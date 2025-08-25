અમદાવાદ : આજે 25 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ સિંહ રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે માનસિક રીતે પણ ખુશ રહેશો. તમે તમારી સર્જનાત્મકતાથી કંઈક નવું કરવાની સ્થિતિમાં હશો. આજે તમારું મન સાહિત્ય અને કલામાં વ્યસ્ત રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. ઘરમાં શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ રહેશે. દૈનિક કાર્યમાં કેટલીક અવરોધો આવશે. વ્યવસાય અને નોકરીમાં વાત કરતી વખતે સાવચેત રહો. જોકે, તમને મહેનતનું ઓછું પરિણામ મળશે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને સલાહ આપવામાં આવે છે કે તમે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખો. પાણીવાળા સ્થળથી દૂર રહો. જમીન અને મિલકતના કાગળો પર કાળજીપૂર્વક સહી કરો. બપોર પછી પરિસ્થિતિમાં સુધારો થશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. મનમાં ઉછળતી કલ્પનાશક્તિની લહેરો તમને કંઈક નવું અનુભવ કરાવશે.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ ખુશી અને શાંતિથી પસાર થશે. ભાઈઓ સાથે વાતચીતથી તમને ફાયદો થશે. આજે તમે મિત્રો અને સંબંધીઓને પણ મળશો. બપોર પછી નકારાત્મક વિચારો મનમાં કોઈ બાબતને લઈને ચિંતા પેદા કરી શકે છે. આજે તમને સમયસર ભોજન નહીં મળે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ભાવુક રહેશો. ઘરનું વાતાવરણ ઉગ્ર રહેશે. આજે પરિવારમાં કોઈ સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા છે. જમીન વગેરે સંબંધિત કામમાં બેદરકારી નુકસાનનું કારણ બની શકે છે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમને લાભની ઘણી તકો મળશે. તમને પરિવારના સભ્યોનો સહયોગ મળશે. સુંદર વાણી શૈલીથી તમે તમારા કામ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. બપોર પછી મુસાફરી કે પર્યટનનો કાર્યક્રમ બનાવી શકો છો. મિત્રો સાથે નિકટતાનો અનુભવ કરશો. શારીરિક સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. મનની ખુશી તમારી ખુશીમાં વધારો કરશે. આજે કાર્યસ્થળ પર તમારી કાર્યપદ્ધતિની પણ પ્રશંસા થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે મજબૂત શક્તિથી બધા કામ કરી શકશો. ઘરના વડીલો તરફથી તમને લાભ થશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે વધુ પ્રેમ રહેશે. આજે બપોર પછી વાણીમાં ઉગ્રતા આવી શકે છે. આ સમય દરમિયાન નોકરી કરતા લોકોએ ખૂબ કાળજી રાખવાની જરૂર રહેશે. પારિવારિક વાતાવરણમાં પણ સુમેળ રહેશે. આજે ખર્ચ ન વધે તેનું ધ્યાન રાખો. વિદેશમાં રહેતા સંબંધી પાસેથી તમને લાભ મળી શકે છે. કોઈપણ ખરીદી આનંદપ્રદ અને ફાયદાકારક રહેશે. બાળકો સંબંધિત કોઈપણ ચિંતા દૂર થશે.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે મનને લાગણીઓના પ્રવાહમાં વહેવા ન દો. જો તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં છો, તો આજે તેને કોઈપણ રીતે ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરો. કોઈની સાથે ગરમાગરમ ચર્ચા કે ઝઘડામાં ન પડો. પરિવારના સભ્યો સાથે કોઈ મતભેદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. આવક કરતાં ખર્ચ વધી શકે છે. બપોર પછી, તમને તમારા પિતા અને વડીલોનો સહયોગ મળશે. આનાથી તમારા મન પર ચિંતાનો બોજ ઓછો થશે. પ્રેમ જીવન માટે આજનો દિવસ સકારાત્મક છે. નોકરી કે વ્યવસાયમાં કામ ધીમે ધીમે આગળ વધશે. આજે, તમે કોઈ બાબતને લઈને થોડા ઉદાસ રહેશો.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે નવું કાર્ય શરૂ ન કરો. આજે તમે ખૂબ વિચારશીલ રહેશો. આનાથી મનોબળ ઘટશે. નોકરી કરતા લોકોને સમયસર કામ પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે. તમને મિત્રો તરફથી ખાસ લાભ મળશે. વ્યવસાયમાં પણ લાભ થશે, પરંતુ બપોર પછી તમે ભાવનાશીલ રહેશો. મનમાં કોઈ બાબતને લઈને ચિંતા રહેશે. ચિંતા માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે. વાણી પર સંયમ રાખો. ખર્ચ ખૂબ વધારે રહેશે. જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે વ્યવસાયમાં તમારી પ્રતિભાની ખૂબ પ્રશંસા થશે. વ્યવસાયમાં નવા ગ્રાહકો તમારી સાથે જોડાશે. કામ ખૂબ જ સરળતાથી પૂર્ણ થશે. નોકરી કરતા લોકોના કામ પણ સમયસર પૂર્ણ થશે. કાયમી મિલકતના મામલાઓ માટે સમય સારો છે. સરકારી કામકાજથી લાભ થશે. ગૃહસ્થ જીવનમાં મધુરતા રહેશે. બપોર પછી મિત્રો તરફથી લાભ થશે. આખો દિવસ વૈચારિક સ્તરે અનિશ્ચિતતાનું વાતાવરણ રહી શકે છે. બપોર પછી મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ન લો. સાંજ પરિવારના સભ્યો સાથે સારી રીતે પસાર થશે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારા સ્વભાવમાં ઉગ્રતા રહેશે. સ્વાસ્થ્ય પણ થોડું નબળું રહેશે. આ કારણે કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની ગતિ પણ ધીમી રહેશે. આજે ધાર્મિક યાત્રાની પણ શક્યતા છે. વ્યવસાયમાં વિવાદ થવાની શક્યતા છે, પરંતુ બપોર પછી કામમાં થોડો સુધારો થશે. કાર્યસ્થળમાં તમારું વર્ચસ્વ વધશે. કાયમી મિલકતના દસ્તાવેજો માટે સમય અનુકૂળ છે. પિતા તરફથી લાભ થશે. સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. આજે બીમારી પર વધુ પૈસા ખર્ચ થશે. તમારે તમારા મનમાંથી નકારાત્મક વિચારો દૂર કરવા જોઈએ. આનાથી કાર્યસ્થળ પર તમારા કામ પર પણ અસર પડશે. અન્ય કેટલાક અણધાર્યા ખર્ચાઓ પણ થઈ શકે છે. પરિવારના સભ્યો સાથે ઉગ્ર દલીલ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. મોટાભાગે ઘરમાં મૌન રહો. આજે બહાર ખાવા-પીવાનું ટાળો. ખોટા કાર્યથી દૂર રહો. અર્થહીન ચર્ચાથી દૂર રહો. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષનો અભાવ રહેશે. બપોર પછી વધુ આળસ રહેશે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે વ્યવસાયિક ભાગીદારો સાથે ચર્ચા થઈ શકે છે. તમારા દૃષ્ટિકોણને લાદવાને બદલે, બીજાના વિચારો સાંભળવાની આદત પાડો. લગ્ન જીવનમાં મતભેદો રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં સારું પ્રદર્શન કરશે. ઘરનું વાતાવરણ શાંતિપૂર્ણ રહેશે. રોજિંદા કામમાં થોડી ખલેલ આવી શકે છે. નોકરીયાત લોકોને ઓફિસમાં કોઈ સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. સખત મહેનત કર્યા પછી પણ યોગ્ય પરિણામ મળશે નહીં.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી છે. કાર્યસ્થળ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય. વ્યવસાયમાં લાભની શક્યતા ઓછી રહેશે. આજે પરિવારના સભ્યો સાથે સૌહાર્દપૂર્ણ સંબંધો રહેશે. રોજીંદા કામકાજમાં વિલંબ થશે. ઓફિસમાં સાથીદારો તરફથી તમને ઓછો સહયોગ મળશે. જીવનસાથી સાથે અણબન થઈ શકે છે. પરિવારમાં કોઈના સ્વાસ્થ્યની ચિંતા રહેશે. સામાજિક ક્ષેત્રમાં તમને ખ્યાતિ નહીં મળે. કોઈ બીજું તમારા કામનો શ્રેય લઈ શકે છે. જોકે, આજે ધીરજથી વિતાવો.
આ પણ વાંચો...