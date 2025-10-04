આ રાશિના જાતકોનું નસીબ ચમકશે, વાંચો આજનું રાશિફળ...
આ રાશિના જાતકોને શનિવારે નવી તક મળશે, દિવસ મોજ-મસ્તી અને આનંદમાં પસાર થશે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 4, 2025 at 7:21 AM IST
અમદાવાદ : આજે 4 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કુંભ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમે સામાજિક કાર્ય અને મિત્રો સાથે વાતચીત કરવામાં વ્યસ્ત રહેશો. તમે નવા લોકો સાથે મુલાકાત કરશો. તમને વડીલો તરફથી લાભ અને ટેકો મળશે. અણધાર્યા નાણાકીય લાભથી આનંદ થશે. તમને દૂર રહેતા બાળકો અથવા સંબંધીઓ તરફથી સમાચાર મળશે. તમે બહાર ફરવાની યોજના બનાવી શકો છો. નોકરીમાં રહેલા લોકો માટે દિવસ સામાન્ય છે. તમે વ્યવસાયમાં નફાની અપેક્ષા રાખી શકો છો. તમારું પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે. સ્વાસ્થ્યની દૃષ્ટિએ આજનો દિવસ સારો છે.
વૃષભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના જાતકોના દસમા ભાવમાં રહેશે. જે લોકો નવું કાર્ય શરૂ કરવા અથવા આયોજન કરવા માંગે છે તેમના માટે આ ખૂબ જ સારો દિવસ છે. આજે, તમે તમારા નોકરી કે વ્યવસાયમાં ફાયદાકારક પરિણામો પ્રાપ્ત કરશો. તમને પ્રમોશન મળી શકે છે. તમને નવા વ્યવસાયિક તકો મળશે, અને તમને સરકારી લાભ પણ મળી શકે છે. તમારી સામાજિક પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. વિલંબિત કાર્યો પૂર્ણ થશે. તમારું લગ્નજીવન વધુ આનંદદાયક રહેશે. તમે આ દિવસ ખુશીથી પસાર કરશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા રહેશે.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને થોડી પ્રતિકૂળતાનો સામનો કરવો પડશે. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો નહીં. પરિણામે, નિર્ધારિત કાર્યો પૂર્ણ થશે નહીં. માનસિક ચિંતા થાકનું કારણ બનશે. કામ અથવા વ્યવસાયમાં સાથીદારો તરફથી સહયોગના અભાવે તમે નિરાશ થશો. ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલો ટાળો અને વિરોધીઓથી સાવધ રહો. વિદ્યાર્થીઓએ વધુ મહેનત કરવી પડશે.
કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ પ્રતિકૂળતાથી ભરેલો હોઈ શકે છે. આજે કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. કોઈપણ બીમારીની સારવાર શરૂ કરશો નહીં. ગુસ્સો ટાળો. સેક્સ અને ચોરી જેવા અનૈતિક વિચારો બદનામી તરફ દોરી શકે છે. સરકારી કામમાં વિક્ષેપ આવશે. પરિવારમાં તકરાર અને મતભેદ ટાળવા માટે, તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો.
સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. પતિ-પત્ની વચ્ચેના વિવાદ મતભેદનું કારણ બનશે. તમે તમારા જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો. તમે સાંસારિક બાબતો પ્રત્યે ઉદાસીન રહેશો. જાહેર જીવનમાં બદનામી અથવા આત્મસન્માન ગુમાવવાની શક્યતા છે. ભાગીદારો સાથે મતભેદ થશે. નવા મિત્રો સાથે મુલાકાત ખાસ આનંદદાયક રહેશે નહીં. કોર્ટના મામલામાં મુશ્કેલી આવશે. પ્રેમ સંબંધમાં આજનો દિવસ ધીરજ રાખવાનો સમય રહેશે.
કન્યા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે સંજોગો અનુકૂળ રહેશે. ઘર અને પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમે માનસિક સુખનો અનુભવ કરશો. તમારા જીવનમાં કેટલીક સુખદ ઘટનાઓ બની શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. બીમાર લોકોના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. નાણાકીય લાભ થવાની શક્યતા છે. કામ પર તમને બધાનો સહયોગ મળશે. તમે તમારા વિરોધીનો સંપૂર્ણ તાકાતથી સામનો કરી શકશો. નસીબ તમારા પક્ષમાં છે.
તુલા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ સુખદ રહેશે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચામાં વ્યસ્ત રહીને દિવસ પસાર કરી શકો છો. તમે આજે તમારી કલ્પના દ્વારા કોઈ મોટું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે પ્રગતિ કરશો અને મિત્રો તરફથી ટેકો મળશે. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો, પરંતુ નકારાત્મક વિચારો તમને અસર કરી શકે છે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે નાની નાની બાબતોમાં પણ દલીલ કરી શકો છો.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે માનસિક અને શારીરિક અસ્વસ્થતા અનુભવશો. વડીલો સાથે મતભેદથી તકલીફ થશે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. તમને નાણાકીય નુકસાનનો ડર રહેશે. જાહેર જીવનમાં તમને બદનામીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. જમીન, વાહન અથવા અન્ય સંબંધિત વ્યવહારો અથવા દસ્તાવેજો ટાળો. નોકરીમાં રહેલા લોકો પોતાને નવી, રસહીન ભૂમિકામાં શોધી શકે છે.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે શુભ છે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સામાજિકતામાં રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે પ્રવાસ શક્ય છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. ભાગ્ય તમારા પર સાથ આપશે. તમને આધ્યાત્મિકતામાં વધુ આનંદ મળશે. તમને કામમાં સફળતા મળશે. તમને સામાજિક માન મળશે. તમે આજે કોઈને પ્રપોઝ કરી શકો છો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સારો રહેશે. નોકરી કરનારા પણ સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારી વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથે તકરાર ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. તમે શેરબજારમાં મૂડી રોકાણ કરવાની યોજના બનાવશો. નાણાકીય લાભ શક્ય બનશે. સ્વાસ્થ્યની કેટલીક ચિંતા રહેશે. આંખની સમસ્યા થવાની શક્યતા છે. નકારાત્મક વૃત્તિઓ દૂર કરવી ફાયદાકારક રહેશે. વિદ્યાર્થીઓને તેમના અભ્યાસ પર વધુ ધ્યાન આપવાની જરૂર પડશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં આગળ વધવા માટે ઉતાવળ ન કરો.
કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય દ્રષ્ટિકોણથી, આજનો દિવસ લાભદાયી રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. આજે તમે મુસાફરી અને પર્યટનનો આનંદ માણશો. વૈચારિક નકારાત્મકતાને દૂર કરવા માટે તમને આધ્યાત્મિકતા શોધવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કામ પર તમારું મન થોડું વિચલિત રહેશે. ઉતાવળમાં કામ કરવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. નાણાકીય યોજનાઓ બનાવતી વખતે અને મૂડી રોકાણ કરતી વખતે ખૂબ કાળજી રાખો. આજે એકાગ્રતા નબળી રહેશે. તમે કોઈ બાબતમાં અસ્વસ્થતા અનુભવશો. ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ થશે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે મતભેદ થશે. તમારે રોકાણોમાં ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર પડશે. નાની લાલચથી નોંધપાત્ર નુકસાન થઈ શકે છે. કોર્ટ કેસ ટાળવા શ્રેષ્ઠ રહેશે.