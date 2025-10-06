આ બે રાશિના જાતકોનું નસીબ ખુલશે, સારા સમાચાર મળશે
ઘણી રાશિના જાતકોએ આજે સાવધાની રાખવાની જરૂર, કોઈપણ મોટા નિર્ણય લેવાનું ટાળો. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 6, 2025 at 7:13 AM IST
અમદાવાદ : આજે 6 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મીન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. તમને તાવ, શરદી અથવા ખાંસી જેવી સમસ્યાનો અનુભવ થઈ શકે છે, તેથી બહાર જવાનું ટાળો. નકારાત્મક વિચારો આવશે. ખર્ચ વધવાની શક્યતા છે. તમારે ખોટા લાલચમાં ન પડવાની કાળજી લેવાની જરૂર છે. આજે જમીન અને મકાન સંબંધિત દસ્તાવેજી કાર્ય ટાળો. તમે તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય વિશે ચિંતિત રહેશો, જેના કારણે જાણકાર નિર્ણય લેવામાં મુશ્કેલી પડશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ અનુકૂળ થવા લાગશે. જોકે, આ સમય દરમિયાન કોઈપણ ઉતાવળિયા પગલાં ટાળો.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે, અને સોદા નફાકારક સાબિત થશે. આવકના સ્ત્રોત વધશે. નોકરી કરતા લોકો પોતાના કામ કે પ્રોજેક્ટમાં પરિવર્તન અનુભવી શકે છે. તેઓ વડીલો અને મિત્રો તરફથી લાભ અને સુખદ ક્ષણોનો અનુભવ કરશે. વૈવાહિક જીવન સંતોષ અને આનંદથી ભરેલું રહેશે. મુસાફરીનું આયોજન કરવામાં આવશે. તમને સ્ત્રીઓ તરફથી લાભ અને સન્માન મળશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી સારા સમાચાર મળશે. આજનો દિવસ સ્વાસ્થ્ય માટે સારો છે, જોકે બેદરકારી તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના દસમા ઘરમાં રહેશે. આજે તમે સ્વસ્થ અને ખુશ અનુભવશો. તમે તમારા કામ સમયસર પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશો. ઓફિસમાં લોકો તમારા કામની પ્રશંસા કરશે. તમને તમારા ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી ટેકો મળશે. પ્રમોશન શક્ય છે, અને તમારું વર્ચસ્વ વધશે. તમે સરકારી કામમાં સફળ થશો. તમે આજે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવાની યોજના પર કામ શરૂ કરી શકો છો. પારિવારિક જીવન આનંદ અને આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે ગુણવત્તાયુક્ત સમય વિતાવી શકશો. આજે નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે આજનો દિવસ ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓ, ધ્યાન અને આધ્યાત્મિક ભક્તિમાં વિતાવશો. તમે કોઈ તીર્થસ્થાનની મુલાકાત લઈ શકો છો. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખુશ અનુભવશો. તમને નસીબમાં વધારો થવાની તકો મળશે. જો તમે નવી કારકિર્દી શોધી રહ્યા છો, તો તમે આજે તમારા પ્રયત્નો શરૂ કરી શકો છો. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે ખુશ સમયનો આનંદ માણશો. વિદેશ યાત્રા માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિ ઊભી થશે. નોકરી કરતા લોકોને ફાયદો થશે. તમારો પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થશે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ કેટલીક પ્રતિકૂળતાથી ભરેલો રહેશે. તમે કામ પર તમારા લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરી શકશો નહીં. વ્યવસાયમાં નુકસાનની પણ શક્યતા છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. બહાર ખાવાનું ટાળો. તમે બીમારી પર પૈસા ખર્ચ કરશો. નકારાત્મક વિચારો તમારા મન પર પ્રભુત્વ મેળવશે. પરિવારના સભ્યો સાથે કાળજીથી વર્તશો. ધ્યાન અને ચિંતન તમને ખુશ રાખશે. નકારાત્મક વિચારોને તમારા પર હાવી ન થવા દો.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમારી કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા અને પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થશે. તમને કોઈ ખાસ વ્યક્તિથી લાભ થઈ શકે છે. તમે તમારા સામાજિક જીવનમાં આનંદનો અનુભવ કરશો. તમે નવા કપડાં અને ઘરેણાં ખરીદી શકશો. તમે મિત્રોને મળશો અને તમારું મન ખુશ થશે. તેમની સાથે તમારા સંબંધો સુધરશે. ભાગીદારીમાં રસ ધરાવતા લોકો માટે પણ આ સમય સારો છે. તમે મુલાકાત માટે બહાર જવાનું આયોજન કરી શકો છો. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. કોઈ ખાસ કાર્યમાં તમારા જીવનસાથીનો સહયોગ મળવાથી તમે ખુશ થશો.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. તમારી નોકરીમાં લાભ અને પ્રગતિની શક્યતાઓ છે. તમારા ઉપરી અધિકારીઓ સમયસર કાર્યો પૂર્ણ કરવા બદલ તમારી પ્રશંસા કરશે. તમારા સહકાર્યકરો સહાયક રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ સુખ અને શાંતિથી ભરેલું રહેશે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક ફેરફારો થશે. તમે તમારા વિરોધીઓને હરાવી શકશો. તમને તમારા માતૃશ્રીના ઘરેથી સારા સમાચાર મળશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે માનસિક ખુશીનો અનુભવ કરશો. જોકે, વધુ પડતા ઉત્સાહ અથવા ઉતાવળથી કોઈપણ કાર્ય ટાળો. મિત્રો સાથે મુલાકાતનું આયોજન થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. સાહિત્ય અને કલામાં તમારી ખાસ રુચિ વધશે. તમે બૌદ્ધિક ચર્ચાઓમાં ભાગ લઈ શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે પણ સમય અનુકૂળ છે. તમે તમારી નાણાકીય યોજનાઓ સારી રીતે પૂર્ણ કરશો. તમારી મહેનતનું ફળ મળશે. તમને તમારા બાળકો તરફથી પણ સારા સમાચાર મળશે. તમે કોઈના પ્રત્યે આકર્ષિત થશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં મધુરતા પ્રવર્તશે. આજે, તમારા જીવનસાથી સાથેના જૂના વિવાદનો ઉકેલ તમારા મનમાં શાંતિ લાવશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી ઉર્જા સાથે કામ શરૂ કરી શકશો.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે ઉદાસીનતા પ્રવર્તશે. તમારા શરીરમાં તાજગી અને તમારા હૃદયમાં ખુશીનો અભાવ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત તણાવપૂર્ણ હોઈ શકે છે. તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ ન પહોંચે તેનું ધ્યાન રાખો. નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના છે. જમીન અને વાહનના મામલાઓને કાળજીપૂર્વક સંભાળો. કોર્ટના મામલાઓ ટાળો. તમને કામ પરના કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં પણ મુશ્કેલીનો અનુભવ થશે. આજે સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત ખર્ચાઓ થવાની શક્યતા છે. જો તમને શરદી, ખાંસી અથવા હળવો તાવ આવે છે, તો તાત્કાલિક ડૉક્ટરની સલાહ લો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિના ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે દિવસ ખુશીથી પસાર કરશો. અનુકૂળ પરિસ્થિતિને કારણે, બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમે માનસિક સુખનો પણ અનુભવ કરશો. તમે વ્યવસાયમાં નાણાકીય લાભ મેળવી શકશો. ભાગીદારી ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે સમય વિતાવવાનો આનંદ માણશો. આજે, તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. વિદ્યાર્થીઓને સમય અનુકૂળ હોવાથી સફળતા મળશે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત ખુશનુમા વાતાવરણ લાવશે.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા મનમાં મૂંઝવણ તમને યોગ્ય નિર્ણય લેવામાં રોકશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. કામ પર બદનામીનું જોખમ રહેશે. તમે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ ગુમાવશો. બિનજરૂરી ચર્ચા મતભેદ અથવા વિવાદ તરફ દોરી જશે. તમને ઇચ્છિત સફળતા મળશે નહીં. નકામા ખર્ચ અને નાણાકીય નુકસાનની શક્યતા છે. આ સમય વિદ્યાર્થીઓ માટે અનુકૂળ નથી. નકારાત્મક વિચારોને મનમાં ન રાખવાનો પ્રયાસ કરો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે આનંદ, ઉત્સાહ અને ખુશીનો અનુભવ કરશો. નવું કાર્ય શરૂ કરવાથી નફાકારક સાબિત થશે. કામ પર તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ઉદ્યોગપતિઓ નફાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. પ્રવાસનું આયોજન થઈ શકે છે. તમારી નાણાકીય સ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓમાં પૈસા ખર્ચ કરશો. તમારા આયોજિત કાર્ય સફળ થશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં ખુશીનો અનુભવ કરશો. તમારા પરિવારમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે.