવો પડશે. સંબંધોમાં ગેરસમજ ટાળવી તેમજ અકસ્માતથી બચતા રહેવું. નાણાંનો વ્યય ટાળવા માટે ખર્ચ પર ચાંપતી નજર રાખવી.
વૃષભ: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી દશમ ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આજે આપ કોઇપણ પ્રકારના માનસિક ભારથી મુક્ત હશો. શારીરિક રીતે પણ સુસજ્જ હશો. પારિવારિક અને ગૃહસ્થ જીવનમાં સુખ સંતોષનો અનુભવ કરશો. નોકરીમાં યશ મળે આપના કામની કદર થાય. ઉપરીઓ ખુશ રહે. બપોર પછી નવા કાર્યો કે તે અંગેનું આયોજન હાથ ધરી શકશો. વેપારમાં લાભ મળે. સ્ત્રી મિત્રો તરફથી લાભ મળે. પત્ની અને પુત્ર દ્વારા લાભ મળે. સામાજિક ક્ષેત્રે આપના માન પ્રતિષ્ઠા વધશે.
મિથુન: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી નવમ ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આપનો આજનો દિવસ મિશ્રફળદાયી નીવડશે. આપની તબિયત થોડી નરમગરમ રહેશે. નોકરીમાં પણ ઉપરી અધિકારીઓ સાથે વધુ પડતી ચર્ચામાં ઉતરવું નહીં. વધારે પડતો ધનખર્ચ ટાળવા માટે અગાથઉ. સંતાનો માટે વધુ સમય ફાળવવાનો પ્રયાસ કરવો. મધ્યાહન બાદ આપના કાર્યો પાર પડવાથી ખુશી અનુભવશો. નોકરી વ્યવસાયના સ્થળે પણ સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ સર્જાય. વડીલોના આશીર્વાદ આપની સાથે રહે. નોકરીમાં બઢતીના યોગ છે. ધનપ્રાપ્તિ થાય.
કર્ક: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી અષ્ટમ ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આજે મનને હળવું રાખવા માટે ઇશ્વર નામ સ્મરણ અને આધ્યાત્મિક વાંચન કે પ્રવૃત્તિ જ એકમાત્ર ઉપાય છે. ગુસ્સાને વશમાં રાખવો પડશે. નૈતિક કૃત્યો અને નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવું. જરૂર મુજબ પૈસાની અગાઉથી જોગવાઈ રાખવી. બપોર પછી તનની સ્વસ્થતા ઓછી રહે પરંતુ મનની સ્વસ્થતા પાછી મેળવી શકશો. મોજશોખ પાછળ ખર્ચ થશે. ઓફિસમાં ઉપરી અધિકારીઓથી સંભાળીને રહેવું. વિદેશથી સમાચાર પ્રાપ્ત થાય. હરીફો સાથે વાદવિવાદમાં ન પડવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.
સિંહ: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી સપ્તમ ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આપને આજે મોજશોખ અને મનોરંજનના તમામ સાધનો ઉપલબ્ઘ થશે. તેથી મિત્રો અને સગાં- સ્નેહીઓ સાથે તેની મોજ માણવામાં વ્યસ્ત રહેશો. વિજાતીય વ્યક્તિઓ તમારા જીવનમાં પ્રવેશશે, અથવા તેની સંગતનો આનંદ આપ ઉઠાવી શકશો. એકાદ પર્યટનની પણ શક્યતા છે. પરંતુ બપોર પછી વધુ પડતા વિચારોને કારણે આપ માનસિક થાકનો અનુભવ કરશો. ક્રોધની લાગણી તમારી સ્વસ્થતા હરી લેશે. આ સમયે બોલવા પર સંયમ રાખશો તો વિખવાદ નિવારી શકશો. નાણાંભીડ રહે.
કન્યા: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી ષષ્ટમ ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આપનો આજનો દિવસ શુભ હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. આજે આપને કાર્યોમાં સફળતા મળવાથી ખૂબ આનંદમાં હશો. યશકિર્તીમાં વધારો થાય. પરિવારનો માહોલ ખુબ સારો રહે. આપ તન- મનથી તાજગી અને સ્વસ્થતા અનુભવશો. ભાવના અને પ્રવાહમાં ખેંચાશો. મધ્યાહન બાદ પ્રણય અને રોમાન્સ આપની સાંજને રંગીન બનાવશે. વિજાતીય પાત્રોની સંગતને માણશો ભાવતા ભોજનનો સ્વાદ માણશો. દંપતીઓ ઉત્તમ દાંપત્યસુખ માણી શકશે. ભાગીદારોથી લાભ થશે.
તુલા: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી પંચમ ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આજે આપ આપની બૌદ્ધિ શક્તિથી લેખનકાર્ય અને સર્જનકાર્યમાં આગળ વધી શકશો. ઝડપથી બદલાતા જતા વિચારો મનની સ્થિરતા નહીં રહેવા દે માટે આજે મહત્વના નિર્ણયો લેવામાં સાચવજો. શક્ય હોય તો યાત્રા પ્રવાસ મોકૂફ રાખવો, આકસ્મિક ખર્ચ માટે તૈયાર રહવું પડશે. મધ્યાહન બાદ આપને કાર્યસફળતા મળવાના કારણે મનમાં પ્રસન્નતા અનુભવશો. યશકિર્તીની પ્રાપ્તિ થાય. નોકરી- વ્યવસાયના ક્ષેત્રે આપને આપના સહકાર્યકરોનો સારો સાથ સાંપડશે. પરિવારમાં આનંદપૂર્ણ વાતાવરણ રહે.
વૃશ્ચિક: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી ચતુર્થ ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આજે વિદ્યાપ્રાપ્તિ માટે અનુકૂળ દિવસ છે. સ્વભાવમાંનું હઠીલાપણું છોડી દેવાથી ઘણી સમસ્યાઓ સર્જાતી અટકી જશે. શણગાર પ્રસાધનો નવાં ઘરેણાં, વસ્ત્રો વગેરેની ખરીદી પાછળ ખર્ચ થશે. નાણાકીય આયોજન સફળતાપૂર્વક કરી શકશો. મધ્યાહન બાદ આપના વિચારોમાં ઝડપી પરિવર્તન આવતાં જણાશે. એટલે વૈચારિક સ્થિરતા નહીં રહે. નવા કાર્યની શરૂઆત કરવી આજે હિતાવહ નથી.
ધન: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી તૃતીય ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આપ દિવસના ભાગમાં માનસિક અને શારીરિક રીતે વધારે સ્વસ્થ હશો. કુટુંબના સભ્યો સાથે લાંબા ગાળાના આયોજનો થાય. ટૂંકા પ્રવાસ શક્ય બને. મિત્રો- સ્નેહીઓ સાથે આનંદપૂર્વક સમય પસાર થાય. બપોર પછી આપ શારીરિક- માનસિક બેચેની અનુભવશો. સૌંદર્ય પ્રસાધનો, રાચરચીલું કે મનોરંજનના સાધનની ખરીદી થાય. મિલકત વગેરેના દસ્તાવેજો કરતી વખતે સાવધાની રાખવી. પાણીથી સંભાળવું.
મકર: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી દ્વિતિય ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આપને આજે કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે વાત કરતી વખતે વાણીમાં મધુરતા અને વિનમ્રતા રાખવાની સલાહ છે. ધાર્મિક કાર્યો કે વિધિ પાછળ આપને ખર્ચ થાય. પરિવારના સભ્યોને વિશેષ આદર આપવો અને તેમની સાથે ચર્ચા દરમિયાન વાણી સંયમિત રાખવી. બપોર પછી આપનું મન હળવાશ અનુભવશે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય જળવાશે. ભાગ્યવૃદ્ધિ થાય. ભાઇભાંડુઓ સાથે સુમેળ રહે. ટૂંકી મુસાફરી માટેના સંજોગો ઊભા થાય. પ્રિયપાત્રનો મેળાપ મનને આનંદિત કરશે.
કુંભ: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી પ્રથમ ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આજે આપ તન અને મનથી પ્રફુલ્લિત રહેશો. આપ ઉંડી ચિંતનશક્તિ અને આધ્યાત્મિકતામાં ખોવાયેલા રહેશો. મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો હાંકી કાઢવા સલાહ આપવામાં આવે છે. વાણી પર સંયમ રાખવો આવશ્યક છે. ધનનો વ્યય અને બિનજરૂરી ખર્ચથી સંભાળવું. કોઈપણ નિર્ણય લેવામાં અત્યારે જો તમે પોતાની રીતે આગળ ના વધી શકતા હોવ તો બીજાની મદદ લેવાની સલાહ છે. કામની ઓછી કદર થાય તો પણ પોતાની કર્તવ્યનિષ્ઠાથી ડગવું નહીં. વિદ્યાર્થીઓને વિદ્યાપ્રાપ્તિના કાર્યોમાં વધુ એકાગ્ર થવું પડશે.
મીન: આજે કુંભ રાશિમાં ચંદ્રનું ભ્રમણ આપની રાશિથી દ્વાદશ ભાવમાંથી થઇ રહ્યું છે. આજે કોઇની સાથે પૈસાનો વહેવાર કરવામાં લેખિત નોંધ રાખવાનું ભુલતા નહીં તેમજ શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોઇના જામીન ન થવાની સલાહ છે. મનને એકાગ્ર રાખવા કોશિષ કરજો. ખર્ચને અંકુશમાં રાખવો પડશે. સ્વજનો સાથે સુમેળ રાખવા માટે હઠાગ્રહ છોડીને તેમની લાગણીઓ સમજવાનો પ્રયાસ કરવો. બપોર પછી આપની તબિયત સુધરશે. મન પણ સ્વસ્થતા મેળવશે. આપ આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિઓ મિત્રો તરફથી ભેટસોગાદો મળે. દાંપત્યસુખ સારું મળે. પરિવારનું સુખ સારું રહે.