અમદાવાદ : આજે 22 ઓગસ્ટ, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ કર્ક રાશિમાં છે. આ કુંડળીમાં આપણે જાણીશું કે કઈ રાશિના લોકોનો આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યસ્થળ પર બધી બાર રાશિના લોકોનો દિવસ કેવો રહેશે? ભાગ્યની કૃપા કોને મળશે?
મેષ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના ચોથા ઘરમાં રહેશે. વધુ પડતી સંવેદનશીલતાને કારણે, કોઈના શબ્દો તમારી લાગણીઓને ઠેસ પહોંચાડી શકે છે. માતાના સ્વાસ્થ્ય અંગે ચિંતા રહેશે. કાયમી મિલકત અંગે કોઈ નિર્ણય ન લેવો વધુ સારું રહેશે. આજે મિલકતના દસ્તાવેજ બનાવતી વખતે કાળજી રાખો. તમને કોઈ વાતનો ડર રહેશે. નવું કામ શરૂ ન કરો. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય મિશ્ર પરિણામો આપનાર છે. તમારા આત્મસન્માનને ઠેસ પહોંચવાની શક્યતા છે. પ્રેમ જીવનમાં તમારા પ્રિયજન સાથે કોઈ ગેરસમજ થઈ શકે છે.
વૃષભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી ત્રીજા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સારું અનુભવશો. સંબંધીઓ સાથે સમય પસાર થશે. તમને પારિવારિક કામમાં ફાયદો થશે. મિત્રો સાથે બહાર જશો. તમારે નાણાકીય બાબતો પર ધ્યાન આપવું પડી શકે છે. તમે બધા કામમાં સફળતા મેળવી શકશો. ભાગ્યમાં વધારો થવાની શક્યતા છે. તમે પ્રિયજનો સાથે નિકટતા અને સામાજિક જીવનમાં માન મેળવી શકશો. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. વિરોધીઓને હારનો સામનો કરવો પડશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય ફાયદાકારક રહેશે.
મિથુન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી બીજા ભાવમાં રહેશે. તમારા નિર્ધારિત કાર્ય પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ થશે. તમે નાણાકીય યોજનાઓ સારી રીતે પૂર્ણ કરી શકશો. તમે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનો આનંદ માણશો. વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ માટે દિવસ મધ્યમ રહેશે. મિત્રો અને પ્રિયજનોને મળ્યા પછી તમે ખુશ થશો. વ્યવસાય માટે સમય અનુકૂળ છે. આવક વધશે. જીવનસાથી સાથેના કોઈપણ જૂના મતભેદો દૂર થશે. તમે પ્રેમ જીવનમાં સકારાત્મકતા લાવવાના પ્રયાસો કરતા જોવા મળશે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ સમય મધ્યમ ફળદાયી છે.
કર્ક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના પહેલા ભાવમાં રહેશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે સ્વસ્થ રહેશો. તમારું મનોબળ ઊંચું રહેશે. તમે સકારાત્મક રહીને બધા કામ સરળતાથી પૂર્ણ કરી શકશો. આજનો દિવસ મિત્રો અને પ્રિયજનો સાથે આનંદમાં પસાર થશે. તમે ખૂબ જ ભાવુક રહેશો. લગ્નજીવનમાં ખુશી રહેશે અને તમે તમારા જીવનસાથી સાથે સારો સમય વિતાવશો. તમે ટૂંકી યાત્રા પર જઈ શકો છો. નાણાકીય લાભની પણ શક્યતા છે.
સિંહ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિના બારમા ભાવમાં રહેશે. તમે કોઈ બાબતને લઈને ચિંતિત રહેશો. આ તમારા સ્વાસ્થ્યને અસર કરી શકે છે. નબળા સ્વાસ્થ્યને કારણે, તમારું કોઈ કામ કરવાનું મન નહીં થાય. સ્વભાવમાં ગુસ્સાને કારણે કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારે કાનૂની બાબતોમાં સાવધાની રાખવી પડશે. વધુ પડતા ભાવુક થઈને ઉતાવળમાં કોઈ બિનજરૂરી પગલું ન ભરો. તમારે આનું ધ્યાન રાખવું પડશે. વાણી અને વર્તનમાં સંયમ રાખો.
કન્યા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી અગિયારમા ભાવમાં રહેશે. સારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય લાભદાયી રહેશે. વ્યવસાય અને નોકરી કરનારા લોકોને લાભ થશે. અધિકારીઓ તમારાથી ખુશ રહેશે, તેથી તમને બઢતી મળી શકે છે. અપરિણીત લોકો માટે સમય અનુકૂળ છે. મિત્રો તરફથી નાણાકીય લાભના નવા દરવાજા ખુલશે. તમે કોઈ સુંદર જગ્યાએ પ્રવાસ માટે જઈ શકશો. તમે લગ્નજીવનનો સંપૂર્ણ આનંદ માણી શકશો. પ્રેમ જીવન સકારાત્મક રહેશે.
તુલા : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી દસમા ભાવમાં રહેશે. આજે, ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં હોવાથી, તમારા બધા કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. તમારું માન વધશે. તમને અધિકારીઓ તરફથી પ્રોત્સાહન મળશે. તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. ઉદ્યોગપતિઓ તેમના નફામાં વધારો કરી શકશે. તમારું લગ્નજીવન આનંદથી ભરેલું રહેશે. તમારું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે. તમને સારું વૈવાહિક સુખ મળશે. તમને પ્રેમ જીવનમાં પણ સફળતા મળશે.
વૃશ્ચિક : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી નવમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે શારીરિક થાક અને આળસ અનુભવશો, જેના કારણે કામ કરવામાં ઉત્સાહ રહેશે નહીં. તમારા કામમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓના નકારાત્મક વર્તનને કારણે તમે નિરાશા અનુભવશો. તમારા વિરોધીઓ તમને ખૂબ પરેશાન કરી શકે છે. તમારા વ્યવસાયમાં કોઈ સમસ્યા ઊભી થવાની સંભાવના રહેશે. તમારે પરિવારના સભ્યો સાથે દલીલ ટાળવી જોઈએ. તમારે પરિવારના સભ્યોની વાતને પણ મહત્વ આપવું જોઈએ. વિદ્યાર્થીઓ માટે સમય મધ્યમ ફળદાયી છે.
ધન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી આઠમા ભાવમાં રહેશે. જો તમે તમારી વાણી પર નિયંત્રણ નહીં રાખો, તો કોઈની સાથે વિવાદ થઈ શકે છે. તમારું સ્વાસ્થ્ય બગડી શકે છે. આજે તમારું મન થોડી ચિંતામાં રહેશે. કાર્યસ્થળ પર કામ કરવાનું મન નહીં થાય. આજે કામ તમારા માટે બોજ જેવું લાગશે. ખર્ચ થવાની શક્યતા છે. જો તમે ખોટું અને નિયમો વિરુદ્ધ કરશો તો તમે ફસાઈ શકો છો. સરકાર વિરોધી કાર્યને કારણે તમને નુકસાન થઈ શકે છે. તમારા જીવનસાથી સાથે મતભેદ થઈ શકે છે. સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ આજનો સમય મધ્યમ છે.
મકર : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી સાતમા ભાવમાં રહેશે. તમે વિચાર અને વર્તનમાં ખૂબ જ ભાવનાશીલ રહેશો. તમે મિત્રો અને પરિવાર સાથે ખુશીથી સમય પસાર કરી શકશો. તમે શારીરિક અને માનસિક તાજગીનો અનુભવ કરશો. વ્યવસાયમાં વૃદ્ધિ થશે. આવક વધશે. આનાથી તમારો આત્મવિશ્વાસ વધશે. આજે કાર્યસ્થળ પર તમારું કાર્ય સરળતાથી પૂર્ણ થશે. ભાગીદારીના કાર્યથી તમને લાભ થશે. સમાજમાં તમારી પ્રતિષ્ઠા વધશે. તમે મુસાફરીનો આનંદ માણશો. ભાગ્ય તમારા પર કૃપા કરશે. પ્રેમ જીવનમાં સંતોષ રહેશે.
કુંભ : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી છઠ્ઠા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે તમારા કાર્યમાં સફળતા મેળવશો. લોકો તમારા કાર્યની પ્રશંસા કરશે. પરિવારના સભ્યો સાથેના તમારા સંબંધો વધુ મજબૂત બનશે. તમે શારીરિક અને માનસિક રીતે તાજગી અનુભવશો. ઓફિસમાં તમારી સાથે કામ કરતા લોકો તમને ટેકો આપશે. તમારા પરિવારમાં ખુશીનું વાતાવરણ રહેશે. પ્રેમ જીવનમાં પૂર્ણતા રહેશે. વિદ્યાર્થીઓ માટે લાભનો સમય છે. આજે તમે ઘણા દિવસોથી અટકેલા કાર્યને પૂર્ણ કરી શકશો.
મીન : ચંદ્ર આજે તમારી રાશિથી પાંચમા ભાવમાં રહેશે. આજે તમે કાલ્પનિક દુનિયામાં વધુ રહેવાનું પસંદ કરશો. તમે લેખન અને સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં તમારી સર્જનાત્મકતા દર્શાવી શકશો. વિદ્યાર્થીઓ માટે આ સારો સમય છે. તમે તમારા જીવનસાથી પ્રત્યે નિકટતા અનુભવશો. આજે તમારા માટે પ્રેમ જીવન પણ સકારાત્મક રહેશે. શેરબજારથી તમને ફાયદો થઈ શકે છે. વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમાં સફળતા મળશે. તમે આજે પ્રવાસનું આયોજન કરી શકો છો. વેપારીઓ પણ લાભની અપેક્ષા રાખશે.
