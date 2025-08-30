અમદાવાદ : આજે 30 ઓગસ્ટ, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ તુલા રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ સારો રહેશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, જોકે બપોર પછી કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. વાણી અને વર્તન પર સંયમ રાખો. કોઈની ઈર્ષા ન કરો અને તમારા દુશ્મનોથી સાવધાની રાખો. આ સમયે ઉતાવળમાં કોઈ કાર્ય ન કરો. આધ્યાત્મિક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે દિવસ સારો છે. ધ્યાન અને પૂજા મનને શાંત રાખશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મધુર રહેશે. આજે પૈસા વધુ ખર્ચ થશે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ઘરમાં રહેશે. તમને ખ્યાતિ અને વ્યવસાયમાં સફળતા મળશે. તમને સહકાર્યકરો તરફથી સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમને નાણાકીય લાભ મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને પાછળ છોડી શકશો. બપોર પછી, તમે મનોરંજન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશો. તમારા પ્રિયજનને મળવાથી તમારું મન ખુશ રહેશે. નવા કપડાં અને ઘરની સુંદરતા પર પૈસા ખર્ચ થશે. તમને માન મળશે. આજે તમે રોકાણ અંગે મોટી યોજના બનાવી શકશો. બાળકો સંબંધિત ચિંતા દૂર થશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ઘરમાં રહેશે. આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. બૌદ્ધિક ચર્ચા માટે આજનો દિવસ સારો નથી. તમે બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. બપોર પછી, ઘરનું વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના સંબંધો મધુર રહેશે. આજે તમે હૃદયથી ખુશ રહેવાના છો. શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ સુધારો થશે. જોકે, ખભા અથવા સાંધામાં દુખાવાની ફરિયાદ થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં તમને સાથીદારોનો સંપૂર્ણ સહયોગ મળશે. તમને આર્થિક લાભ થશે. કામમાં ખ્યાતિ મળશે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે હતાશાને કારણે થોડા ચિંતિત રહેશો. આ કારણે, તમે શારીરિક રીતે અસ્વસ્થ અનુભવશો. તમને કોઈ કામ કરવાનું મન થશે નહીં. આજનો દિવસ મુસાફરી માટે અનુકૂળ નથી. તમને જમીન અને વાહન સંબંધિત સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. બપોર પછી, તમે શાંતિ અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમને મિત્રોનો સહયોગ મળશે. તમે શારીરિક રીતે તાજગી અનુભવશો. આજે, તમે કોઈ બાબત વિશે વધુ વિચારશો. કાર્યસ્થળ પર અસુવિધાઓ ટાળવા માટે વરિષ્ઠોના માર્ગદર્શન હેઠળ કામ કરો.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, વ્યવસાય અથવા નોકરી માટે ટૂંકી યાત્રા થઈ શકે છે. તમને વિદેશથી કોઈ સારા સમાચાર મળશે. નાણાકીય લાભ થશે. ભાગીદારીના કામમાં તમને ફાયદો થશે. નવા કામ માટે સમય સારો છે. તમે નફાકારક રોકાણમાં રસ લઈ શકો છો. બપોર પછી, તમે વધુ સહનશીલ બનશો અને થોડા સમય માટે માનસિક હતાશાનો અનુભવ કરશો. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પર પણ નકારાત્મક અસર પડી શકે છે. પરિવાર અને મિલકત સંબંધિત સમસ્યાઓ ઊભી થશે.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે, તમે કોઈ બાબતમાં દ્વિધામાં રહેશો. કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરશો નહીં. મોટાભાગે મૌન રહો, આનાથી વિવાદો ટાળી શકાશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાત કરતી વખતે ધીરજ રાખો. તમે શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખી શકશો નહીં. બપોર પછી તમારો સમય સારો રહેશે. ભાઈઓ અને સંબંધીઓ સાથે ક્યાંક બહાર જવાની યોજના બનશે. ભાગ્યમાં વધારો થવાના સંકેતો છે. પ્રેમ જીવનમાં મધુરતા પ્રવર્તશે. જોકે, સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય મધ્યમ છે.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ઘરમાં રહેશે. આજે, તમે તમારી સર્જનાત્મકતાથી મુશ્કેલ કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. વિચારોમાં મક્કમતા રહેશે. તમે નવું કાર્ય કરવા માટે પ્રેરિત થશો. નવા કપડાં, ઘરેણાં અથવા મનોરંજન પર પૈસા ખર્ચ થશે. બપોર પછી તમને કોઈપણ પ્રકારનો નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડી શકે છે. સાથીદારો સાથે દલીલ ટાળો. તમારા અહંકારને બાજુ પર રાખો અને મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણમાં કામ કરો.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ઘરમાં રહેશે. તમારું આક્રમક અને અનિયંત્રિત વર્તન તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. મિત્રો અને સંબંધીઓ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે, તેનું ધ્યાન રાખો. બપોર પછી, શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યમાં સમસ્યાઓ આવશે. આના કારણે, તમને કોઈ પણ કામ કરવાનું મન થશે નહીં. કાર્યસ્થળ પર અધિકારીઓના ક્રોધનો સામનો કરવો પડી શકે છે. નાણાકીય બાબતોમાં તમારે ખૂબ કાળજી રાખવી પડશે. આજે સાંજ પછી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં તમારા માટે ફાયદાકારક છે. જીવનમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. કામ પર પ્રમોશન થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કામની પ્રશંસા થઈ શકે છે. મિત્રો સાથે બહાર જવાની યોજના બનશે. ઉદ્યોગપતિઓને પણ લાભ થશે. બપોર પછી સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે થોડું ધ્યાન રાખો. કોઈપણ પ્રકારના ખોટા કામને કારણે તમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે વાતચીતમાં ધીરજ રાખો. પરિવારના સભ્યો સાથેનો સમય ઉત્સાહજનક રહેશે. જીવનસાથી સાથેના જૂના વિવાદો ઉકેલાશે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. પરિણીત યુગલો માટે આજનો દિવસ આનંદદાયક રહેશે. પ્રેમ જીવન પણ તમારા માટે સંતોષથી ભરેલું રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. નોકરીમાં પ્રમોશનની શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં અનુકૂળ સમય છે. નોકરીમાં સાથી કર્મચારીઓનો સહયોગ મળશે. બપોર પછી મિત્રોને મળવાની શક્યતા છે. આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. આજે તમે મોટા રોકાણ તરફ આકર્ષિત થઈ શકો છો. ઉદ્યોગપતિઓને ફાયદો થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય સારો છે, પરંતુ બેદરકારી નુકસાનનું કારણ બની શકે છે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે બૌદ્ધિક કાર્ય, નવી રચના અને સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિમાં વ્યસ્ત રહેશો. આજે તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકો છો. ધાર્મિક યાત્રાનું આયોજન થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં લાભની તક મળશે. નોકરીયાત લોકોએ સાવચેત રહેવું પડશે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. સવારે નકારાત્મક વિચારોને કારણે તમારું મન કામ કરી શકશે નહીં. બપોર પછી પારિવારિક જીવનમાં આનંદનું વાતાવરણ રહેશે. માતા તરફથી તમને લાભ થશે. તમને ખૂબ ખુશી મળશે. તમને આવકના નવા સ્ત્રોત મળશે.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કાર્યસ્થળ પર કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, તમારે મોટાભાગનો સમય મૌન રહેવું પડશે અને ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું પડશે. છુપાયેલા શત્રુઓથી સાવધ રહો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે દિવસ સારો છે. તમને વિદેશમાં રહેતા મિત્રો અને સંબંધીઓના સમાચાર મળશે. તમને તમારા વ્યવસાયિક ભાગીદારો તરફથી ખાસ લાભ મળશે. કોઈની સાથે દલીલ ન કરો. તમારા જીવનસાથીની લાગણીનો પણ આદર કરો.
