અમદાવાદ : આજે 23 ઓગસ્ટ, શનિવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ સિંહ રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય ગરમ રહી શકે છે. તમે શારીરિક થાક અનુભવશો. જો શક્ય હોય તો, મુસાફરી કરવાનું ટાળો. કોઈ પણ બાબતમાં જીદ ન કરો. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો, કારણ કે પેટ સંબંધિત રોગો થવાની સંભાવના રહેશે. તમે બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. કામની દોડધામ વચ્ચે, તમે પરિવાર માટે ઓછો સમય કાઢી શકશો, જેના કારણે પરિવારના સભ્યો સાથે અણબનાવ થઈ શકે છે. વેપારીઓ માટે દિવસ સામાન્ય રહેશે. રોકાણ માટે યોજના ન બનાવો.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારા માટે ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. કોઈપણ કાર્ય મજબૂત મનોબળ અને સંપૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે કરો. પિતા અને પૈતૃક સંપત્તિથી લાભ મેળવવાની શક્યતા છે. તમારા પિતાનો તમારા પ્રત્યેનો વ્યવહાર પણ સારો રહેશે. તમને તમારા પિતા તરફથી નાણાકીય લાભ મળી શકે છે. કલાકારો અને ખેલાડીઓ માટે આજનો દિવસ ખૂબ જ સારો છે, કારણ કે તેમને તેમની પ્રતિભા બતાવવાની તક મળશે. બાળકો પર પૈસા ખર્ચવાની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો સમય સારો છે.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. નવી યોજનાઓને અમલમાં મૂકવા માટે શુભ દિવસ છે. નોકરી કરતા લોકોને અધિકારીઓ અને સરકાર તરફથી તેમની મહેનતનું ખૂબ સારું પરિણામ મળશે. વ્યવસાયમાં ભાગીદારો સાથે કામ કરવામાં કોઈ સમસ્યા નહીં આવે. તમે પડોશીઓ, ભાઈ-બહેનો અને મિત્રો સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરશો. ભાગ્ય વધારવાની તકો ઉભી થશે. મુસાફરીની શક્યતા છે. તમને કોઈ પ્રિય વ્યક્તિ સાથે વાત કરવામાં આનંદ થશે. સફળતા માટે તમારે વધારે મહેનત કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બીજા ભાવમાં રહેશે. ગેરસમજ અને નકારાત્મક વર્તન તમારા મનમાં ચિંતા અને અપરાધભાવની લાગણી પેદા કરશે. સ્વાસ્થ્ય સમસ્યા, ખાસ કરીને આંખની સમસ્યાઓ હોઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ થશે. કામના સંબંધમાં સંતોષની લાગણી રહેશે. જોકે, વધારાનું કામ કરવાનું મન નહીં થાય. પૈસા ખર્ચ થશે. અનૈતિક વૃત્તિઓ તરફ જતા મનને નિયંત્રિત કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસમાં ઇચ્છિત સફળતા માટે રાહ જોવી પડશે.
સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારા માટે પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ ખૂબ જ મજબૂત રહેશે, તેથી તમે કોઈપણ પ્રકારનો નિર્ણય ઝડપથી લઈ શકશો. આનાથી તમારી પ્રગતિનો માર્ગ સરળ બનશે. માન-સન્માન વધશે. જોકે, તમારા આક્રમક વર્તન અને વાણીને કારણે, કોઈની સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. પિતા અથવા વડીલો તરફથી થોડો લાભ થશે. સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. વિવાહિત જીવનમાં મધુરતા રહેશે. સરકારી કામકાજમાં તમને ફાયદો થશે.
કન્યા : ચંદ્ર આજે તમારા માટે બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત હોઈ શકો છો. કોઈ દલીલને કારણે તમારું અપમાન થઈ શકે છે. નોકરી કરતા લોકોને પોતાના કામમાં ધ્યાન આપવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમારા સહકાર્યકરો સાથે તમને સમસ્યા થઈ શકે છે. અચાનક ખર્ચ થઈ શકે છે. વૈવાહિક જીવનમાં મતભેદ થવાની શક્યતા છે. આજે મોટાભાગનો સમય મૌન રહીને વિતાવવો જોઈએ. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
તુલા : ચંદ્ર તમારા માટે અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને ઘરેલુ જીવનમાં ખુશી અને આનંદ મળશે. પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે. આવકમાં વધારો થવાની સંભાવના છે. ઓફિસ અને વ્યવસાયમાં અનુકૂળ વાતાવરણ રહેશે. પ્રમોશન મળવાની શક્યતા છે. તમે વ્યવસાય વધારવા માટે ખાસ યોજના પર કામ પણ શરૂ કરી શકો છો. પરિવારના સભ્યો અને મિત્રો તમારા સહયોગથી ખુશ થશે. આનંદપ્રદ પર્યટન થશે. વ્યવસાયિક વર્ગને ફાયદો થશે. તમને ઉત્તમ વૈવાહિક સુખ મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ દિવસ સારો છે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારા માટે દસમા ભાવમાં રહેશે. તમારા બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. નોકરીયાત લોકોને સરળ લક્ષ્ય મળી શકે છે. અધિકારીઓ તમારા કામથી ખુશ રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં વિરોધીઓને પાછળ છોડી શકશો. પરિવારમાં વડીલોના આશીર્વાદ રહેશે. બાળકોની પ્રગતિથી તમને ખુશીનો અનુભવ થશે. લેણાં વસૂલ થશે. તમે ઘરેલુ જીવનમાં ખુશી અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. સમાજમાં તમને માન-સન્માન મળશે.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે કોઈપણ ખતરનાક પગલું તમને મુશ્કેલીમાં મૂકી શકે છે. કોઈપણ કાર્ય કરવામાં ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ચિંતિત રહેશો. નોકરી અને વ્યવસાયમાં સમસ્યાઓ અને અવરોધો આવશે. ઓફિસમાં અધિકારીઓ સાથે દલીલોને કારણે નુકસાન થવાની શક્યતા રહેશે. વિરોધીઓથી સાવધ રહો. આજે ફક્ત તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. ધીરજથી દિવસ પસાર કરો.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારા માટે આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે નકારાત્મક વિચારોથી દૂર રહેવાની અને ખાવા-પીવામાં ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. પૈસા ખર્ચ થશે. સ્વાસ્થ્યના મામલામાં બેદરકારી ખર્ચાળ સાબિત થઈ શકે છે. વ્યવસાયમાં મતભેદો વધશે. ગુસ્સા પર કાબુ રાખવો પડશે. મુસાફરીની શક્યતાઓ છે. ઓફિસમાં તમારી વહીવટી બુદ્ધિ વધશે. દરેક વ્યક્તિ તમારી પ્રતિભાની પ્રશંસા કરશે. પ્રેમ જીવનમાં પ્રગતિ થશે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારા માટે સાતમા ભાવમાં રહેશે. પ્રેમ, રોમાંસ, મુસાફરી, પર્યટન અને મનોરંજન આજે ભાગ ભજવશે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે ભોજન કરવાની તક મળશે. કપડાં, ઘરેણાં અને વાહન મળવાની શક્યતા છે. ભાગીદારો સાથેના સંબંધો સારા રહેશે. તમને જાહેર જીવનમાં નામ અને ખ્યાતિ મળશે. મજબૂત આત્મવિશ્વાસ કાર્યમાં સફળતા લાવશે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સારો છે.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારા માટે છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. દૈનિક કાર્યો સરળતાથી પૂર્ણ થશે. કાર્યસ્થળ પર તમને કોઈ નવું સરળ કાર્ય મળી શકે છે. ઘરમાં સુખ અને શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે. સ્વભાવમાં ઉગ્રતા રહેશે. તમે વ્યવસાયમાં વિરોધીઓને હરાવી શકશો. સાથીદારોનો સહયોગ વ્યવસાય ક્ષેત્રમાં તમારા કાર્યને સરળ બનાવશે. તમને માતૃત્વ તરફથી લાભ થશે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે સારો સમય વિતાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસની ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
આ પણ વાંચો...