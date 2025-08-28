ETV Bharat / spiritual

આજે આ રાશિના જાતકોનું ભાગ્ય ચમકશે, બધા કામ પૂર્ણ થશે - RASHIFAL

આજે ચંદ્ર કન્યા રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે. આ કારણે લોકોએ થોડી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે. વાંચો આજનું રાશિફળ...

પ્રતિકાત્મક તસવીર
આજનું રાશિફળ... (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ : આજે 28 ઓગસ્ટ, ગુરૂવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ તુલા રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?

મેષ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે સામાજિક અને જાહેર ક્ષેત્રના લોકોની પ્રશંસા મેળવી શકશો. કાર્યસ્થળ પર અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ રહેશે. પૈસાનો સારો પ્રવાહ રહેશે. તમે પરિવાર અને દામ્પત્ય જીવનમાં સુખ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમને વાહન સુખ મળશે. વિચારોમાં ઉગ્રતાની લાગણી વધી શકે છે. બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં ભાગ લેવાની તક મળશે. સમાધાનકારી વર્તન અપનાવવાની જરૂર છે. વેપારીઓ માટે સમય ફાયદાકારક છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

વૃષભ : ચંદ્ર તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ શુભ સાબિત થશે. નિર્ધારિત કાર્યો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય અકબંધ રહેશે. તમે તમારા પ્રસન્ન મનને કારણે કોઈ ખાસ કાર્ય શરૂ કરવાની યોજના પણ બનાવી શકો છો. આર્થિક લાભ થશે. તમને માતૃ પક્ષ તરફથી સુખદ સમાચાર મળશે. તમને બીમારીમાં રાહતનો અનુભવ થશે. નોકરિયાત વર્ગને નોકરીમાં લાભ મળશે. તમને સાથીદારો તરફથી સહયોગ મળશે. સમય તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે.

મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે શરીર અને મનના ખરાબ સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશો. આજે તમે નવું કાર્ય શરૂ કરવાની યોજના બનાવશો, જોકે, આજે સારા સમયની રાહ જુઓ. ઉતાવળમાં શરૂ કરાયેલ કોઈપણ કાર્ય નુકસાનનું કારણ બની શકે છે. વિવાદમાં બદનામી થવાની સંભાવના રહેશે. તમારે બાળકોના કામમાં પૈસા ખર્ચવા પડી શકે છે. તમે પાચન રોગોથી પીડાશો. તમે તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય વિશે પણ ચિંતિત રહેશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ સારો દિવસ છે. મુસાફરી માટે સમય અનુકૂળ નથી.

કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મિશ્ર પરિણામોનો છે. કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. આજે તમારામાં આનંદ અને ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. કામ સમયસર પૂર્ણ નહીં થાય. ઘરમાં ઝઘડાનું વાતાવરણ રહેશે. સંબંધીઓ સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. પૈસા ખર્ચ થશે. કોઈપણ કામમાં તમારી બદનામી થશે. સમયસર ભોજન ન મળવાને કારણે તમને ગુસ્સો આવી શકે છે.

સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે. ભાઈ-બહેનો સાથે સમય ખુશીથી પસાર થશે. તમને તેમનાથી પણ ફાયદો થશે. તમે કોઈ સુંદર જગ્યાએ ફરવા જઈ શકો છો. તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને મળશો. તમે કાર્યની સફળતાથી ખુશ થશો. તમે આજે નવા સંબંધમાં પણ જોડાઈ શકો છો. કલાના ક્ષેત્રમાં તમને ખાસ રસ રહેશે. તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો.

કન્યા : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે શુભ છે. તમે તમારા મીઠા શબ્દોથી કોઈપણનું દિલ જીતી શકો છો. તમારા કાર્યમાં સફળતા મળવાની સંભાવના છે. પરિવારમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. તમે પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મુસાફરીની યોજના બનાવી શકાય છે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચામાં વ્યસ્ત રહેશો, પરંતુ વાદ-વિવાદ ટાળો. તમને તમારા ભોજન સાથે કંઈક મીઠી ખાવાની તક મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સારો છે.

તુલા : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પ્રથમ ઘરમાં રહેશે. નાણાકીય યોજનાઓ બનાવવા માટે આ સમય ખૂબ જ સારો છે. તમે કોઈ સર્જનાત્મક કાર્યમાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. બધા કામ આત્મવિશ્વાસ અને મજબૂત મનોબળ સાથે આગળ વધશે. જીવનસાથી સાથે વાતચીત થશે. મનોરંજન અને મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચી શકાય છે. પરિવારના સભ્યો સાથે સારા સંબંધો બનશે. કોઈપણ જૂના વિવાદનો ઉકેલ આવી શકે છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.

વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બારમા ઘરમાં રહેશે. આજે તમે મનોરંજન અને મનોરંજન પાછળ પૈસા ખર્ચ કરશો. શારીરિક અને માનસિક સમસ્યાનો ઉકેલ આવશે. વ્યવહારિક આક્રમકતાને કારણે મોટો વિવાદ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થવાની પણ શક્યતા છે. મોટાભાગે મૌન રહીને સંબંધો બચાવવાનો પ્રયાસ કરો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય તમારા માટે ચિંતાજનક નથી. આમ છતાં, તમારે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળવું જોઈએ.

ધન : ચંદ્ર તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આર્થિક, સામાજિક અને પારિવારિક દ્રષ્ટિકોણથી તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા ઘરેલું જીવનનો સંપૂર્ણ આનંદ માણી શકશો. તમે રોમેન્ટિક રહેશો. તમે મિત્રો સાથે કોઈ સુંદર જગ્યાએ ફરવા જઈ શકો છો. જીવનસાથીની શોધમાં રહેલા લોકો મજબૂત સંબંધ મેળવી શકે છે. તમને નજીકના સંબંધી તરફથી નાણાકીય લાભ મળશે. વ્યવસાયમાં આવક અને નફામાં વધારો થવાનો દિવસ છે. તમે મિત્રો સાથે સારો સમય વિતાવશો. આજે સારા ભોજનની શક્યતા છે.

મકર : ચંદ્ર આજે તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ સંઘર્ષથી ભરેલો રહેશે. આજે અકસ્માતનો ભય રહેશે, તેથી સાવચેત રહો. વ્યવસાયમાં ચિંતા રહેશે. વ્યવસાય માટે ક્યાંક બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. અધિકારીઓ ખુશ રહેશે. નોકરીમાં પ્રમોશન મળશે. તમે તમારા બાળકના શિક્ષણથી સંતુષ્ટ થશો. ઘરેલું જીવન ખુશીથી પસાર થશે. તમને પૈસા અને માન-સન્માન મળશે. સગા-સંબંધીઓ અને મિત્રો તરફથી લાભ થશે.

કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમારું શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું ન હોવા છતાં, તમે માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. જોકે, આજે તમને કામ કરવાનું મન નહીં થાય. નોકરીમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે વાત કરતી વખતે સાવચેત રહો. મોજ-મસ્તી અને મુસાફરીમાં પૈસા વધુ ખર્ચ થશે. બાળકોની ચિંતા રહેશે. તમારા વિરોધીઓ સાથે વિવાદમાં ન પડો. તમને વિદેશથી સારા સમાચાર મળશે. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે.

મીન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે અનૈતિક કાર્યોથી દૂર રહો. તમારા ક્રોધ અને વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે સાવધાની રાખો. શાસન વિરોધી કાર્યોથી દૂર રહો. સારવારમાં પૈસા ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. તમે માનસિક રીતે અસ્વસ્થ રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથેના સંબંધોમાં નકારાત્મકતા આવી શકે છે. ઇષ્ટદેવના જાપ અને ધ્યાનથી તમને માનસિક શાંતિ મળશે. બપોર પછી, તમારા વિચારોમાં સકારાત્મકતા આવશે. આ સમય દરમિયાન, તમે કાર્યસ્થળનું કામ પણ સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો.

