અમદાવાદ : આજે 14 ઓગષ્ટ, ગુરુવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મીન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકોનું આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે. કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ. આજનું રાશિફળ ચંદ્ર પર આધારિત છે.
મેષ: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી દ્વાદશ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે ટૂંકાગાળાનો લાભ લેવામાં ફસાઇ જવાની શક્યતા હોવાની આપ પહેલાથી જ ચેતીને ચાલજો. કોર્ટ- કચેરીમાં પડવાની કે કોઇના જામીન ન બનવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આપના મનની એકાગ્રતા ઓછી રહે. શારીરિક સ્વાસ્થ્યની પણ વિશેષ કાળજી લેવી પડશે. નાણાંની લેવડદેવડ કરતાં ધ્યાન રાખવું. ગેરસમજ અને અકસ્માતથી સભાળવું. મધ્યાહન બાદ આપ સ્વસ્થતા પ્રાપ્ત કરતા જશો. પરિવારમાં સુખશાંતિ રહેશે. ધાર્મિક કાર્યો તથા પ્રવાસ થાય. નવા કાર્યનો પ્રારંભ કરી શકશો. ધનલાભના સંજોગો છે.
વૃષભ: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી એકાદશ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે આપને ઘરમાંથી તેમજ સંતાનો તરફથી શુભ સમાચાર મળે. જૂના મિત્રો સાથે આનંદદાયક મુલાકાત થાય. ઉપરાંત તમારા મિત્રવર્તુળમાં નવા મિત્રોનો ઉમેરો થાય. જે ભવિષ્યમાં તમને લાભદાયી નીવડશે. વ્યાવસાયિક અને આર્થિક લાભ થાય. મધ્યાહન બાદ સાવચેતીપૂર્વક ચાલવું પડશે. ખાસ કરીને તંદુરસ્તી પ્રત્યે વધુ સજાગ બનવું પડશે. રોકાણકારો મૂડીરોકાણ કરવામાં સાવધાની રાખવી. ધાર્મિક કાર્યો પાછળ ધનખર્ચ થાય. કોર્ટકચેરીના મામલામાં સંભાળીને કામ લેવું.
મિથુન: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી દશમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. વેપારી વર્ગ માટે આજનો દિવસ સારો હોવાનું જણાઈ રહ્યું છે. વેપારીઓને વેપારમાં વૃદ્ધિ થવાની સાથે સાથે જ સફળતા અને ઉઘરાણીની રકમ પણ મળશે. પિતા તથા વડીલવર્ગથી ફાયદો થાય. કાર્યસફળતા અને ઉપરી અધિકારીઓની રહેમનજર નોકરીમાં લાભ અપાવશે. મિત્રોથી લાભ થાય. સામાજિક પ્રસંગમાં હાજરી આપવાનું થાય બપોર પછી કોઇ રમણીય સ્થળે પ્રવાસ પર્યટન પર જવાની યોજના ઘડશો. આકસ્મિક ધનલાભનો યોગ છે.
કર્ક: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી નવમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે તમારે માનસિક અને શારીરિક બંને પ્રકારે ઉત્સાહ જળવાઈ રહે તેનું ધ્યાન રાખવું પડશે અન્યથા તમારા કામકાજ પર તેની વિપરિત અસર પડી શકે છે. પેટ સંબંધિ તકલીફ હોય તેમણે ભોજનની અતિશયોક્તિ ટાળવી પડશે. આજે આપને કોઇપણ કામમાં નસીબનો સાથ પ્રમાણસર મળે. પરંતુ બપોર પછી આપના ચિત્તમાં પ્રસન્નતા અને શરીરમાં સ્ફૂર્તિનો અનુભવ કરશો. પારિવારિક અને સાંસારિક જીવનમાં સુખસંતોષની લાગણી અનુભવશો. વેપારીવર્ગને ઉઘરાણીમાં નાણાં છુટ્ટા થાય. માન પ્રતિષ્ઠા અને ઉચ્ચ હોદ્દો મળશે.
સિંહ: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી અષ્ટમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આપનો આજનો દિવસ મધ્યમ ફળ આપનારો નીવડે. આચાર વિચાર પર સંયમ રાખવાની સલાહ છે. આજે આપના વિચારોમાં અને કાર્યશૈલીમાં જેટલી સકારાત્મકતા જાળવશો એટલા વધુ ફાયદામાં રહેશો. કામના ભારણ વચ્ચે તબિયતની કાળજી લેવાનું ભુલાઈ ના જાય તે ધ્યાન રાખવું. ઓચિંતો ધનલાભ થઈ શકે છે. હરીફો સાથે વાદવિવાદ ટાળવો. મનમાં સકારાત્મકતા લાવવા માટે ધાર્મિક પુસ્તકોનું વાંચન કરી શકો છો.
કન્યા: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી સપ્તમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. બહાર હરવું ફરવું, ખાવું પીવું અને સિનેમા, પર્યટન આપના દિવસનો ઘણો ભાગ આ રીતે મિત્રો, સ્વજનો સાથે આનંદપ્રમોદમાં વીતી જશે. ભાગીદારો માટે પણ સમય સારો છે. દંપતીઓ પણ નિકટતાનો અનુભવ કરશે. પરંતુ બપોર પછી આપને દરેક મોરચે સંતુલન સાધતા શીખવું પડશે. તંદુરસ્તીનો પણ ખ્યાલ રાખવાની સલાહ છે. જોકે, આકસ્મિક ધનલાભથી આપની આર્થિક ચિંતાઓ હળવી થઈ શકે છે.
તુલા: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી ષષ્ટમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે આપ દૃઢ આત્મવિશ્વાસ અને મનોબળથી દરેક કાર્યને સફળ બનાવશો. ઘર- કુટુંબમાં આનંદ અને શાંતિ જળવાઇ રહેશે. શરીરનું આરોગ્ય સારું રહેશે. સ્વભાવમાં થોડીક ઉગ્રતા રહેશે તેથી બોલવામાં સાવધ રહેવું. બપોર બાદ આપની પ્રવૃત્તિ બદલાશે અને આપ થોડાક મનોરંજનની દુનિયા તરફ વળશો. મિત્રો, સ્નેહીઓ સાથે ફરવા જવાનું બને. સુરૂચિપૂર્ણ ભોજન મળે. દાંપત્યજીવનમાં મધુરતા વ્યાપે. શારીરિક માનસિક સ્વસ્થતા જળવાઇ રહેશે.
વૃશ્ચિક: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી પંચમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજના દિવસે આપના સ્વભાવમાં લાગણીશીલતા વિશેષ પ્રમાણમાં રહે તેથી માનસિક સમતુલા જાળવી રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓ આજે અભ્યાસ અને કારકિર્દીમાં સફળતા મેળવી શકે. આપની કલ્પના શક્તિથી સાહિત્યમાં નવું સર્જન કરી શકો. પ્રણયપ્રસંગો માટે અનુકૂળ સમય છે. સ્ત્રી મિત્રો પાછળ ખર્ચ થાય. ઘરમાં સુખશાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. નોકરીમાં કાર્યસફળતા મળે અને સહકાર્યકરોનો સાથ મળશે. હરીફોને પરાજય મળશે.
ધન: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી ચતુર્થ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે પરિવારમાં શાંતિ જળવાઇ રહે તે માટે ખોટો વાદવિવાદ ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજે સ્ત્રી પાત્રો સાથે સંભાળીને કામ લેવું. માતાના સ્વાસ્થ્ય પર તમારે વધુ ધ્યાન આપવું પડશે. ધન અને પ્રતિષ્ઠાની હાનિ થાય તેવા કોઈપણ કાર્યો કે સંજોગોથી દૂર રહેવું. જળાશયો અને પાણીજન્ય રોગોથી સંભાળવું. મધ્યાહન પછી આપના સ્વભાવમાં ભાવુકતા વધશે. આપની કલ્પનાશક્તિ અને સર્જનશક્તિ નીખરશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સારો રહે. પ્રિયપાત્રો વચ્ચેની ધનિષ્ઠતા વધશે.
મકર: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી તૃતીય ભાવમાં ચંદ્ર છે. વિચારોમાં દૃઢતા અને સ્થિરતા સાથે અગત્યના નિર્ણયો લેવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. આપના જીવનસાથી સાથેનું સામીપ્ય વધારે ગાઢ બને. મિત્રો અને પ્રિયપાત્ર સાથે મુલાકાત થાય. નાનકડા પ્રવાસનું આયોજન, ભાઇભાંડુઓ સાથેની નિકટતા વધશે. બપોર પછી કેટલીક બાબતો આપની માનસિક વ્યાકુળતા વધારી શકે છે. ધનકિર્તીને લગતા કાર્યોમાં વધુ સાવચેત રહેવું. વાહન અથવા મિલકતના દસ્તાવેજો કરવામાં પણ સતર્ક રહેવું. માતા સાથે આજે તમારે વધુ આત્મીયતા રાખવી પડશે.
કુંભ: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી દ્વિતિય ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે આપને ક્રોધ અને બોલવા પર સંયમ રાખવા સલાહ આપવામાં આવે છે. નકારાત્મક વિચારોને મગજમાંથી ખંખેરી નાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખાનપાન પર સંયમ રાખવો. મધ્યાહન બાદ આપ વિચારોમાં સ્થિરતા સાથે આજે આપ સારી રીતે કામ પાર પાડી શકો. રચનાત્મક અને કલાત્મક શક્તિઓમાં વધારો થશે. દાંપત્યજીવનમાં સુખ અને આનંદ રહે. નાની મુસાફરીમાં આયોજન થાય. જાહેર માન- સન્માન મળે.
મીન: આજે મીન રાશિમાં ચંદ્ર છે. આપની રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં ચંદ્ર છે. આજે આપના ઘરમાં ધાર્મિક કાર્યો થાય. કુટુંબમાં આનંદમય વાતાવરણ રહે. કાર્યસફળતા મળે. તન-મનની તંદુરસ્તી જળવાય. નવા કાર્યની શરૂઆત માટે શુભ દિવસ છે પરંતુ બપોર બાદ આપના સ્વભાવમાં ક્રોધની લાગણી વિશેષ રહેશે. તેથી આપના વાણી અને વર્તનને આપે સંતુલિત રાખવા પડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે પણ વધુ વાદવિવાદમાં ન પડવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. ખાવા- પીવાની કાળજી રાખવી.