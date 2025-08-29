અમદાવાદ : આજે 29 ઓગસ્ટ, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ તુલા રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારું લગ્નજીવન ખુશ રહેશે. ક્યાંક બહાર જવાની અથવા તમારા મનપસંદ ખોરાક મેળવવાની સંભાવના છે. આયાત-નિકાસ સાથે સંકળાયેલા વેપારીને લાભ મળશે. તમારી ખોવાયેલી વસ્તુ પાછી મળવાની સંભાવના છે. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે પ્રેમનો સુખદ અનુભવ મેળવી શકશો. નાણાકીય લાભ અને વાહન સુખની સંભાવના છે. વાદ-વિવાદથી દૂર રહેવું ફાયદાકારક છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય ફાયદાકારક છે. બાળકોની ચિંતા દૂર થશે.
વૃષભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમારે તમારી વાણી અને વર્તન પર નિયંત્રણ રાખવું પડશે. કોઈ તમારી મજાક ઉડાવશે તેનાથી તમે નારાજ થઈ શકો છો. કોઈ બાબતમાં ગેરસમજને કારણે મૂંઝવણ વધશે. મનોરંજન અને શોખ પાછળ પૈસા ખર્ચ થઈ શકે છે. તમારે તમારા સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે. અકસ્માત થવાની શક્યતા રહેશે. મનના આવેગને કારણે થોડી મુશ્કેલી ઊભી થઈ શકે છે. આજે તમારે દરેક જગ્યાએ સતર્ક રહેવું જોઈએ. માનસિક તણાવને કારણે તમે કોઈપણ કામ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે બાળકો અને જીવનસાથી વિશે ચિંતિત રહેશો. ચર્ચા કે ચર્ચામાં સાવધાની રાખો. આજે તમારા શબ્દો કોઈને દુઃખ પહોંચાડી શકે છે. કોઈના શબ્દોથી તમારા આત્મસન્માનને પણ દુઃખ થઈ શકે છે. મિત્રો માટે ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. તમે પેટ સંબંધિત રોગોથી પીડાશો. આ સમય દરમિયાન, તમને કોઈ નવું કાર્ય શરૂ ન કરવાની અને પ્રવાસ પર ન જવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આજનો દિવસ તમારા માટે મધ્યમ ફળદાયી દિવસ છે, તેથી કોઈપણ કામમાં ઉતાવળ ન કરો.
કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી ચોથા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે ખરાબ સ્વાસ્થ્યનો અનુભવ કરશો. છાતીમાં દુખાવો ચિંતાનું કારણ બની શકે છે. આના કારણે, તમે કાર્યસ્થળ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશો નહીં. કામ સમયસર નહીં થાય. સાથીદારો અથવા પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ અને સંઘર્ષ થવાની સંભાવના છે. જાહેરમાં બદનામીને કારણે તમે દુઃખી થશો. સમયસર ખોરાક નહીં મળે. તમે અનિદ્રાથી પીડાશો. પૈસા ખર્ચ અને બદનામી થવાની સંભાવના છે. વ્યવસાયમાં નુકસાન થઈ શકે છે. ઉતાવળમાં કોઈ કામ ન કરો.
સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. કાર્યમાં સફળતા અને વિરોધીઓ પર વિજયનો નશો તમારા હૃદય અને મન પર પ્રભુત્વ મેળવશે, આના કારણે તમે ખુશ થશો. તમે તમારા ભાઈ-બહેનો સાથે ઘરે કોઈ કાર્યક્રમનું આયોજન કરશો. મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે મુસાફરી થવાની સંભાવના છે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમે નાણાકીય લાભ અને પ્રિયજનોને મળવાથી ખુશ રહેશો. તમે શાંત મનથી નવું કાર્ય શરૂ કરી શકશો. તમને અચાનક ભાગ્યમાં વધારો થવાની તકો મળશે.
કન્યા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમે મૂંઝવણ અનુભવશો. મનમાં નકારાત્મક લાગણીને કારણે ભય રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે મતભેદ કે વિવાદ થઈ શકે છે. ખોટા ખર્ચની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ અભ્યાસમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી શકશે નહીં. કોઈની સાથે વધુ વિવાદ કે ચર્ચામાં ન પડો. મુસાફરીની શક્યતા છે. આયાત-નિકાસના વ્યવસાયમાં તમને નફો મળશે. બપોર પછી પરિસ્થિતિ બદલાશે અને જીવનસાથી સાથે ચાલી રહેલ જૂનો વિવાદ ઉકેલાશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે.
તુલા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમારી કલાને બહાર લાવવાની સુવર્ણ તક ચૂકશો નહીં. તમારી સર્જનાત્મક અને કલાત્મક શક્તિ વધુ ચમકશે. શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય જળવાઈ રહેશે. મનોરંજન કરવાની વૃત્તિ રહેશે. તમારો મિત્રો અને પરિવાર સાથે સારો સમય પસાર થશે. આર્થિક લાભ થશે. તમને સ્વાદિષ્ટ ભોજન, કપડાં અને વાહનનો આનંદ મળશે. કોઈ પ્રિયજન સાથે મુલાકાત અને કાર્યમાં સફળતાની શક્યતા છે. દામ્પત્ય જીવનમાં ખાસ મધુરતા રહેશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. આજે, વિદેશમાં રહેતા તમારા પ્રિયજનો અથવા મિત્રો તરફથી સારા સમાચાર મળવાની શક્યતા છે. નાણાકીય લાભ થશે. મનોરંજનમાં પૈસા ખર્ચ થશે. તમે દામ્પત્ય જીવનમાં તમારા જીવનસાથી સાથે નિકટતાના ક્ષણો વિતાવી શકશો. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે. કોર્ટ કેસોમાં કાળજીપૂર્વક કામ કરવું યોગ્ય રહેશે. ઓફિસમાં સાથીદારો તરફથી લાભ થવાની શક્યતા છે. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય લાભદાયી છે.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. તમને પ્રેમનો સુખદ અનુભવ મેળવવાનું સૌભાગ્ય મળશે. આજનો દિવસ આર્થિક, સામાજિક અને પરિવારના સભ્યો સાથે વાતચીત માટે લાભદાયી છે. ગૃહસ્થ જીવનમાં ખુશી રહેશે. તમને મિત્રો તરફથી લાભ થશે. તમે વ્યવસાય વધારવા માટે નવી યોજના શરૂ કરી શકો છો. યાત્રાનું આયોજન થશે. આવકના સ્ત્રોત વધશે. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ અને નફો થશે. અપરિણીત લોકોના લગ્ન થવાની શક્યતા છે. શુભ કાર્ય થશે. સારું ભોજન મળવાની શક્યતા છે.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. વ્યવસાયમાં તમારી આવક અને માન વધશે. વ્યવસાય માટે યાત્રા ફાયદાકારક સાબિત થશે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ રહેશે. પ્રમોશનની શક્યતા છે. તમને સરકાર, મિત્રો અને સંબંધીઓ તરફથી લાભ મળી શકશે. પારિવારિક જીવનમાં ઉત્સાહનું વાતાવરણ રહેશે. પ્રેમ જીવનમાં તમે સકારાત્મક રહેશો. તમે તમારા પ્રિયજન સાથે અર્થપૂર્ણ સમય વિતાવી શકશો. તમે તમારા બાળકની પ્રગતિથી સંતુષ્ટ થશો.
કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે અસ્વસ્થ અનુભવશો, પરંતુ માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. કામમાં ઉત્સાહનો અભાવ રહેશે. ઓફિસમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે કોઈ વિવાદ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખો. વિરોધીઓ સાથે કોઈ વિવાદમાં પડવું યોગ્ય નથી. મનોરંજનમાં ખાસ ખર્ચ થશે. મીટિંગ માટે ટૂંકી યાત્રા થવાની સંભાવના છે. વિદેશ સંબંધિત વ્યવસાય કરનાર માટે આજનો દિવસ અર્થપૂર્ણ રહેશે. પરિવારના સભ્યો સાથે તમારા સંબંધ મજબૂત બનશે.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. તમારો દિવસ મધ્યમ ફળદાયી છે. વધુ મહેનતની જરૂર હોય તેવા કામ ટાળો. આજે દરેક કામમાં માનસિક અને શારીરિક મહેનત વધુ રહેશે. અચાનક નાણાકીય લાભ થવાની સંભાવના છે. ધંધામાં ઉધાર આપેલા પૈસા પાછા મળી શકે છે. તમારે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પડશે. વધુ પડતો ખર્ચ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું. ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ અને આધ્યાત્મિક વિચારોને કારણે મનમાં શાંતિ રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ સમયસર પોતાનું કામ પૂર્ણ કરી શકશે.
આ પણ વાંચો...