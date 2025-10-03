આ રાશિના જાતકોને મળશે પ્રમોશન, સાવચેત રહો
આજે ચંદ્ર મકર રાશિમાં ગોચર કરી રહ્યો છે, જે ઘણા લોકો માટે મિશ્ર પરિણામો લાવશે. વાંચો આજનું રાશિફળ...
Published : October 3, 2025 at 8:00 AM IST
અમદાવાદ : આજે 3 ઓક્ટોબર, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મકર રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજે સારો દિવસ રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી રાશિનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં છે. તમે ઘર, પરિવાર અને બાળકો અંગે આનંદ અને સંતોષનો અનુભવ કરશો. તમે સંબંધીઓ અને મિત્રોથી ઘેરાયેલા રહેશો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંબંધ જાળવવા માટે તમારે વધુ મહેનત કરવી પડશે નહીં. તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે તમે નવા લોકોને મળશો, જે ફાયદાકારક રહેશે. તમને વ્યવસાયિક ક્ષેત્રમાં નફો અને પ્રતિષ્ઠા મળશે. તમને કામ પર પ્રમોશન મળશે. નોકરીમાં રહેલા લોકો સમયસર તેમના લક્ષ્યોને પૂર્ણ કરવાનો પ્રયાસ કરશે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર રહેશે. વાહન અકસ્માત શક્ય છે, તેથી સાવચેત રહો. બપોર પછી કામના ભારણથી તમે થાક અનુભવશો. નાણાકીય મોરચે દિવસ સામાન્ય છે.
વૃષભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં છે. વિદેશમાં રહેતા પ્રિયજનો અને મિત્રો સાથેની વાતચીત તમને આનંદ આપશે. તમને વિદેશ સંબંધિત કામથી ફાયદો થશે. તમે તમારા સંબંધોને આગળ વધારવા માટે સ્વ-પ્રેરિત પહેલ કરશો. આજે તમે તમારા પ્રિયજનને ખાસ ભેટ પણ આપી શકો છો. પરિવાર સાથે ધાર્મિક સ્થળ અથવા મંદિરની મુલાકાત લેવાથી તમને આનંદ મળશે. વ્યાવસાયિક રીતે, કામ અથવા વ્યવસાયમાં કામનો બોજ ભારે રહેશે. આ કાર્ય પૂર્ણ કરવાથી થાક લાગી શકે છે. નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. ટૂંકી વ્યવસાયિક યાત્રા પણ શક્ય છે. તમારા સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે બેદરકારી ટાળો.
મિથુન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ પ્રતિકૂળ છે, તેથી દરેક બાબતમાં સાવધાની રાખો. આજે કોઈપણ નવું કાર્ય શરૂ કરવાનું ટાળો. કામ પર ઉપરી અધિકારીઓ સાથે દલીલ કરવાથી નુકસાન થઈ શકે છે. ગુસ્સાને કારણે નુકસાન ન થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખો. દર્દીઓએ આજે કોઈપણ નવી સારવાર અથવા સર્જરી ટાળવી જોઈએ. સ્વાસ્થ્ય બાબતોમાં બેદરકારી નુકસાન તરફ દોરી શકે છે. તમારા વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવાનો પ્રયાસ કરો. તમે વધુ પડતા ખર્ચ વિશે ચિંતિત હોઈ શકો છો. ઘરે કે કામ પર તમારી વાણી પર નિયંત્રણ રાખવાથી વિવાદો ટાળવામાં મદદ મળશે. કોઈ કારણોસર, તમે સમયસર ભોજન નહીં કરી શકો. ભગવાનની પૂજા કરવાથી શાંતિ મળશે.
કર્ક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં છે. આજે, તમને સામાજિક સન્માન અને વ્યવસાયિક લાભ મળશે. તમે કપડાં અને વાહન ખરીદી શકશો. મનોરંજન, રસપ્રદ પ્રવૃત્તિઓ અને મિત્રો સાથે મુલાકાતથી તમને ખુશીનો અનુભવ થશે. તમારું લગ્નજીવન ખૂબ જ ખુશ રહેશે. ભાગીદારીમાં કરવામાં આવેલ કોઈપણ કાર્ય લાભ લાવશે. મુસાફરીની શક્યતા છે. જોકે, સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય મધ્યમ રહેશે. તમારે બહાર ખાવા-પીવામાં બેદરકારી ટાળવી જોઈએ.
સિંહ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત કરતી વખતે તમારી વાણીમાં સંયમ રાખો. તમે તમારા જીવનસાથી સાથે કોઈ મહત્વપૂર્ણ બાબતની ચર્ચા કરવામાં દિવસ પસાર કરી શકો છો. દૈનિક કાર્યમાં વિક્ષેપ પડી શકે છે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે નહીં. ઘણી મહેનત કરવા છતાં પરિણામ ઓછું આવશે. તમારી માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા રહેશે. તમારે પણ તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવાની જરૂર પડશે. જો તમે બપોર પછી ધીરજથી આગળ વધશો તો તમારા કાર્ય પૂર્ણ થશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય તમારા માટે અનુકૂળ છે.
કન્યા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં છે. આજે તમારા મનમાં ચિંતા અને ભય પ્રવર્તશે. નોકરી કરતા લોકો સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે નહીં. તમે તમારા સ્વાસ્થ્ય અને બાળકો વિશે ચિંતા કરી શકો છો. તમને અપચોની ફરિયાદ થઈ શકે છે. મોસમી બીમારી થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય અનુકૂળ નથી. અણધાર્યા નાણાકીય ખર્ચાઓ શક્ય છે. તમને સ્ટોક-સટ્ટાથી દૂર રહેવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. પ્રિયજનોને મળવાની શક્યતા છે. મુસાફરી ન કરવી શ્રેષ્ઠ રહેશે. જોકે, પ્રેમના મોરચે, આજનો દિવસ સારો રહી શકે છે. તમને તમારા પ્રિયજન સાથે વધુ સમય વિતાવવાની તક મળશે.
તુલા : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં છે. આજે સાવધાની રાખો. વિચારોની ભરમાર તમને માનસિક રીતે અસ્વસ્થ બનાવશે. તમે તમારા કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. તમે તમારી માતા અને અન્ય સ્ત્રીઓ વિશે ચિંતા કરી શકો છો. તમારા પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા જાળવી રાખવા માટે, તમારે તમારા પ્રિયજનની વાતને પ્રાથમિકતા આપવાની જરૂર પડશે. આજે મુસાફરી મુલતવી રાખો. પૂરતું ખોરાક અને ઊંઘ ન મળવાને કારણે તમે ચીડિયા હોઈ શકો છો. કૌટુંબિક મિલકત અંગે સાવધાની રાખવી વધુ સારું રહેશે.
વૃશ્ચિક : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં છે. તમે દિવસ ખુશીથી પસાર કરશો. નવું કામ શરૂ થશે. તમે તમારા વ્યવસાયને વિસ્તૃત કરવા માટે નવી યોજના બનાવી શકો છો. નોકરીમાં રહેલા લોકોને તેમના કાર્ય માટે પ્રશંસા મળી શકે છે. ઘરમાં ભાઈ-બહેનો સાથે સુમેળ રહેશે. સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે મુલાકાત થશે. ટૂંકી યાત્રા થવાની શક્યતા છે. આજે તમારા બધા કાર્ય સફળ થશે. તમારા ભાગ્યમાં ફાયદાકારક ફેરફાર થશે. દુશ્મનો અને વિરોધીઓ તેમની યોજનાઓમાં નિષ્ફળ જશે. તમારી લોકપ્રિયતા વધશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ પણ આજનો દિવસ તમારા માટે ફાયદાકારક રહેશે. તમે તમારા પ્રેમ જીવનમાં સંતુષ્ટ રહેશો.
ધન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં છે. આજે તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. પરિવારમાં કોઈ સાથે તમારો વિવાદ થઈ શકે છે. ખોટી જગ્યાએ પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારા કામમાં પણ અવરોધ આવશે. આજે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લેવાનું ટાળો. વ્યવસાય અથવા નોકરીમાં રહેલા લોકોને મતભેદ અથવા ગેરસમજનો સામનો કરવો પડી શકે છે. દૂર રહેતા મિત્રો અથવા સંબંધીનો સંપર્ક ફાયદાકારક સાબિત થશે. દિવસને ધીરજપૂર્વક પસાર કરો અને કોઈપણ ઉતાવળિયા પગલાં ટાળો.
મકર : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી પહેલા ભાવમાં છે. આજે તમારા બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારી નોકરી અને વ્યવસાયમાં કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો તમારી પ્રતિષ્ઠામાં વધારો કરશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમારા ઉપરી અધિકારી તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. તમને કોઈ નવા કાર્યનો હવાલો પણ સોંપવામાં આવી શકે છે. પ્રેમ જીવન સામાન્ય રહેશે, પરંતુ પરિણીત યુગલો તેમના ઘરેલુ જીવનમાં ખુશ વાતાવરણનો અનુભવ કરશે. વાહનોનો ઉપયોગ કરતી વખતે સાવચેત રહો, કારણ કે ઈજા થવાનું જોખમ રહેલું છે. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુલાકાત સુખદ રહેશે. તમને માનસિક શાંતિ મળશે. તમે આજે તમારા ખર્ચાઓ પર પણ નિયંત્રણ રાખી શકશો.
કુંભ : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી બારમા ભાવમાં છે. નાણાકીય વ્યવહારો અને રિયલ એસ્ટેટના સોદાઓમાં સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે. નાણાકીય વ્યવહારો માટે આજનો દિવસ સામાન્ય છે. તમારે પૈસા ઉધાર લેવાનું કે ઉધાર આપવાનું ટાળવું જોઈએ. વ્યવસાયમાં સામાન્ય કરતાં વધુ નફાની અપેક્ષા રાખશો નહીં. આજે તમે માનસિક રીતે કેન્દ્રિત રહેશો, પરંતુ ખર્ચ વધુ રહેશે. તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખો. ખાતરી કરો કે તમારી મૂડી ખોટી જગ્યાએ રોકાણ ન થાય. તમારા પરિવારના સભ્યો તમારા વિચારો સાથે સહમત નહીં થાય. બીજાના કામકાજમાં દખલ કરવાનું ટાળો, કારણ કે આ તમને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. મૂંઝવણ ટાળો અને તમારા ગુસ્સા પર નિયંત્રણ રાખો.
મીન : આજે ચંદ્ર તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં છે. તમે કૌટુંબિક અને સામાજિક બાબતોમાં વ્યસ્ત રહેશો. મિત્રોને મળશો. તમે દિવસનો મોટાભાગનો સમય તમારા પ્રિય મિત્ર સાથે વિતાવશો. તમારે તમારા મિત્રોની જરૂરિયાત પર પૈસા ખર્ચવા પડશે. તમારે કોઈ ખાસ જગ્યાએ જવું પડી શકે છે. તમને દરેક પ્રયાસથી ફાયદો થશે. લગ્નયોગ્ય લોકો લગ્ન કરી શકે છે. તમે ઉત્સાહથી તમારું કામ પૂર્ણ કરી શકશો. તમે તમારા વ્યવસાયને નવી યોજના સાથે આગળ ધપાવી શકશો. નોકરી કરતા લોકોને નવું લક્ષ્ય મળી શકે છે. તેમના કામની પ્રશંસા પણ થઈ શકે છે. જોકે, વધુ પડતું ઉત્સાહી કામ નુકસાનનું કારણ બની શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ, સમય સારો રહે છે.