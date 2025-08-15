અમદાવાદ : આજે 15 ઓગષ્ટ, શુક્રવારના રોજ ચંદ્રની સ્થિતિ મેષ રાશિમાં છે. આ રાશિફળમાં આપણે જાણીશું કે, કઈ રાશિના જાતકોનું આજનો દિવસ સારો રહેશે. કાર્યક્ષેત્રમાં બધી બાર રાશિના જાતકોનો દિવસ કેવો પસાર થશે. કોને મળશે કિસ્મતનો સાથ. આજનું રાશિફળ ચંદ્ર પર આધારિત છે.
મેષ: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી પ્રથમ ભાવમાં રહેશે. આપનો વર્તમાન દિવસ આનંદ ઉલ્લાસથી સભર રહેશે. શરીર અને મન બંનેથી આપ સ્વસ્થ રહેશો. આજે કરેલા કાર્યમાં સફળતા મળશે. કુટુંબનું વાતાવરણ પ્રફુલ્લિત રહેશે. આજે આપને મોસાળપક્ષ તરફથી લાભ થાય અથવા તો સારા સમાચાર મળે. આજે આર્થિક લાભની શક્યતા નકારી શકાય નહીં. મિત્રો- સ્નેહીઓ સાથે આનંદદાયક પ્રવાસનો યોગ છે. તેમના તરફથી ભેટ –સોગાદ મળે જેનાથી આપ આનંદ અનુભવો.
વૃષભ: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી દ્વાદશ ભાવમાં રહેશે. આપના માટે આજનો દિવસ મધ્યમ ફળદાયક છે. આજે આપ કારણ વગર જાતજાતની ચિંતાઓથી પરેશાન રહો માટે બિનજરૂરી વિચારોને મનમાંથી કાઢવાની સલાહ છે. આજે શારીરિક સ્વાસ્થ્યમાં પણ થોડી સુસ્તિ વર્તાશે. ખાસ તો, આંખને લગતી બીમારી થાય. ઘરમાં પરિવારના સભ્યો અને સગાંસ્નેહીઓ સાથે ખટરાગ ટાળવો. આજે આપના કાર્યો પૂરા કરવા માટે મહેનત વધારવી પડશે. કોઇક કારણસર વધારે ખર્ચ પણ કરવો પડે. આપે કરેલા પરિશ્રમનું અપેક્ષા કરતા ઓછુ વળતર મળે તો પણ નિરાશ થયા વગર મહેનત ચાલુ રાખવી. કોઇ અવિચારી નિર્ણય કે પગલાથી ગેરસમજ ઉભી ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું.
મિથુન: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી એકાદશ ભાવમાં રહેશે. આજનો દિવસ આપના માટે તમામ રીતે લાભદાયી નીવડશે. અવિવાહિત વ્યક્તિઓને યોગ્ય જીવનસાથી મળી જાય. ધન પ્રાપ્તિ માટે શુભદિવસ છે. મિત્રો સાથે આનંદપ્રદ મુલાકાત થાય અને તેમના થકી લાભ મળે. સુરૂચિપૂર્ણ ભોજન અને પત્ની તથા પુત્ર તરફથી લાભ થાય. સંતાનોના શુભ સમાચાર મળે. નોકરી- ધંધામાં લાભ થાય. આવકમાં વધારો થાય. દાંપત્યજીવન સુખમય રહે.
કર્ક: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી દશમ ભાવમાં રહેશે. આપનું દરેક કાર્ય વિના અવરોધે સરળતાથી પાર પડશે. કામમાં અનુકૂળતા સર્જાય. નોકરીમાં ઉપરી અધિકારીઓ સાથે મહત્વની ચર્ચા- વિચારણા થાય. પરિવારના સભ્યો સાથે નિખાલસ મને ઘરના પ્રશ્નો અંગે ચર્ચા કરશો. ઘરને નવી સજાવટથી શણગારશો. નોકરી વ્યવસાય અર્થે પ્રવાસે જવાનું થાય. માતા સાથે સારા સંબંધો રહે. સરકારી કાર્યોમાં લાભ મળવાની શક્યતા છે. આરોગ્ય સારું રહેશે.
સિંહ: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી નવમ ભાવમાં રહેશે. સારા- મીઠાં અનુભવો ધરાવતો મિશ્ર ફળદાયી દિવસ છે. નિર્ધારિત કાર્ય કરવાની પ્રેરણા સાથે એ દિશામાં પ્રયત્ન કરશો. આજે આપનું વલણ તટસ્થ રહેશે. ધાર્મિક અને માંગલિક કાર્યોમાં ઉપસ્િથત રહેશો. યાત્રાધામની મુલાકાતના સંજોગો ઊભા થાય. સ્વભાવમાં ગુસ્સાનું પ્રમાણ વધશે. વિદેશથી મિત્રો કે સ્વજનોના સમાચાર મળે. માનસિક અસ્વસ્થતા અને સંતાનોની ચિંતાથી વ્યગ્રતા અનુભવો. વ્યવસાયમાં સમસ્યા સર્જાય.
કન્યા: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી અષ્ટમ ભાવમાં રહેશે. આજે આપને સલાહ છે કે વાણી પર અંકુશ અને સંયમ જેટલો વધારશો એટલા લોકો સાથે સંબંધોમાં વધુ નીકટતા માણી શકશો. ગુસ્સો કોઈપણ બાબતનો ઉકેલ નથી એ વાત ધ્યાનમાં રાખજો. આપના વિરોધીઓ આપના માટે તકલીફો ઉભી કરવા ઘણા ધમપછાડા કરશે તેથી આપે સાવચેત રહેવું પડશે. નવા કામનો પ્રારંભ કરવા માટે હાલનો સમય ટાળવાની સલાહ છે. પાણીથી દૂર રહેવું આપના માટે હિતાવહ છે. આપના ખર્ચમાં વધારો થઇ શકે. આપ ગૂઢ અને રહસ્યમય બાબતોમાં વધુ રસ કેળવશો.
તુલા: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી સપ્તમ ભાવમાં રહેશે. વિજાતીય પાત્રો આજે આપના જીવનમાં છવાયેલા રહેશે. આજે મિત્રો અને સગાંસ્નેહીઓ સાથે બહાર હરવા ફરવાનું બહાર ભોજન લેવાનું અને પ્રણયપ્રસંગો મનને આનંદ આપશે. પ્રવાસ પર્યટનનો યોગ છે. મનોરંજનના સાધનો તેમજ વસ્ત્રાલંકારોની ખરીદી થાય. તન- મનની તંદુરસ્તી સારી રહેશે. માન- સન્માન મળે. ઉત્તમ લગ્નસુખની પ્રાપ્તિ થાય.
વૃશ્ચિક: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી ષષ્ટમ ભાવમાં રહેશે. આપ ઘરમાં સુખ શાંતિ અને રાહતનો શ્વાસ મેળવી શકશો. આપને શારીરિક-માનસિક સ્ફૂર્તિને કારણે કામ કરવાનો ઉત્સાહ જણાશે. નોકરીના સ્થળે આપને સહકર્મચારીઓનો સાથસહકાર મળી રહેશે. અધૂરાં કાર્યો હવે પૂરા થશે. થોડો ખર્ચ થવા છતાં આપ ચિંતા નહીં અનુભવો કારણ કે આવક અને સિલક બંનેની તમે અગાઉથી વ્યવસ્થા કરી રાખશો.
ધન: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી પંચમ ભાવમાં રહેશે. આજે આપ કોઇ પ્રવાસ કે યાત્રા કરવાનું વિચારી રહ્યા હોવ તો થોભો અને રાહ જુઓની નીતિ વધુ બહેતર રહેશે. કામમાં સફળતા મેળવવા અને બીજાનો સહકાર મેળવવા માટે સ્વભાવમાં આવેશ અને ગુસ્સા પર કાબુ રાખીને સૌમ્યતા વધારવાનો પ્રયાસ કરવો. સ્વાસ્થ્યની કાળજી લેવાથી આપને ફાયદો થશે. વિવાદ કે ચર્ચામાં પડવાના બદલે પોતાના કામથી મતલબ રાખવો. સંતાનોની બાબતોમાં વ્યસ્તતા વધશે. રોમાન્સ અને આર્થિક લાભ માટે સમય સારો છે.
મકર: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી ચતુર્થ ભાવમાં રહેશે. આપનો આજનો દિવસ કેટલીક બાબતોમાં પ્રતિકૂળતાઓ જન્માવી શકે છે. આજે આપનામાં તાજગી સ્ફૂર્તિ ઓછી હોવાનું લાગ્યા કરશે. કુટુંબના સભ્યો સાથે વાણી અને વર્તનમાં સંભાળવું તેમજ કોઈપણ જુના વિવાદ ફરી જાગે નહીં તેનું ધ્યાન રાખવું. ઘરમાં કલેશનું વાતાવરણ ટાળવા માટે સમાધાનકારી બનજો. છાતીના દર્દથી પરેશાની અનુભવાય. જાહેર જીવનમાં આપની સક્રિયતા ઘટશે. પૂરતો આરામ અને પૂરતી ઊંઘ ન મળવાથી આપનું આરોગ્ય બગડી શકે છે માટે સાચવજો. આજે કોઇ જળાશયની મુલાકાત ટાળવી.
કુંભ: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી તૃતીય ભાવમાં રહેશે. આજે આપના મન પરથી ચિંતાનો ભાર હળવો થઇ જશે અને આપ માનસિક પ્રફુલ્લિતતાનો અનુભવ કરશો. આ સાથે જ આપની તનની સ્વસ્થતા પણ આજે જળવાશે. ઘર- કુટુંબનું વાતાવરણ એખલાસભર્યું અને આનંદિત રહેશે. વિશેષ કરીને ભાઇબહેનો સાથેના સંબંધોમાં આજે હૂંફ અને લાગણીનો અનુભવ કરશો. પ્રિયતમાનો સંગાથ મનને રોમાંચિત કરશે. ટૂંકી મુસાફરીની શક્યતા નકારી શકાય નહીં.
મીન: આજે ચંદ્ર મેષ રાશિમાં ભ્રમણ કરી રહ્યો છે. ચંદ્ર આપની રાશિથી દ્વિતિય ભાવમાં રહેશે. આપને ખર્ચ ઉપરાંત ક્રોધ અને જીભ પર સંયમ રાખવાની સલાહ છે. કોઇક સાથે તકરાર ટાળવા માટે ગુસ્સાને અંકુશમાં રાખવો. આર્થિક બાબત કે લેવડદેવડમાં સાવધાની રાખવી. પરિવારના સભ્યો સાથે ખટરાગ ના થાય તે જોવું. નકારાત્મક વિચારો મન પર છવાયેલા રહેતા હોય તો તેને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો પડે. ખાવાપીવામાં બેદરકારી ના રાખવી અન્યથા આરોગ્ય બગાડી શકે છે.