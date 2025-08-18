અમદાવાદ : આજે 18 ઓગસ્ટ, સોમવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ વૃષભ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકોનું આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે. કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ. આજનું રાશિફળ ચંદ્ર પર આધારિત છે.
મેષ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારી વાણીમાં મધુરતા જાળવી રાખો, આનાથી કોઈની સાથે વિવાદ થવાની શક્યતા દૂર રહેશે. લેખકો અને કલાકારો માટે સમય અનુકૂળ છે. ભાઈઓ વચ્ચે પ્રેમ વધશે. બપોર પછી તમારી ચિંતા વધશે અને ઉત્સાહ ઘટશે. આ સમય દરમિયાન તમે ઓફિસના કામમાં ઓછો રસ લેશો. આજે તમે કોઈ બાબતમાં ભાવુક રહેશો. સંબંધોની સફળતા માટે તમારે તમારા પ્રિયજનોને મનાવવા પડી શકે છે. નાણાકીય બાબતો અંગે આજનો દિવસ સારો છે. સ્વાસ્થ્ય ઉત્તમ રહેશે.
વૃષભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે મહત્વપૂર્ણ કાર્ય સમયસર પૂર્ણ કરી શકશો. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થઈ શકે છે. નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. આજે તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ઉત્સાહી રહેશો. પરિવારના સભ્યો સાથે સમય ખુશીથી પસાર થશે. બપોર પછી, તમે કોઈ બાબતમાં મૂંઝવણમાં રહેશો. ઉતાવળમાં તમે કોઈ તક ગુમાવશો. આ સમય દરમિયાન, ધીમે ધીમે વાહન ચલાવો. ભાઈ-બહેન સાથેના સંબંધોમાં પ્રેમની લાગણી રહેશે. તમે મિત્રોને મળશો.
મિથુન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં રહેશે. આજનો તમારો દિવસ મિશ્ર પરિણામનો છે. આજે તમે ચિંતાથી ઘેરાયેલા રહેશો અને શારીરિક સ્વાસ્થ્ય પણ સારું રહેશે નહીં. વેપારીઓ માટે દિવસ સામાન્ય છે. કોઈ મોટા લાભના લોભમાં ન પડો. પરિવારમાં પણ કોઈની સાથે મતભેદ થશે, પરંતુ બપોર પછી તમે બધા કામમાં અનુકૂળતાનો અનુભવ કરશો. તમે કાર્ય પૂર્ણ કરવા માટે ઉત્સાહી રહેશો. કાર્યસ્થળનું વાતાવરણ પણ બદલાશે. નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે.
કર્ક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. આજે વ્યવસાયમાં લાભ થવાની શક્યતા છે. તમને આયાત-નિકાસના કાર્યમાં પણ લાભ મળી શકે છે. તમે કોઈ પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાની યોજના બનાવી શકો છો. બપોર પછી તમે થોડા આળસુ રહેશો. તમને કામ કરવાનું મન નહીં થાય. આંખના રોગો મુશ્કેલી વધારી શકે છે. તમે પરિવારના સભ્યો માટે પૈસા ખર્ચવામાં ખુશ થશો. વાહનો અને ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેત રહો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સામાન્ય છે. મન વિચલિત થવાની સ્થિતિ બની શકે છે.
સિંહ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે આજનો દિવસ સારો છે. અધૂરા કાર્ય પૂર્ણ થશે. કાર્યસ્થળ પર તમારા કાર્યની પ્રશંસા થશે. મિત્રો અને પરિવાર તરફથી ભેટ મળી શકે છે. વ્યવસાયમાં નવા સંપર્કોથી ભવિષ્યમાં લાભ થવાની શક્યતા રહેશે. તમે પરિવાર અને મિત્રો સાથે આનંદપ્રદ ક્ષણો વિતાવી શકશો. આવકમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. સુખદ યાત્રા થશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે દિવસ સારો છે. આજે નવા ઓનલાઇન કોર્સમાં તમારી રુચિ વધી શકે છે.
કન્યા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. અન્ય લોકો પણ વ્યવસાયમાંથી પૈસા કમાઈ શકશે. તમારી સકારાત્મક ઉર્જા અન્ય લોકો માટે પ્રેરણાદાયક રહેશે. આજે લાંબી મુસાફરીની શક્યતા છે. સ્વાસ્થ્યની બાબતોમાં સાવચેત રહો. તમે દૂરના સંબંધીઓને મળી શકો છો. બપોરે અધિકારીઓ કોઈ કામમાં તમારો સાથ આપશે. પરિણીત યુગલો વચ્ચે સુખ અને શાંતિ રહેશે. નોકરીમાં પ્રમોશનની શક્યતા છે. સામાજિક જીવનમાં તમને માન મળશે.
તુલા : ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ઘરમાં રહેશે. આજે તમારા ખાવા-પીવાનું ખાસ ધ્યાન રાખો. આજે નવું કાર્ય શરૂ કરવા માટે અનુકૂળ સમય નથી. વધુ પડતા કામને કારણે તમે આળસ અને માનસિક ચિંતાનો અનુભવ કરશો. આજે મુસાફરી ફાયદાકારક નથી, પરંતુ બપોર પછી તમને કંઈક નવું કરવાની પ્રેરણા મળશે. ધાર્મિક કાર્ય થશે. પ્રિય મિત્ર કે સંબંધી સાથે વાત કરીને મન ખુશ રહેશે. વ્યવસાયમાં આર્થિક લાભ થશે. નવા કાર્ય માટે અનુકૂળ પરિસ્થિતિઓ બનશે. જીવનસાથી સાથે મતભેદ દૂર થશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ઘરમાં રહેશે. સવારે, તમે શારીરિક રીતે સ્વસ્થ અને ખુશ રહેશો. પરિવાર અને મિત્રો સાથે ક્યાંક બહાર જવાની યોજના બની શકે છે. બપોર પછી તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહી શકો છો. ઓફિસ કે વ્યવસાયમાં અધૂરા કામને કારણે મન નિરાશ રહેશે. આ સમય દરમિયાન, તમારે તમારા અધિકારીઓ સાથે વાતચીત કે વિવાદ ટાળવો જોઈએ. મુસાફરીમાં અવરોધ આવી શકે છે. આધ્યાત્મિકતા અને ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ મનને ખુશ રાખશે. ગૃહસ્થ જીવનની ચિંતાઓ દૂર થશે.
ધન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે મન ખુશ રહેશે, પરંતુ શરીરમાં આળસ રહેશે. આ કારણે, તમારા કામ યોજના મુજબ પૂર્ણ થશે નહીં. ઘણા કાર્યો અધૂરા રહી શકે છે. જોકે, બપોર પછી પરિસ્થિતિ ઝડપથી સુધરશે. આ સમય દરમિયાન નાણાકીય લાભની શક્યતા છે. ગૃહસ્થ જીવનમાં મધુરતા રહેશે. તમે વ્યવસાય કે નોકરીમાં પ્રગતિ માટે ટૂંકી યાત્રાનું આયોજન કરી શકશો. વિદેશમાં રહેતા સંબંધીઓ તરફથી તમને સારા સમાચાર મળશે. સાંજે સ્વાસ્થ્યની ચિંતા દૂર થશે.
મકર : ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા વર્તનથી કોઈનું દિલ જીતી શકો છો. તમારું નેટવર્ક વધશે. તમે સારા રોકાણમાં પૈસા રોકી શકશો. આજે આખો દિવસ આનંદથી પસાર થશે. નોકરીમાં સાથી કર્મચારીઓનો સહયોગ મળશે. બપોર પછી બીમાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે અને અધૂરા કામ પૂર્ણ થશે. પરિવાર સાથે પણ ખુશનુમા વાતાવરણ રહેશે. આજે પરિવારની જરૂરિયાતો પર પૈસા ખર્ચ કરીને પણ તમને ખુશી મળશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય સારો છે.
કુંભ : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ, કલાકારો અને ખેલાડીઓ માટે આજનો દિવસ શુભ છે. પિતા અને સરકાર તરફથી તમને લાભ થશે. આજે તમારું મનોબળ પણ મજબૂત રહેશે. કાર્યની સફળતામાં કોઈ અવરોધ નહીં આવે. જો લાંબી યાત્રાનું આયોજન કરવાની યોજના છે, તો તેને મુલતવી રાખવાથી તમારા હિતમાં રહેશે. અભ્યાસમાં તમારી રુચિ વધશે. તમે રોકાણ માટે મોટી યોજના બનાવી શકશો.
મીન : ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે દિવસનો વધુ સમય કાલ્પનિક દુનિયામાં વિતાવશો. આ તમારા કાર્યને યોગ્ય દિશા આપશે. પરિવાર અને મિત્રો સાથે બહાર જવાનો કાર્યક્રમ બનશે. રોજિંદા કામમાં પણ આત્મવિશ્વાસ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે આજનો દિવસ સારો છે. બાળકની પ્રગતિથી મન ખુશ રહેશે. પિતા તરફથી તમને લાભ થશે. પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મક દ્રષ્ટિકોણ રહેશે. તમારા જીવનસાથી સાથે તમારા સંબંધો સારા રહેશે.
