અમદાવાદ : આજે 21 ઓગસ્ટ, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કર્ક રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકોનું આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે. કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ. આજનું રાશિફળ ચંદ્ર પર આધારિત છે.
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે તમે ખૂબ જ ભાવુક રહેશો. કોઈ વ્યક્તિનું કઠોર વર્તન તમારી લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. તમને ખરાબ સ્વાસ્થ્ય અને શરીર અને મનમાં ભયનો અનુભવ થશે. તમારી માતાના ખરાબ સ્વાસ્થ્યને કારણે તમે ચિંતા કરી શકો છો. અકસ્માત થવાની શક્યતા છે. આજે મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો પર સહી ન કરો. ઓફિસમાં વધુ પડતી વાતચીત નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ મિશ્ર પરિણામોનો છે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. તમારી ચિંતા ઓછી થશે. આના કારણે ઉર્જા અને ઉત્સાહ જળવાઈ રહેશે. આજે તમે વધુ કલ્પનાશીલ બનશો. તમારી કલા અને સર્જનાત્મકતાને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે સમય અનુકૂળ છે. તમે પરિવારના સભ્યો પર વધુ ધ્યાન આપશો. તમે મિત્રો સાથે બહાર જઈ શકો છો. તમારી નાણાકીય યોજનાઓ પૂર્ણ થશે. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણી શકશો. આજે તમને ભાગ્યનો સાથ મળશે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. આજે તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામોનો રહેશે. આજે તમે થાક, ચિંતા અને ખુશીના મિશ્રણનો અનુભવ કરશો. તમે નિર્ધારિત કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તમને પૈસાની દ્રષ્ટિએ નુકસાન થઈ શકે છે. મિત્રોને મળવાનો પ્રસંગ આવી શકે છે. તમને વ્યવસાયમાં ઉત્સાહ અને ખુશીનો અનુભવ થશે. નોકરીયાત લોકોને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. પરિવારના સભ્યો સાથે આનંદમાં સમય પસાર થશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. આજે તમે ખૂબ જ ભાવુક થશો. તમે મિત્રો, પરિવારના સભ્યો અને સંબંધીઓ સાથે ઊંડી ચર્ચામાં ઉતરી શકો છો. તમને ફરવા અને સ્વાદિષ્ટ ભોજન ખાવાની તક મળશે. તમે શુભ કાર્યક્રમોમાં હાજરી આપી શકશો. પરિવારમાં આનંદ અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. નાણાકીય લાભ થશે. તમે વિવાહિત જીવનમાં વધુ નિકટતાનો અનુભવ કરશો. આજે કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે વ્યવસાયમાં પણ નફો મેળવવાની સ્થિતિમાં હશો.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. મનમાં અસ્થિરતા અને ભાવનાત્મક નબળાઈને કારણે તમે અસ્વસ્થતા અનુભવશો. ખોટા વાદવિવાદ કે ચર્ચામાં ન પડો. કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખો. તમારી વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખો. આવક કરતાં ખર્ચ વધુ રહેશે. કોઈની સાથે કોઈપણ પ્રકારની ગેરસમજ ટાળો. આજે કાર્યસ્થળ પર, તમારે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. બીજાના કામમાં બિનજરૂરી દખલગીરીને કારણે તમને સમસ્યાનો સામનો કરવો પડી શકે છે. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ માટે, તમારા પ્રિયજનની વાતને પણ મહત્વ આપો.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. આજે તમને ઘણી રીતે લાભ મળી શકશે. તમારા વ્યવસાય અને આવકમાં વધારો થશે. તમે તમારી નોકરીમાં પણ લાભ મેળવી શકશો. કાર્યસ્થળ પર તમને તમારી પસંદગીની નવી નોકરી મળી શકે છે. મિત્રો સાથે કોઈ સુંદર જગ્યાએ જવાની શક્યતા છે. પરિવારના સભ્યો તરફથી લાભ મળવાની શક્યતા છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના મતભેદો દૂર થતાં તમે ખુશ રહેશો. જોકે, આજે તમારે વિવાદો ટાળવા માટે પ્રયાસો કરવા પડશે.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. તમારા પરિવારમાં ખુશી અને ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. નોકરીમાં પ્રમોશન અને આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા રહેશે. માતા તરફથી નાણાકીય લાભ થશે. તમે ઘરને સજાવવાનું કામ શરૂ કરશો. ઓફિસમાં અધિકારીઓ તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. તમે તેમની પાસેથી પ્રેરણા લઈ શકશો. તમને સાથીદારોનો સહયોગ મળશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. આજે તમને વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો મળશે. તમે વ્યવસાય વધારવાની યોજના પર પણ કામ કરશો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. આજે તમે નકારાત્મક વિચારોમાં રહી શકો છો. તમને ડર, થાક, ઉર્જાનો અભાવ અનુભવાશે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં મુશ્કેલી આવી શકે છે. અધિકારી સાથે દલીલ ન કરો. આજે તમે કાર્યસ્થળ પર તમારા સોંપાયેલ કાર્ય પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. વિદેશમાં રહેતા સંબંધી તરફથી તમને સારા સમાચાર મળશે. બાળકોની ચિંતા રહેશે. તમારા જીવનસાથીના વિચારોનો પણ આદર કરો. આજે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. બેદરકારીને કારણે નુકસાન થઈ શકે છે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. આજે તમને ખૂબ કાળજી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય કે રોગોની સારવાર શરૂ કરશો નહીં. અતિ સંવેદનશીલતાને કારણે તમારી માનસિક સ્થિતિ સારી રહેશે નહીં. તમારી ભાષા પર નિયંત્રણ રાખો. નકારાત્મક કાર્યોથી દૂર રહો. અનૈતિક કાર્યો અને કાયદા વિરોધી વૃત્તિઓથી દૂર રહો. સ્વાસ્થ્યની બાબતોમાં સાવચેત રહો. પરિવારના સભ્યો સાથે સમય ખુશીથી પસાર થશે. પ્રેમ જીવનમાં, તમારે તમારા પ્રિયજનના વિચારોનો પણ આદર કરવો પડશે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજે તમે તમારા વ્યવસાયનો વિસ્તાર કરવાનો પ્રયાસ કરશો. તેમાં વૃદ્ધિ થશે. દલાલી, કમિશન, વ્યાજ વગેરેથી આવક વધશે. નાણાકીય લાભની પ્રબળ શક્યતા છે. તમે તમારા બાળકના અભ્યાસ અંગે ચિંતિત રહેશો. ઓફિસના કામમાં સફળતા મળશે. વિચારોમાં થોડી મૂંઝવણ અને અસ્થિરતા રહેશે. આ કારણે બપોર પછી તમારું મન કામ કરી શકશે નહીં. તમારે મિત્રોને મળવું પડશે. નવા કપડાંની ખરીદી થવાની શક્યતા છે. તમે વ્યવસાયિક મીટિંગમાં હાજરી આપી શકો છો. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય મધ્યમ છે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. તમે જે પણ કાર્ય કરશો તેમાં સફળતા મળશે. પરિવારમાં સુમેળ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ અનુભવશો. નોકરીમાં સાથીદારો તરફથી તમને સહયોગ મળતો રહેશે. માતૃ પક્ષ તરફથી લાભ થઈ શકે છે. મહત્વપૂર્ણ કાર્યમાં પૈસા ખર્ચ થવાની સંભાવના છે. તમારા વિરોધીઓ તમને હરાવી શકશે નહીં. આજે તમારા માટે સફળતા પ્રાપ્ત કરવી સરળ રહેશે. વ્યવસાયમાં પણ લાભની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસમાં સફળતા મળશે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. આજે તમે કાલ્પનિક દુનિયામાં સફર કરશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આવનારા દિવસો સારા છે. તમે આજથી જ આ માટે સખત મહેનત શરૂ કરી શકો છો. પરિણીત લોકો વચ્ચે પ્રેમ જળવાઈ રહેશે. આજે લગ્નયોગ્ય લોકોના સંબંધો વિશે વાતો થઈ શકે છે. બપોર પછી ધીરજ રાખો. કોઈ પણ બાબતમાં વધુ ઉત્સાહિત ન થાઓ. આ સમયે, કાર્યસ્થળ પર જૂનો વિવાદ ફરી ઉભરી શકે છે. આનાથી તમારો તણાવ વધશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે.
