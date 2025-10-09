આ રાશિના લોકોએ સાવધાની રાખવી, મન બેચેન રહેશે
આ રાશિના જાતકો માટે આજનો દિવસ મુશ્કેલ રહેશે, અનેક સમસ્યાઓ ઊભી થશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 9, 2025 at 7:46 AM IST
અમદાવાદ : આજે 9 ઓક્ટોબર, ગુરૂવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મીન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. આ શુભ દિવસ તમને શાંત અને સંતુલિત મન લાવશે. આ તમને પ્રેરિત રાખશે. તમને નવું કામ પણ મળી શકે છે. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજનાઓ પણ આગળ વધશે. નાણાકીય લાભ આગામી સમયમાં થશે. પરિવારમાં આનંદ અને ખુશી રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે જૂના મતભેદો દૂર થશે. ઘરે મિત્રો અને સંબંધીનું આગમન આનંદ લાવશે. તમને તમારી માતા તરફથી લાભ થશે. તમે આખો દિવસ ઉર્જાવાન અને તાજગી અનુભવશો.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. તમે વિવિધ ચિંતાઓનો અનુભવ કરી શકો છો. તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ નબળું રહેશે. આજે શક્ય હોય તો આરામ કરો. પરિવાર અને મિત્રો સાથે વિવાદ શક્ય છે. તમારા ઘણા કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે. ઉતાવળથી નુકસાન કે અકસ્માત થઈ શકે છે. કોઈ કારણસર ખર્ચ પણ વધુ થશે. આજે તમારી મહેનતનું ખાસ પરિણામ નહીં મળે. કોઈ બાબતમાં ગેરસમજ થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. સામાજિક, નાણાકીય અને પારિવારિક ક્ષેત્રમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે અને તેમના પર પૈસા પણ ખર્ચ થશે. સુંદર સ્થળની યાત્રાનું આયોજન કરવાથી દિવસ આનંદથી ભરાઈ જશે. અપરિણીત લોકો માટે, જીવનસાથીની શોધ પૂર્ણ થઈ શકે છે. તમારી પત્ની અને પુત્ર સાથેના સંબંધો મજબૂત બનશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. કામ અને વ્યવસાયમાં પ્રોત્સાહન તમારા ઉત્સાહને બમણો કરશે. તમને પગાર વધારો અથવા પ્રમોશનના સમાચાર પણ મળી શકે છે. તમારી માતા અને પરિવારના અન્ય સભ્યો સાથે તમારા સંબંધ ગાઢ બનશે. તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સરકારી કામ અનુકૂળ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સમય ફાયદાકારક રહેશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. તમે પૂર્વ-આયોજિત કાર્ય માટે વધુ પ્રયત્ન કરશો. તમારું વર્તન ન્યાયી રહેશે. આજે તમે ધાર્મિક અને શુભ કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. આજે વધુ પડતો ગુસ્સો ટાળો. તમને વિદેશમાં રહેતા સંબંધી તરફથી સમાચાર મળશે. બાળકો અને વ્યવસાય સંબંધિત સમસ્યાને કારણે તમારું મન વ્યગ્ર રહેશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. તમને તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની અને ખાસ કરીને બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે તમે ગુસ્સે થવાની સંભાવના વધુ રહેશો. લોકો સાથે વાતચીત કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. તમારી વાણીમાં ગુસ્સો ટાળો. ખાસ કરીને પરિવારના સભ્યો સાથે ગરમાગરમ ચર્ચા ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો, કારણ કે આનાથી મતભેદ થઈ શકે છે. જળાશયથી દૂર રહો. આજે પૈસાનો ખર્ચ વધુ રહેશે. કાયદા વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિઓ ટાળો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આનંદ અને મનોરંજનનો રહેશે. તમે કોઈ નવા વ્યક્તિ પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. તેમની સાથે રહીને તમને આનંદ થશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોનો સાથ મુસાફરી દરમિયાન તમારા આનંદને બમણો કરશે. નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદવા અથવા પહેરવાની તકો મળશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અને ઉર્જા અનુભવશો. જાહેર માન-સન્માન વધશે. તમે સારા ભોજન અને વૈવાહિક આનંદનો આનંદ માણશો. વ્યવસાયમાં નફો જોવા મળી શકે છે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. ઘરમાં ખુશી અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. આનાથી તમને રાહત મળશે. શારીરિક અને માનસિક તાજગી તમને કામ પ્રત્યે ઉત્સાહી રાખશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. અધૂરા કાર્યો પૂર્ણ થશે. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે, તેથી તમે નાના ખર્ચાઓની પણ ચિંતા કરશો નહીં. મિત્રો સાથે તમારો સમય સારો રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના વિવાદનો ઉકેલ તમને આનંદ આપશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. કોઈપણ યાત્રા માટે આશ્રય યોજના બનાવો. કામમાં નિષ્ફળતા તમને નિરાશ કરશે. બીજાઓ સાથે દલીલ કરવાને બદલે, મૌન પાળો. પેટમાં તકલીફ સમસ્યાઓનું કારણ બની શકે છે. વિવાદો અથવા ચર્ચા તમારી સમસ્યા વધારી શકે છે. તમારા બાળકો વિશે ચિંતા તમને વ્યસ્ત રાખશે. બપોર પછી વસ્તુઓ બદલાશે. રોમાંસ અને નાણાકીય લાભ માટે સારો સમય.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. પ્રતિકૂળતાનો સામનો કરો. નિરાશામાં બેસવાથી નકારાત્મકતા આવશે. કૌટુંબિક વિવાદો તમારા મનને પરેશાન કરશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદો પણ ઉભા થઈ શકે છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. જાહેર જીવનમાં બદનામી તમારી પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન પહોંચાડશે. પૂરતો આરામ અને ઊંઘનો અભાવ તમારા સ્વાસ્થ્યને બગાડશે. તમારી તાજગી અને જોમનો અભાવ રહેશે. મિત્રો તરફથી નુકસાનનો ભય છે. આજે કામ પર ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે ચિંતામાંથી મુક્તિ અનુભવશો. તમારો ઉત્સાહ વધશે. કામ પર તમારી ઉર્જા સામાન્ય કરતાં વધુ રહેશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે કોઈ નવા વ્યક્તિને મળી શકો છો. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી લાભ થઈ શકે છે. તમે મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત અથવા પ્રવાસનો આનંદ માણી શકશો. તમે કોઈ પ્રિય વ્યક્તિની નિકટતા અને લગ્ન જીવનની મધુરતાનો આનંદ માણશો. તમે નાણાકીય લાભ અને સામાજિક સન્માનનો અનુભવ કરશો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરો. તમારા ગુસ્સા અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. શક્ય હોય ત્યાં સુધી કોઈની સાથે દલીલ અથવા ઝઘડા ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. તમારે તમારી ખાવાની આદતોમાં સંયમ રાખવાની જરૂર છે. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય મધ્યમ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ થઈ શકે છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સફળ થવા માટે, તમારે આજે તમારા પ્રિયજનના મંતવ્યોનો આદર કરવો જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ સિવાય અન્ય પ્રવૃત્તિઓમાં વધુ રસ લેશે.