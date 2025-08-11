અમદાવાદ : આજે 11 ઓગષ્ટ, સોમવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કુંભ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકોનું આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે. કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ. આજનું રાશિફળ ચંદ્ર પર આધારિત છે.
મેષ: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી એકાદશ ભાવમાં છે. આપનો આજનો દિવસ શુભ નીવડશે. આજે આપ સગાં સ્નેહીઓ, મિત્રવર્તુળ સાથે સામાજિક કાર્યોમાં રચ્યાપચ્યા રહેશો. આજે મિત્રો તરફથી લાભ પણ થાય અને મિત્રો પાછળ ખર્ચ પણ થાય. આજે વડીલો સાથે સંપર્ક અને વ્યવહાર કરવાનું બને. આજે આપને કોઇ રમણીય પર્યટન સ્થળની મુલાકાત લેવાનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થશે. આકસ્મિક ધનલાભ થાય. સંતાનોથી સારો લાભ છે.
વૃષભ: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી દશમ ભાવમાં છે. આપનો આજનો દિવસ એકંદરે સારો રહે. આજે આપ નવા કાર્યોનું આયોજન હાથ ધરી શકશો. નોકરી કરનાર તેમજ વ્યવસાયિકો માટે સારો દિવસ છે. નોકરિયાતો ઉપરી અધિકારીઓની કૃપાદૃષ્ટિ મેળવી શકશે. આજે આપના અધૂરાં કાર્યો પૂર્ણતા તરફ આગળ વધે. નોકરીમાં બઢતીથી આર્થિક લાભ થાય. સરકારી લાભ મળે. ગૃહસ્થ જીવનમાં તમારૂં વર્ચસ્વ વધે અને મધુરતા વ્યાપે. ભેટ- ઉપહાર માન- સન્માનથી મન પ્રસન્ન રહે.
મિથુન: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી નવમ ભાવમાં છે. સમય આપના માટે સંપૂર્ણ અનુકૂળ ન હોવાને કારણે આપનું કામ પૂરૂ થવામાં વાર લાગે તેવી શક્યતા છે. આપના શરીરમાં થાક અને સ્ફૂર્તિનો અભાવ વર્તાશે માટે કામનું અતિ ભારણ લેવાનું ટાળજો. પેટની તકલીફો હોય તેમણે ભોજનની અતિશયોક્તિ ટાળવી. ઓફિસમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે આજે મહત્વની ચર્ચા કરવાનું ટાળજો. સરકારી બાબતોને લગતી સમસ્યાઓ સામે આવી શકે. અગત્યના કામ કે નિર્ણય આજે ન લેશો. સંતાનો સાથે મનદુઃખ હોય તો શાંતિથી ચર્ચા દ્વારા તેનો ઉકેલ લાવવાની સલાહ છે. વિરોધીઓ અને હરીફોથી બચીને રહેજો.
કર્ક: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી અષ્ટમ ભાવમાં છે. નકારાત્મક માનસિકતા દૂર કરવાથી આજે તમે ઘણા કાર્યો વધુ સારી રીતે કરશો અને તેનું બહેતર પરિણામ મેળવી શકશો. બહારનું ખાવા-પીવાનો આગ્રહ રાખવો નહીં. આપે ગરમ મિજાજને અંકુશમાં રાખવો પડશે. તેના બદલે થોડા મોજીલા અને રમૂજી બનશો તો દરેક વ્યક્તિ સાથે તમારી ઘનિષ્ઠતા વધશે. પરિવારજનો સાથે પણ વર્તનમાં વિનમ્ર રહેવું. નવા બંધાયેલા સંબંધોમાં અત્યારે બહુ મોટી આશા રાખવી નહીં. ખર્ચને અંકુશમાં રાખવો. ભગવાનનું નામ લઇને આપનું મન હળવું કરી શકો છો.
સિંહ: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી સપ્તમ ભાવમાં છે. પતિ-પત્ની વચ્ચે નજીવા કારણોને લઇને મતભેદ ટાળવા માટે આજે તમારે એકબીજાને પુરતો અવકાશ આપવો પડશે અને સ્વામીત્વના બદલે સમર્પણની ભાવના કેળવવી પડશે. જીવનસાથીના સ્વાસ્થ્યની વિશેષ સંભાળ લેવાની સલાહ છે. સાંસારિક બાબતોથી તમે અલગ રહીને પોતાની દુનિયામાં મસ્ત રહેવાનું વિચારશો. સમાજ આપની પ્રતિષ્ઠા વધારવાની વધુ પડતી ઝંખના રાખવા બદલે પોતાના કામથી મતલબ રાખશો તો ફાયદામાં રહેશો. વિજાતીય પાત્રોને મળીને આપને ખુશી મળશે. કાયદાકીય પ્રશ્નોનો હલ શોધવામાં થોડું મોડું થઇ શકે છે.
કન્યા: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી ષષ્ટમ ભાવમાં છે. આપનું શરીર અને મન સ્વસ્થ રહેશે. આપના ઘરમાં સુખ શાંતિનું વાતાવરણ રહેશે અને આપ ખુશી, નાણાંકીય લાભ અને કામમાં સફળતા મેળવી શકશો. આપના સ્વાસ્થ્યમાં સુધારો થશે. નોકરીમાં પણ સારો ફાયદો મેળવી શકશો. આપની હાથ નીચે અને સાથે કામ કરતા લોકોનો સહકાર મેળવી શકશો. આપ વિરોધીઓ પર વિજય મેળવી શકશો.
તુલા: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી પંચમ ભાવમાં છે. આજે આપ આપની સર્જનશીલતા અને કલ્પનાનો ઘણી સારી રીતે ઉપયોગ કરી શકશો. સંતાનોની પ્રગતિને કારણે ખુશી અનુભવાશે. પ્રિયજનને મળીને રોમાંચ અનુભવાશે. શારિરીક-માનસિક તાજગી અને સ્ફૂર્તિ અનુભવી શકશો. વધુ પડતા વિચારોને કારણે મન અસ્વસ્થતા અનુભવશે. આપ કોઇની સાથે બુદ્ધિપૂર્વકની ચર્ચા કરો અને વાદવિવાદ થઇ શકે, પણ આપે તેમાં વધુ ઊંડા ન ઉતરવું જોઇએ તેવી સલાહ આપવામાં આવે છે.
વૃશ્ચિક: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી ચતુર્થ ભાવમાં છે. આજે આપ તન મનમાં ઓછી સ્વસ્થતા અનુભવશો. નાની-મોટી ચિંતા આપને સતાવ્યા કરશે માટે અત્યારે વધુ પડતા વિચાર કરવાના બદલે વ્યવહારુ અભિગમ સાથે કામ પર ધ્યાન આપવું. કુટુંબીજનો તથા સંબંધીઓ સાથે બોલચાલમાં નરમાશ રાખવી. જમીન, મિલ્કત કે વાહનની ખરીદી કે તેના દસ્તાવેજ કરવામાં ધ્યાન રાખવું પડશે.
ધન: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી તૃતીય ભાવમાં છે. આપ આધ્યાત્મિક બાબતો તેમજ ગૂઢ અને રહસ્યમય વિદ્યાઓ તરફ આકર્ષણ અનુભવશો. કોઇ કામ શરૂ કરવા માંગતા હોવ તો સમય અનુકૂળ રહેશે. આપના ઘરમાં મિત્રો અને સંબંધીઓને આવકારીને આનંદ અનુભવશો. આજે આપ શરૂ કરેલા કાર્યો પૂર્ણ કરી શકશો. નજીકના સ્થળે પ્રવાસ થવાની પણ શક્યતા રહેલી છે. આર્થિક લાભ પણ થઇ શકે. સહોદરો સાથે આપના સંબંધો સૌહાર્દપૂર્ણ રહેશે. આપના માન-પાન વધશે. પ્રિયજનને મળવાના યોગ છે.
મકર: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી દ્વિતિય ભાવમાં છે. આપે વાણી અને વર્તનને અંકુશમાં રાખવા જોઇએ. કુટુંબીજનો સાથે મતભેદ ન થાય તેની કાળજી રાખવી પડશે. શેરબજારમાં રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી શકશો. આપને નાણાંકીય લાભ થઇ શકશે. સ્વાસ્થ્ય નરમ ગરમ રહ્યા કરે. આંખમાં દર્દ કે પીડા થઇ શકે. નકારાત્મકતાથી દૂર રહેશો તેટલો લાભ થઇ શકશે. વિદ્યાર્થીઓએ અભ્યાસમાં ખાસ ધ્યાન આપવું પડશે.
કુંભ: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં છે. આપનો દિવસ ઉત્સાહથી ભરપૂર રહેશે. પરિવારજનો, મિત્રો, અને સગા સંબંધીઓ સાથે આપના ઘરનું વાતાવરણ સુખદ રહેશે. આપ સ્વાદિષ્ટ ભોજન માણી શકશો. ફરવા જવાની કે પ્રવાસ પર્યટનની યોજના બની શકે, નાણાંકીય દૃષ્ટિએ દિવસ ફાયદાકારક છે. આધ્યાત્મિકતા અને ચિંતનમાં આપનો રસ વધશે.
મીન: ચંદ્રનું ભ્રમણ આજે કુંભ રાશિમાં છે જે આપની રાશિથી દ્વાદશ ભાવમાં છે. નાણાંકીય બાબતો અને મૂડી રોકાણમાં આપે આજે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. આપનું ધ્યાન વિચલિત થશે તો કામકાજમાં વિક્ષેપ આવી શકે છે માટે શાંતિથી અને વ્યૂહાત્મક રીતે કામ કરવું. બિનજરૂરી ઉતાવળ ટાળવી. આધ્યાત્મિક કાર્યો પાછળ ખર્ચ થઇ શકે. આપને મિત્રો અને સ્વજનો સાથે શાંતિથી વર્તવાની સલાહ છે. કોઇ લાલચને કારણે નુકસાન થાય તેવી શક્યતા છે માટે લાલચ છોડવી. જામીનગીરી કે કાયદાકીય બાબતોમાં ન પડો તે સલાહ ભરેલું છે.