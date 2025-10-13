મિથુન રાશિને થશે આર્થિક લાભ, જાણો અન્ય રાશિઓનું રાશિફળ...
આ રાશિના જાતકોને મળશે પરિવારનો સહયોગ, સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે. વિગતવાર વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 13, 2025 at 7:13 AM IST
અમદાવાદ : આજે 13 ઓક્ટોબર, સોમવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મિથુન રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારા ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. વિચારોની ગતિશીલતા મૂંઝવણ પેદા કરશે, જેના કારણે એક પણ નિર્ણય પર પહોંચવું મુશ્કેલ બનશે. વ્યાવસાયિક ક્ષેત્રમાં આજનો દિવસ તમારા માટે સ્પર્ધાત્મક રહેશે. તમે સ્પર્ધા જીતવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશો. આમ છતાં, તમને નવા પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવાની પ્રેરણા મળશે અને તે પણ હાથ ધરી શકશો. મીટિંગ માટે યાત્રા પણ થઈ શકે છે. લેખન માટે દિવસ સારો છે. તમારો પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય ફાયદાકારક છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારા બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારે સ્થિર મન જાળવવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. તમારો મૂડ નબળો રહેશે. સમાધાનકારી બનવાથી તમને નુકસાન થશે નહીં. શક્ય હોય તો, આજે મુસાફરી ટાળો. કલાકારો અને સલાહકારો માટે દિવસ ખૂબ જ અનુકૂળ છે. આજે બપોર પછી કોઈ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. તમારા ગૃહસ્થ જીવનમાં તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. તમારા ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ ન મળવાને કારણે તમે કામ પર પણ મુશ્કેલી અનુભવી શકો છો.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારા પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. તમે શરીર અને મનથી તાજગી અને ખુશ અનુભવશો. મિત્રો અને સંબંધીના આગમનથી ઘરમાં આનંદનું વાતાવરણ બનશે. સારું ભોજન અને સુંદર કપડાં અને ઘરેણાં મળવાની શક્યતા છે. આજનો દિવસ આર્થિક લાભનો છે. તમને મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી ભેટ મળશે. તમે તમારા લગ્ન જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને નિકટતાનો અનુભવ કરશો. નકારાત્મક વિચારોને તમારા મન પર પ્રભુત્વ ન આપવા દો. વિદ્યાર્થીઓનો સમય સારો રહેશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારા બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક ભયનો અનુભવ કરશો. મૂંઝવણ નિર્ણયો લેવામાં ખૂબ મુશ્કેલી પાડશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ ઉદાસી વધારશે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા થઈ શકે છે. ખર્ચ વધી શકે છે. તમને સંઘર્ષથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. નાણાકીય નુકસાન થવાની સંભાવના છે.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારા અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને વ્યવસાયમાં નફો અને આવકમાં વધારો થશે. તમને સારું ભોજન અને મિત્રો સાથે બહાર જવાની શક્યતા રહેશે. મિત્રો મદદરૂપ થશે. તમારા બાળકની પ્રગતિ જોઈને તમે ખુશ થશો. વડીલો સહયોગી રહેશે. સારા કાર્યક્રમોનું આયોજન થશે. મહિલાઓ ખુશીનો અનુભવ કરશે. નવી વસ્તુઓ ખરીદવા માટે આ સારો સમય છે. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ પ્રવર્તશે. સકારાત્મક વિચારો પણ તમને તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરશે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારા દસમા ભાવમાં રહેશે. તમે નવી કાર્ય યોજના અમલમાં મૂકી શકશો. વ્યવસાય અને રોજગારમાં લાભ થશે. તમારા ઉપરી અધિકારી તમારા પર અનુકૂળ નજર રાખશે. ઉચ્ચ પદની શક્યતા છે. તમને તમારા પિતા તરફથી થોડો લાભ મળી શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણ આનંદદાયક રહેશે. ટૂંકી વ્યવસાયિક યાત્રા થવાની સંભાવના છે. લગ્નજીવન સુમેળભર્યું રહેશે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારા નવમા ભાવમાં રહેશે. તમે સાહિત્યમાં રસ ધરાવતા બૌદ્ધિકો સાથે જ્ઞાનની ચર્ચા કરવામાં સમય પસાર કરશો. તમે નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. તમારે લાંબી યાત્રા અથવા ધાર્મિક યાત્રા પર જવું પડી શકે છે. વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ અથવા મિત્રો સાથે વાત કરવાની શક્યતા છે. બપોર પછી તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આ સમય દરમિયાન, તમે કોઈ પણ વસ્તુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમારા બાળકો વિશે ચિંતા રહેશે. જોકે, તમારે નકારાત્મકતાથી દૂર રહેવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારા આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમને પેટમાં દુખાવો, દમ અને ખાંસીનો અનુભવ થઈ શકે છે, તેથી તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. અસ્વસ્થ શરીર અને મન બેચેનીનું કારણ બનશે. આજે તમારા કામમાં વિલંબ થઈ શકે છે. તમારે તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખવાની જરૂર પડશે. કામ પર અથવા સરકારમાં કડક નિયમો તમને મુશ્કેલીનું કારણ બની શકે છે. ખર્ચ વધી શકે છે. આજે જળાશયોથી અંતર જાળવો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં નકારાત્મકતાને દૂર કરવા માટે, તમારા જીવનસાથીના વિચારો પર વિચાર કરો.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારા સાતમા ભાવમાં રહેશે. સ્વાસ્થ્ય માટે આ સારો દિવસ છે. તમે વસ્તુઓનું વધુ સારી રીતે વિશ્લેષણ કરી શકશો. મુસાફરી, મનોરંજન, મિત્રોને મળવાનું, સ્વાદિષ્ટ ભોજન અને સુખદ વસ્તુઓની ખરીદી કરવાથી તમને વધુ આનંદ મળશે. ભાગીદારીનું કાર્ય લાભ લાવી શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથેના તમારા સંબંધો મજબૂત બનશે. તમારું માન વધશે. કોઈપણ બાબતમાં ઉતાવળ કરવાથી તમને નુકસાન થઈ શકે છે.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારા છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. તમારો દિવસ આર્થિક રીતે નફાકારક રહેશે. તમે તમારા નાણાકીય કાર્ય સારી રીતે પૂર્ણ કરી શકશો. પરિવારમાં શાંતિ અને ખુશી રહેશે. તમને તમારા સાથીદારો અને ગૌણ અધિકારીઓ તરફથી સહયોગ મળશે. તમને તમારા માતૃ પક્ષ તરફથી સારા સમાચાર મળશે. તમે તમારા વિરોધીઓને દૂર કરી શકશો. કાનૂની બાબતોમાં થોડી સાવધાની રાખો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારા પાંચમા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને બાળકો વિશે ચિંતિત રહેશો. વિચારોમાં ઝડપથી ફેરફાર થવાને કારણે તમારી માનસિક સ્થિતિ નબળી રહેશે. કંઈપણ નવું શરૂ કરવા માટે આ દિવસ સારો નથી. તમે કામ પર તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. આજે કામ તમારા માટે બોજ જેવું લાગશે, અને તમે મોટાભાગે આરામ કરવાનું પસંદ કરશો. આજે મુસાફરી મુલતવી રાખો. તમારા વિચારોમાં નકારાત્મકતા તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારા ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે તમારા શરીર અને મનમાં બેચેની અનુભવશો. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ અથવા વિવાદ થઈ શકે છે. તમારી માતાનું સ્વાસ્થ્ય બગડવાની શક્યતા રહેશે. કોઈ કામ પૂર્ણ ન થવાને કારણે તમારો ઉત્સાહ ઓછો થશે. ઊંઘના અભાવે તમે અસ્વસ્થ અનુભવશો. આજે પાણીવાળી જગ્યાથી દૂર રહો. ઘર, વાહન અથવા અન્ય મિલકત સંબંધિત બાબતો અંગે ચિંતા વધી શકે છે.