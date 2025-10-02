આ રાશિના જાતકો સારી સ્થિતિમાં રહેશે, વાંચો રાશિફળ
વૃષભ અને વૃશ્ચિક રાશિના જાતકોને પણ લાભ થવાની સંભાવના છે, વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 2, 2025 at 8:13 AM IST
અમદાવાદ : આજે 2 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મકર રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ સરેરાશ ફળદાયી રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે મહત્વપૂર્ણ ચર્ચા કરશો. તમે તમારા ઘરની સજાવટમાં ફેરફાર કરવાની ઇચ્છા રાખશો. તમે કામ અથવા વ્યવસાયમાં તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે કોઈ મહત્વપૂર્ણ વિષય પર ચર્ચા કરી શકો છો. સરકારી લાભ થવાની સંભાવના છે. તમારે ઓફિસ સંબંધિત કામ માટે મુસાફરી કરવી પડશે. તમારા કામનો બોજ વધી શકે છે. સ્વાસ્થ્યની બાબતમાં, તમે શારીરિક થાક અને થોડી અસ્વસ્થતાનો અનુભવ કરશો. તમારી માતા તરફથી લાભ થવાની સંભાવના છે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાયિક લોકો માટે આજનો દિવસ સારો લાગે છે. તેઓ નવી યોજના બનાવી શકશે. નવા વ્યવસાયોમાં નાણાકીય લાભ થવાની પણ શક્યતા છે. વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વાતચીત કરવાથી તમને આનંદ થશે. તમારે લાંબી મુસાફરી કરવી પડી શકે છે. તમે કોઈ ધાર્મિક સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. વધુ પડતા કામને કારણે તમે થાક અનુભવશો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. જો તમે તમારા ગુસ્સાને કાબૂમાં રાખવામાં નિષ્ફળ જાઓ છો, તો દલીલો મોટા ઝઘડામાં પરિણમી શકે છે. ખર્ચ વધુ થશે. તમને પૈસાની અછતનો અનુભવ થઈ શકે છે. નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહો. તમને આધ્યાત્મિકતા અને પ્રાર્થના દ્વારા રાહત મળશે. પ્રેમ સંબંધો માટે આજનો દિવસ સારો છે. વિદ્યાર્થીઓએ તેમના કાર્યો પૂર્ણ કરવા માટે વધુ મહેનત કરવી પડશે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે આજનો દિવસ ખુશીથી વિતાવી શકશો. તમે મનોરંજન પ્રવૃત્તિઓ પર વધુ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. વ્યવસાયમાં લાભ થવાની સંભાવના છે. તમને ભાગીદારો તરફથી પણ લાભ થશે. ટૂંકી યાત્રા અથવા પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. તમને સામાજિક માન-સન્માન મળશે. પ્રેમ જીવન માટે સમય સારો છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. તમારે બહાર ખાવાનું ટાળવું જોઈએ.
સિંહ : ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. માનસિક ચિંતા તમને પરેશાન કરશે. શંકા અને ઉદાસી પણ પ્રબળ રહેશે, જેના કારણે આજે તમારો મૂડ ભારે બનશે. કોઈ કારણોસર દૈનિક કાર્યમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે. આજે વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી તમને ઓછો ટેકો મળશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલ ટાળો. તમારી મહેનતનું પરિણામ ન મળવાને કારણે નિરાશા પ્રવર્તશે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ પણ થઈ શકે છે.
કન્યા : ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો સમય મુશ્કેલ છે. તમે તમારા બાળકો વિશે પણ ચિંતિત રહેશો. કોઈપણ રોકાણ કરતા પહેલા તમારે કાળજીપૂર્વક વિચારવાની જરૂર પડશે. તમે થોડી ઉદાસીનો અનુભવ કરી શકો છો. આજે બૌદ્ધિક ચર્ચા ટાળવી ફાયદાકારક રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. બપોર પછી, તમારો કામ પર સારો સમય પસાર થશે. તમારા સાથીદારો તમારા કામમાં મદદરૂપ થશે.
તુલા : તમારા માટે, ચંદ્ર ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક થાક અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. સ્થાવર મિલકત સંબંધિત બાબતોમાં સાવધાની રાખો. આજે કોઈપણ યાત્રા યોજના મુલતવી રાખવાનો પ્રયાસ કરો. પારિવારિક વાતાવરણમાં મતભેદ થઈ શકે છે. તમને સામાજિક અપમાનનો સામનો કરવો પડી શકે છે. દલીલ ટાળો. જો શક્ય હોય તો, તમારો મોટાભાગનો સમય મૌનથી વિતાવો.
વૃશ્ચિક : તમારા માટે, ચંદ્ર ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાર્ય સફળતા, નાણાકીય લાભ અને સંપત્તિમાં વધારો માટે આ સારો દિવસ છે. તમે નવા સાહસો પણ શરૂ કરી શકો છો. આજે તમારા ભાઈ-બહેનો વધુ સહયોગી અને પ્રેમાળ રહેશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. કોઈ પ્રિય વ્યક્તિને મળવાથી તમારા મનમાં આનંદ આવશે. ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન થશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આ તમારા માટે ફાયદાકારક સમય છે. વિદ્યાર્થીઓ આજે તેમના અભ્યાસ પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
ધન : તમારા માટે ચંદ્ર બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ગેરસમજણોના કારણે મતભેદ થશે. તમારા વર્તનમાં દૃઢતાનો અભાવ તમને ઝડપી નિર્ણયો લેવામાં રોકશે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. નકામા ખર્ચ અને કામનો ભાર તમને ચિંતિત રાખશે. તમને એવું લાગશે નહીં કે તમે કામ પર છો. તમારા લક્ષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા માટે તમને બીજાની મદદની જરૂર પડી શકે છે.
મકર : ચંદ્ર તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. ભગવાનની પ્રાર્થનાથી દિવસની શરૂઆત આનંદ લાવશે. પારિવારિક વાતાવરણ શુભ રહેશે. તમને મિત્રો અને પ્રિયજનો તરફથી ભેટ મળશે. કામ અને વ્યવસાયમાં તમારો પ્રભાવ રહેશે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તમારા કાર્યથી સંતુષ્ટ રહેશે. આજે તમારા કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે અનુકૂળ પરિસ્થિતિનો લાભ લઈ શકશો. માનસિક શાંતિ પ્રબળ રહેશે. શારીરિક બીમારી દૂર થશે. જોકે, તમારે હજી પણ તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર રહેશે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે પક્ષ લેવાનું ટાળો. નાણાકીય વ્યવહારો ટાળો. ખર્ચ વધશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ટાળો. કોઈની સાથે ગેરસમજને કારણે ઝઘડો થઈ શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર કાબુ રાખવાની જરૂર પડશે. કોઈનું ભલું ન કરો અને મુશ્કેલીને આમંત્રણ ન આપો. અકસ્માત થવાનું જોખમ છે. તમારે વાહનો અને અન્ય વાહનોનો ઉપયોગ ખૂબ કાળજીથી કરવો જોઈએ. પ્રેમ સંબંધો માટે આજનો દિવસ સરેરાશ છે.
મીન : ચંદ્ર તમારા 11 મા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક છે. તમને તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં નફો મળશે. તમને વડીલો તરફથી ખાસ આશીર્વાદ મળશે. તમને મિત્રો તરફથી સહયોગ મળશે. તમે નવા મિત્રો બનાવશો, અને તેમની સાથે મિત્રતા ભવિષ્ય માટે ફાયદાકારક સાબિત થશે. તમારે શુભ પ્રસંગોમાં હાજરી આપવી પડશે. તમે મિત્રો સાથે કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમને તમારા બાળકો અને પત્ની તરફથી સારા સમાચાર મળશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભ થશે.
